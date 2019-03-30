Сезонная кара. Почему "помолодела" аллергия, и как её побороть

Сезонная аллергия молодеет. В Минздраве отмечают, что всё больше детей страдают от аллергических реакций на весеннее цветение, называемых поллинозом.

Если ещё пять лет назад, в 2014 году, из 100 тысяч маленьких россиян в возрасте до 14 лет только у 498 фиксировали поллиноз, то уже в 2017-м таких детей было 521 на каждые 100 тысяч.

Откуда берётся аллергия?

Врачи указывают на ряд факторов, которые повлияли на увеличение количества детей, страдающих сезонной аллергией. Гинекологи и иммунологи говорят, что современных малышей недостаточно долго кормят грудью, что плохо отражается на детском иммунитете.

Аллергия — это болезнь молодых, считает первый вице-президент Ассоциации аллергологов и иммунологов Наталья Ильина. По её словам, масштабы распространения болезни увеличиваются, поэтому и растёт число молодых пациентов.

От поллиноза чаще страдают жители мегаполисов. Причём не столько за счёт высокой концентрации пыльцы, сколько из-за ухудшения экологической ситуации.

— Всё тает: экскременты животных, реагенты с вредной муравьиной кислотой и солями калия, которыми посыпали дороги. Эти испарения попадают на слизистую. У многих просто "течёт" из носа. Особо опасны сейчас мицелии грибов, которые с таянием снега размножаются на опавших листьях. Именно из-за них все уже кашляют и страдают от заложенностей носа, хотя ещё ничего не цветёт, — рассказала аллерголог Татьяна Бандурина.

По мнению эндокринолога Анны Гончаровой, одна из причин массового распространения аллергии — неправильное питание.

— Сейчас много продуктов с красителями, ароматизаторами, стабилизаторами и другими вредными веществами, которые провоцируют аллергию, ведь они не предназначены для наших организмов, — предупреждает врач.

Чем лечить?

Стандартным лечением аллергии считается применение антигистаминных препаратов. Современные средства уже не вызывают сонливости и позволяют жить полноценной жизнью даже с аллергией, а не засыпать на ходу, продолжая при этом чихать. Однако в аптеках до сих пор продаются лекарства предыдущего поколения с большим количеством побочных эффектов и сложной системой применения. В чём отличие старых и новых средств?

— По интенсивности, эффективности антигистаминного действия препараты от аллергии нового и старого поколения сопоставимы. Только у старых лекарств с седативным эффектом есть ограничения по управлению транспортом и употреблению алкоголя. Зато они до сих пор актуальны, например, в случае зуда, при зудящем дерматозе очень актуальна седация, — пояснила врач Наталья Ильина.

Вместе с тем при аллергическом рините (воспалении слизистой носа), распространённом весной, по словам эксперта, лучше принимать неседативные средства нового поколения, но они, как правило, стоят дороже.

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рекомендует аллергикам ограничить контакт с пыльцой. Не выходить на улицу в ветреную погоду в период активного цветения. Лучше гулять в вечернее время, когда пыльца осела, либо после дождя.

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