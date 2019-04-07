Полёт без забот. Как бороться с беспределом авиакомпаний

Лайф узнал, как правильно себя вести, если вам отказывают в регистрации на рейс или навязывают дополнительные услуги.

На днях в одном из аэропортов Москвы компания "Аэрофлот" отказалась брать на рейс пассажирку со сломанной ногой. Ольга Ломоносова купила билеты в экономкласс, но сотрудники авиакомпании заявили, что на бюджетных местах нет возможности разместить несгибаемую ногу в гипсе. Предложили купить билеты в бизнес-класс за 25 тысяч рублей.

В феврале жительнице Хабаровска пришлось купить 13 авиабилетов, чтобы перевезти двоих детей-инвалидов с загипсованными ногами после операции в Москву. Деньги для покупки билетов авиакомпании Utair собирали родственники и друзья.

— Человек, который временно ограничен в физических возможностях, не может быть переведён за его же деньги в другой класс самолёта, чтобы выполнить договор перевозки. Это противозаконно, — отметил адвокат Янис Юкша.

По словам юриста, при покупке авиабилета между пассажиром и компанией заключается договор, согласно которому авиакомпания должна обеспечить пассажиру комфортные условия перелёта за ту сумму, которую он внёс. Если договор нарушается со стороны перевозчика, пассажир вправе требовать компенсацию.

Что делать, если вас не пускают в самолёт и заставляют доплачивать?

Не бойтесь жаловаться Пишите жалобу на авиакомпанию, её обязаны принять сотрудники аэропорта. В тексте подробно опишите произошедшее Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Фиксируйте все разговоры Включите диктофон или видеозапись на своём мобильном. Запись подтвердит, что ваши претензии не голословны Фото: © Pixabay

Сохраняйте бумаги Чеки, билеты, посадочные талоны, копию жалобы — сохраните всё, чтобы подтвердить свои слова Фото: © Pixabay

Обратитесь в суд Со всеми имеющимися доказательствами своей правоты — смело обращайтесь в суд, требуйте компенсацию Фото: © Pixabay

Обратитесь в другие инстанции Чтобы добиться компенсации, можно обратиться в Роспотребнадзор или в Росавиацию, потребовать проверку перевозчика Фото: © Pixabay

Авиакомпания не имеет права навязывать дополнительные услуги и заставлять пассажиров переплачивать. Адвокат Владислав Оршев рекомендует внимательно подходить к выбору авиакомпании, почитать отзывы в Интернете и в особых ситуациях — как перелом ноги или перевозка детей — советоваться с юристами. Тогда обмануть вас перевозчик не сможет, деньги и нервы зря не будут потрачены.