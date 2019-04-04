ГАЗ вывез Тотальный диктант на новый уровень

Лайф узнал, как проходит путешествие из Владивостока в Таллин на автомобиле "Газель" ради русского языка.

В этом году Тотальный диктант отмечает своё 15-летие. В 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского университета придумали акцию, которая теперь охватывает 76 стран и объединяет 227 тысяч человек в 1021 городе.

11 марта 2019 года команда Тотального диктанта выехала из Владивостока в Эстонию на трёх автомобилях марки ГАЗ. Это 16-местный микроавтобус, грузовой и грузопассажирский фургоны "Газель NEXT".

— Мы гордимся тем, что был выбран именно российский национальный бренд, созданный в нашей стране. Мы надеемся, что участники проекта, которые перемещаются в течение этих 29 дней и преодолеют более десяти тысяч километров, будут себя чувствовать комфортно в наших автомобилях и проведут это время с удовольствием, — говорит директор по продажам Горьковского автозавода Олег Марков.

За время автопробега его участники проедут более десяти тысяч километров через 27 городов: Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Ялуторовск, Курган, Челябинск, Уфа, Ижевск, Казань, Чебоксары, Пенза, Саранск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург и Таллин. 8 апреля филологи-путешественники должны передать Таллину статус столицы Тотального диктанта — 2019.

— Мы проводим научно-популярные лекции, филологические стоянки на площадях городов, через которые проезжаем. Так мы напоминаем местным жителям правила русского языка. И приглашаем всех на Тотальный диктант, который пройдёт 13 апреля, — говорит директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Во время одной из таких "филологических стоянок" 1 апреля в Нижнем Новгороде руководство Горьковского автозавода, на котором делают автомобили ГАЗ, устроило пробный диктант для своих сотрудников и жителей города. Текст диктанта прочитал участник проекта "Тотальный диктант", писатель Виталий Сероклинов.

— В общем, я немножко растерялась и допустила две ошибки. Ну поставили "четыре", — рассказала о своих впечатлениях от Тотального диктанта жительница Нижнего Новгорода Юлия Демирова. — Наверное, социальные сети уже влияют на грамотность: пишешь какую-то белиберду и только потом понимаешь, что неправильно написала. Надо поработать над этой проблемой.

13 апреля, когда автомобили ГАЗ доедут до Эстонии, в Таллине диктант прочитает писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Именно он в этом году стал автором текста диктанта.

ГАЗ не впервые выступает партнёром больших международных акций и важных социальных проектов. К примеру, в марте этого года 73 микроавтобуса "Газель NEXT" обслуживали членов спортивных команд, принимающих участие в зимней универсиаде в Красноярске.

В преддверии прошлогоднего мундиаля ГАЗ поставил 29 автомобилей скорой медицинской помощи Нижегородскому центру медицины катастроф для медицинского обслуживания спортивных объектов и фестиваля болельщиков. А фудтраки "Газель NEXT" представили разнообразную кухню России во всех городах, которые принимали Чемпионат мира по футболу.

Во время экскурсии по Горьковскому автозаводу представитель фонда "Тотальный диктант" Юлия Швец поблагодарила партнёра за поддержку автопробега и добавила, что филологи уже на финишной прямой — диктант уже скоро состоится, а к "газелям" и попутчикам филологи и организаторы успели прикипеть всем сердцем.