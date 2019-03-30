Рак, инсульт, атеросклероз. Чем ещё опасны трансжиры

Лайф узнал, в каких продуктах есть трансжиры и какие последствия грозят тем, кто балует себя вредной едой.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением о запрете продуктов, содержащих трансжиры. По мнению Всемирной организации здравоохранения, они являются причиной многих заболеваний, которые приводят к летальному исходу.

Трансжиры — это модифицированные молекулы, появляющиеся в растительных маслах и жирах в процессе обработки высокими температурами. Трансжиры не действуют на организм мгновенно, их эффект накопительный. Постепенно модифицированные молекулы ухудшают обмен веществ, нарушают работу клеток и приводят к неизлечимым заболеваниям. Как отмечает кардиолог Владимир Хорошев, в Венгрии, Дании, Швейцарии, Норвегии и других европейских государствах трансжиры запрещены на законодательном уровне.

— В наших клетках из-за употребления продуктов с трансжирами скапливается мусор, который в народе называется шлаками. Иммунная система с этим мусором не справляется. Происходит неправильное деление клеток, провоцирующее развитие опухолей, — говорит Владимир Хорошев.

Чтобы не купить продукты, содержащие трансжиры, нужно внимательно читать состав, отмечает профессор-кардиолог Юрий Серебрянский. Трансжиры скрываются за названиями на упаковках: гидрогенизированные жиры, гидрированные жиры или масла, модифицированные жиры и кулинарные жиры.

Больше всего вредных молекул содержится в маргарине. На втором месте — фастфуд и полуфабрикаты. Высокое содержание опасных трансжиров зафиксировано в чипсах, сухариках и поп-корне. Кардиологи также отмечают, что в тортах, пирожных и молочном шоколаде много канцерогенов, из-за которых возрастает риск онкологии и инфарктов.

— Майонез, кетчуп — это вкусные добавки к любому блюду, они придают еде некоторую пикантность. Но пользы от них нет, особенно для сердца, — добавляет Владимир Хорошев.

Какие болезни возникают из-за продуктов с трансжирами?

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