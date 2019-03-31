"Ехай!" Таксист — о приключениях с пьяными женщинами

Водитель такси Алексей Иванов — о своих впечатлениях от поездок с "милыми дамами".

Есть такое мнение, что женщинам ездить в такси небезопасно — мол, мужики пристают, завозят в гаражи, насилуют. Может быть, и бывает такое, не знаю. Всякие молодые-горячие и не очень умные что угодно могут творить, особенно когда заказ не официальный, а "с руки" и его никак не отследишь.

Я за свои двадцать лет в такси ни к кому не приставал ни разу, а вот ко мне — бывало.

— Ой, а можно тебя потрогать?

— Нельзя.

— Ну что ты как не мужик?

Мымра бухая, да ты на себя в зеркало посмотри! От тебя хочется бежать как от огня, а не сидеть с тобой в одной машине в пробке и перегаром твоим дышать!

Иногда ловишь себя на мысли: была б не своя тачка — бросил бы тебя тут и действительно сбежал бы!

Особенно мрачный день в этом смысле — 8 Марта. Вот честно, десантников или пограничников в их профессиональные праздники возить не так рискованно, как развозить дам после восьмимартовских корпоративов. В этом году вообще чудом ушёл.

Поступает заказ от одной известной крупной компании, на Павелецкой у них офис. Приезжаю. Три подруги, стоят практически домиком, лыка не вяжут, матерятся покруче любого из моих коллег, кое-как уминаются на заднее сиденье при помощи какого-то тоже пьяненького мужичка.

Мужичок ко мне подходит и нормально так говорит:

— Шеф, девчонки перебрали, ты давай аккуратнее там, довези в целости и сохранности...

Одной недалеко было, где-то тоже на Садовом, а вот двум другим — к чёрту на рога, сначала на Ленинский, потом в Очаково. Они первую (самую трезвую, надо сказать) высадили — и началось.

— Ик! Ю-ю-юльк, а смотри, что я со стола с… свистнула! — в зеркало смотрю — бутылка мартини.

Начали "догоняться". Со всем вот этим бабским трёпом про мужей-козлов, любовников-козлов, коллег-козлов — короче, куда ни плюнь, в козла попадёшь.

— Девушки, в такси употреблять спиртные напитки запрещается, — говорю я, хотя и вижу, что это совершенно бесполезно. Но мне предупредить пассажирок в любом случае надо, чтобы на камере потом было, что это не с моего одобрения они на заднем сиденье вечеринку устроили.

— Давай рули, козёл, — ответили барышни.

Юлька эта вышла. Прощались они, правда, минут пять ещё, всё никак не могли уняться. Затем оставшейся пассажирке стало скучно, она давай кому-то названивать.

— Ну, Ко-о-оль, ну встре-е-еть меня у подъезда-а-а, а то я боюсь, тут таксист такой строгий!

Подъезжаем к подъезду — никого нет, деньги с карты списались. Мне с ней стоять, в общем-то, особого кайфа нет, я уже заказ взял неподалёку.

— Ой, ну помогите мне выйти! — визжит девушка.

Ладно, думаю, помогу. А она поскальзывается и виснет у меня на шее, причём ещё как-то совсем неприлично ко мне прижаться норовит. И, конечно же, по закону подлости именно в этот момент из подъезда выходит её Коля. Здоровый амбал, по лицу видно, что боксёр или борец: нос ломаный, уши прижатые, лысый, глаза злобные. Стоит сверлит нас ненавидящим взглядом, а у меня на руках висит его ненаглядная.

— Получите, распишитесь! — я не знаю, как это из меня вырвалось, как будто какой автоответчик сработал. — Мужик, ты ж видишь, даме твоей нехорошо, помоги!

Боксёр усмехнулся, за плечи свою ненаглядную встряхнул и повёл в подъезд, а я сел в машину. Адреналин зашкаливал. Выдохнул, поехал на следующий заказ.

В другой раз еду под утро домой. Наработался уже достаточно. Остаётся две минуты до родного подъезда. На Крылатских Холмах чуть не под колеса вываливается девушка. Полураздетая, в расстёгнутой шубке. Бегает по дороге, шатаясь, размахивает руками. Я её объехал, проехал ещё метров двести и думаю: "Блин, время 3:30 утра, минус семнадцать за окном, замёрзнет же или собьёт кто". Разворачиваюсь — так же стоит, руками машет. Остановился. Ни здрасте, ни до свидания — плюхается на сиденье, от перегара потеют стекла.

— Поехали! — командует она.

— Куда?

— По барабану! Подальше от этого урода.

— Ясно. Живёшь-то где?

— В Рублёво.

Хорошо хоть, ехать было недалеко. Приезжаем. Там две улицы, и то она толком показать не может, какой дом. Через минут пять только смогла определиться.

Выходит. Резко возвращается. Открывает дверь машины.

— Подожди-и-и, а где-то у меня мобильник тут был! Ты, что ли, у меня его спёр?

Дружно ищем мобильник. В итоге прошу сказать номер телефона, набираю — мобильник, конечно же, в женской сумочке. Проводил даму до подъезда. Зашла — можно расслабиться.

Приехал домой, сплю. Семь утра. Звонок телефона.

— Алло, а это ты меня вчера вёз? А чего тебе от меня надо-то было? Может, ты меня изнасиловал, а я и не знаю, а? — визжит голос в моей трубке.

Я сбросил звонок, номер заблокировал. Больше ничего о ней не слышал никогда. Не жалею совсем.