Наш "генерал". Ушёл из жизни Алексей Булдаков

Сегодня ушёл из жизни народный артист России Алексей Булдаков. Ему было 68 лет.

Алексей Булдаков — уроженец села Макаровка Алтайского края. В детстве он занимался боксом и борьбой, но решил посвятить свою жизнь театру и кино. Ему с лёгкостью давался образ настоящего русского мужика, юморного военного. Алексей Булдаков снялся более чем в 150 кинокартинах.

В 1995 году вышел фильм "Особенности национальной охоты". Роль генерала Иволгина принесла Булдакову известность и народную любовь. Популярная картина получила продолжение: "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Особенности национальной политики". Алексей Булдаков во всех этих картинах играл того самого Михалыча, любящего выпить и "правильно закусить".

— Ко мне часто подходят поклонники с просьбой выпить. Такое ощущение, что я жутчайший алкоголик, — шутил о себе Алексей Булдаков.

Его любили зрители и коллеги. Он был душой компании и примерным семьянином. В конце 90-х Алексей Булдаков записал несколько музыкальных альбомов в стиле русского шансона. А в 2011 году вместе с женой Людмилой выпустил диск "Старое танго" с песнями о любви.

Если мужчины полюбили Булдакова за роль Михалыча, то женщин актёр покорил своими влюблёнными глазами в клипе Ларисы Долиной "Погода в доме". Певица сказала Лайфу, что уход Булдакова из жизни — это большая утрата. Он был прекрасным человеком.

— Талантливейший человек. Я с ним снимался в кино несколько раз. Время артиста короткое: когда он полон сил и желаний и совпадает с тем, что он может. И от нас от всех зависит, как проявится талант этого человека. Трудная профессия, и трудно быть очень талантливым человеком. Его любили, он был мудрый народный простак, который пробил дорогу себе своим обаянием, своим пониманием жизни. Очень понимал такие характеры, которые он играл, стоило появиться на экране, сразу вызывал чувство радости, — вспоминает Булдакова актёр Валентин Гафт.

— Лёша — большой русский артист, одно могу сказать. Он был счастлив со своей супругой, а я это знаю. Я надеюсь, что её присутствие рядом с ним сделало его последние секунды очень хорошими, — рассказал Лайфу актёр Станислав Садальский.

Причина ухода народного артиста России — оторвавшийся тромб. Смерть настигла его на любимой работе — актёр умер, находясь на гастролях.