Режиссёр-эпоха. Ушёл из жизни Георгий Данелия

На 89-м году жизни скончался выдающийся кинорежиссёр, автор культовых советских фильмов "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня".

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе. Но уже через год его семья переехала в Москву. Будущий режиссёр окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором. Однако в 1959 году решил посвятить жизнь кинематографу.

Он поступил на Высшие режиссёрские курсы при "Мосфильме" и уже в 1960 году снял первую картину — "Серёжа" — о сложных взаимоотношениях между приёмным сыном и строгим отцом.

В 1964 году вышла лирическая комедия "Я шагаю по Москве", после которой к режиссёру пришла всесоюзная слава. "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза" и два десятка других киношедевров, вошедших в сокровищницу советского кинематографа, которые до сих пор любят зрители, создал именно Георгий Данелия.

— Он сформировал целое поколение кинозвёзд, которые до сих пор определяют развитие нашего кино. Например, это он открыл Никиту Михалкова. Он был человеком очень мягким, в известной мере сентиментальным и тонко чувствующим человечность своих героев. Именно поэтому его фильмы безусловно останутся не только в памяти прошлого поколения, но и тех, которые придут и будут знакомиться с эмоциональной жизнью нашей страны именно по кинокартинам Георгия Данелии, — сказал Лайфу президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

Данелия писал сценарии не только для своих фильмов. Он придумал "Джентльменов удачи", "Три лимона для любимой". В своих фильмах он появлялся в эпизодах. Помните Абрадокса с планеты Альфа в картине "Кин-дза-дза"? Это Данелия.

Лауреат "Ники" и "Золотого Орла". Номинировался на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля с фильмом "Совсем пропащий". А в 1980 году его работу "Осенний марафон" отметили "специальной рекомендацией" на Берлинском кинофестивале.

Режиссёр написал несколько биографических книг, выпустил сборники сценариев.

— Он ко всему одинаково относится. Он вне времени. Он сам по себе, — говорила Галина Данелия о муже в одном из интервью.

В своей книге "Тостуемый пьёт до дна" Данелия написал:

— Когда придёт время и мне уходить, я очень хочу уйти так же. Не болея и внезапно, никого не мучая. И чтобы на моих похоронах тоже плакали и смеялись.

Георгия Данелия ушёл из жизни 4 апреля 2019 года. Ему было 88 лет.