Моё время — моё бремя. Как ускорить рабочий день?

Лайф узнал секреты, используя которые можно управлять временем и делать свой рабочий день более лёгким в эмоциональном плане.

Бывает, что от рутинной работы и отсутствия командировок офисные пчёлки начинают ныть: "Скорей бы этот день закончился! Когда уже выходные?" Но отдых пролетает быстро, а рабочие будни длятся бесконечно. Психологи отмечают, что так устроен наш разум: то, что ему не нравится, он воспринимает как рутину. А работу всё-таки сложно причислить к истинным удовольствиям.

— Не хотеть трудиться — это нормально. Нужно не убегать от своих эмоций и ощущений, а идти к ним навстречу, — советует гештальт-психотерапевт Анна Таипова.

Главное — правильно переключаться. И делать это несколько раз в течение рабочего дня, как рекомендуют психологи. Не нужно делать много дел сразу, можно делать их друг за другом, тогда трудовые будни пройдут быстрее.

Как ускорить рабочий день?

Не бездельничайте Время идёт медленно, когда вам совсем нечем заняться

— Когда у человека куча дел, ему некогда даже смотреть на часы, нужно всё успеть. Я не рекомендую загружать себя по полной, но безделье — это точно не то, что приблизит конец рабочего дня, — объяснила психолог Марина Бурмака.

Переключайтесь на пару минут на другие дела Как только почувствовали усталость от работы — займитесь чем-то другим

Отвлечься необходимо на несколько минут. Устали делать квартальный отчёт? Прервитесь на кофе или интересную статью. По мнению Марины Бурмаки, можно прикрыть на пару минут глаза и насладиться темнотой, чтобы переключиться. Либо, наоборот, посмотреть какие-то яркие картинки в Интернете. А ещё можно побаловать себя чем-нибудь вкусным. Мозг перестанет зацикливаться на одной задаче, расслабится — и работать будет легче.

Устраивайте частые разминки Примерно раз в час на пять минут нужно вставать с рабочего места

Кардиолог Юрий Конев рекомендует пятиминутную разминку или "прогулку" по офису каждый час, чтобы отвлечься от работы, разгрузить органы малого таза и наладить циркуляцию крови в организме. Ведь учёные из Великобритании недавно доказали, что каждый десятый человек умирает из-за сидячего образа жизни .

Попросите поддержки у друзей Напишите друзьям, как вам хочется домой. Это нормально

Поддержка в такой ситуации или дружеская шутка могут разгрузить вашу голову, избавить от напряжения и поднять настроение. Как отмечает Анна Таипова, можно пожаловаться коллегам, но нужно быть осторожными в высказываниях, чтобы вас не поняли неправильно и не настучали о вашем недовольстве начальнику.

Наведите порядок на рабочем месте Если нет срочных дел, самое время прибрать свой рабочий стол и разобрать завалы в тумбочке

Вы вроде и при деле, а вроде и не работаете. И при этом время идёт. Если после обеда разобрать все старые бумаги, почистить от крошек клавиатуру, убрать пыль с монитора и стола — вот уже рабочий день к концу подошёл. Как отмечают эксперты, уборка — это возможность не только отвлечься от рутины, но и подумать о новых путях решения рабочих вопросов. Чистота вдохновляет.

Давайте выход эмоциям Вас раздражает работа и хочется быстрее уйти — выпишите свои эмоции на лист бумаги

— Когда мы выписываем свои эмоции, мы вытаскиваем их из себя. И потом можем посмотреть, что на самом деле сейчас происходит. Я хочу уйти с работы, потому что меня бесит начальник, не нравятся порученные мне дела, не устраивает зарплата? Если минусов в работе слишком много — может, пора менять ситуацию кардинально? К своим ощущениям нужно прислушиваться и проживать каждый миг жизни, а не торопить дни, — говорит Анна Таипова.

Иногда можно отпрашиваться с работы пораньше, это не преступление, как говорят эксперты. Перфекционизм хорош, когда он не приносит вреда здоровью и настроению.