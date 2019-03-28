Беда сидячей работы. Как сохранить здоровье при офисном образе жизни и за рулём

Лайф узнал, к чему может привести сидячий образ жизни и сколько нужно двигаться в день, чтобы не умереть.

Учёные из университета Белфаста в Великобритании провели исследование, согласно которому каждый десятый человек умирает из-за сидячего образа жизни и низкой физической активности. Ведь именно эти факторы являются причиной тяжёлых болезней, многие из которых могут привести к летальному исходу.

— Люди, которые много времени проводят за рулём и долго сидят за компьютером в офисе, умрут раньше тех, кто ходит пешком регулярно и следит за физической активностью, — говорит кардиолог Юрий Конев.

В день нужно совершать минимум 10 тысяч шагов, рекомендует врач. Во всех смартфонах есть шагомеры, по ним можно отслеживать свою активность. По словам доктора Конева, если человек в день делает меньше 10 тысяч шагов, он увеличивает риск развития ожирения, за которым обязательно последуют проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердцем.

Болезни тех, кто не любит двигаться

Ожирение . Фото: © Pixabay

Человек ест, получает энергию через пищу, но не тратит её. Отказ от движения провоцирует увеличение жировых отложений. Из-за этого страдают позвоночник, суставы и внутренние органы.

Сахарный диабет . Фото: © Pixabay

Ожирение становится причиной повышенного сахара в крови, отметила кардиолог Ольга Молчанова. Поэтому сахарный диабет второго типа — одна из самых распространённых болезней среди тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

Импотенция . Фото: © Pixabay

— Сидячий образ жизни приводит к нарушению циркуляции крови в области малого таза. У мужчин, которые ходят мало, а сидят много, импотенция может случиться в достаточно молодом возрасте, — объяснил врач Юрий Конев.

Женские проблемы . Фото: © Shutterstock

— Недостаточная активность является причиной застоев в органах малого таза. Из-за этого может развиться варикоз, тромбоз, сопровождаемые дискомфортом и болью в женских половых органах, — рассказал гинеколог Борис Лордкипанидзе. — Впоследствии могут возникнуть осложнения при деторождении, а также проблемы с нижними конечностями.

Инфаркты и инсульты . Фото: © Pixabay

Неправильная циркуляция крови во время долгого сидения провоцирует нарушение кровяного давления. Из-за этого начинает развиваться гипертония, которая приводит к инфарктам и инсультам, зачастую с летальным исходом.

Боли в спине . Фото: © Shutterstock

Проблемы с суставами, боли в позвоночнике, артроз, артрит начинаются у тех, кто мало двигается. А если сюда накладывается ещё и ожирение, это ведёт к дополнительной нагрузке на позвоночник.

— Два-три раза в неделю ходить в спортзал — это не спасение от сидячего образа жизни. Физическая активность нужна ежедневно, — отметила кардиолог Ольга Молчанова.

Самый простой и самый доступный способ не стать из-за долгого сидения заложником болезней — ходьба. По словам экспертов, во время ходьбы задействованы мышцы сердца, органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, встряхиваются внутренние органы — печень, поджелудочная железа. Кроме того, во время ходьбы снижаются вес, кровяное давление, а также уровень сахара в крови.