"Уличный" фашизм. Как Порошенко стирает память о советском герое Кудре

Президент Порошенко лично потребовал переименовать улицу, названную в честь Героя Советского Союза Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна.

4 апреля Киевский городской совет переименовал одну из столичных улиц, названную в честь Героя Советского Союза Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна, ныне покойного американского политика.

За последние пять лет были переименованы сотни украинских улиц, названных в честь деятелей советской власти. В некоторых случаях, хотя и не всегда, это были действительно спорные фигуры.

Но этот случай можно назвать уникальным. Президент Порошенко лично ходатайствовал о переименовании улицы, названной в честь "чекиста и террориста".

Кто такой Иван Кудря

На протяжении практически двух десятилетий после войны личность Ивана Кудри была засекречена. Лишь в начале 60-х годов о нём стало известно, и только в 1965 году он был посмертно награждён звездой Героя.

Иван Кудря родился в 1912 году в Полтавской губернии. Отец погиб на Первой мировой войне, и мать одна растила троих детей. После окончания школы Кудря поступил в зоотехнический институт в Киеве, но как активный комсомолец был направлен по комсомольской путёвке в сельскую школу, которой он руководил несколько лет.

Затем некоторое время работал на машинно-тракторной станции и в 22-летнем возрасте был призван в пограничные войска. После службы был рекомендован в военно-политическое училище НКВД. Окончил его и поступил на службу в отдел иностранной разведки ГУГБ НКВД. Кудря прекрасно владел украинским языком, поэтому занимался разработкой активистов националистического подполья Западной Украины.

Чем занимался в подполье

Накануне гитлеровской оккупации Киева внешняя разведка организовала в городе нелегальную резидентуру, руководить ею поручили Ивану Даниловичу Кудре.

Оборона Киева от наступающей немецкой армии началась в начале июля 1941 года и продолжалась вплоть до сентября. К сожалению, советское командование было занято организацией обороны Москвы, Киеву же и Юго-Западному фронту уделялось меньшее внимание. Судя по всему, это стало роковой ошибкой, решившей исход всей операции. 26 сентября оборонительная операция советских войск завершилась поражением.

Известно, что в конце сентября 1941 года резидентура Кудри в Киеве (он работал под псевдонимом Максим, под этим именем он был известен подпольщикам) провела первые акции возмездия. Взрывом была уничтожена немецкая военная комендатура. Затем на воздух взлетел кинотеатр, в котором демонстрировался фильм для немецких солдат.

После этого немцы стали уничтожать здания в городе. Дом, в котором проживал Максим, был взорван. Оказалось, что уничтожены все документы, шифры, адреса, пароли — всё, что так тщательно разведчик копил для выстраивания разведывательной сетки и организации диверсионной работы.

Несмотря на это, люди Максима быстро наладили связь с товарищами из подполья. Это позволило создать в Киеве и окрестностях города другие диверсионные группы.

Группы Максима провели крупные диверсии на железнодорожной станции Дарница и на трамвайной линии города. Также они взрывали мосты и заводы, пускали под откос эшелоны с гитлеровскими войсками, уничтожали фашистскую технику. Подпольщики успевали изготовлять и распространять листовки, которые рассказывали киевлянам о том, что происходит в Красной армии, что делают партизаны.

Информация, которую передавала группа Кудри в Центр, касалась военных укреплений фашистов, дислокации немецких штабов. Резидент выявил в пригороде Киева разведывательный пункт абвера и смог внедрить в него свою разведчицу. Так Центр получил данные на более чем 80 гитлеровских шпионов и диверсантов, которых абвер забросил на нашу территорию.

Поразителен случай, который свидетельствует о воле и силе этого человека, отдавшего жизнь служению Родине. В начале работы в Киеве, когда его резидентура только развёртывалась, в сентябре 1941 года, после того как город был сдан фашистам, он шёл по улице и заметил, что его кто-то пристально разглядывает. В коренастом мужчине, идущем ему навстречу, он узнал петлюровца по кличке Усатый, чьим делом занимался до войны.

Иван Кудря умело повёл беседу с преступником, который к тому же работал переводчиком у фашистов. Тот дрогнул и согласился оказывать помощь советской разведке. И при первом сообщении Усатый передал разведчику фамилии немецких агентов, которых перебрасывали в тыл Красной армии. Эту информацию Кудря передал в Москву.

Усатый сообщил Кудре и о разведывательном пункте абвера, который работал в Киеве. По заданию Кудри член его группы Мария Груздова устроилась управляющей домом в здании, где расположился разведывательный пункт абвера. Ей удалось войти в доверие к руководителю разведпункта Майеру (Антону Мильчевскому), немецкому разведчику, который начал работать на Украине ещё до войны, и наблюдать за происходящим. Таким образом в Центр была переправлена информация о 87 фамилиях гитлеровских агентов с данными на них.

Гибель

5 июля 1942 года по предательскому доносу Максим и несколько его сотрудников были схвачены и арестованы. В течение трёх месяцев день за днём их жестоко истязали на допросах.

В послевоенное время один из свидетелей на допросе сообщил, что видел мужчину в тюрьме гестапо и он был "абсолютно чёрным от побоев", но отказывался сообщить о себе хоть что-то, за исключением того, что его зовут Иван Кондратюк (псевдоним Кудри). Следователи пришли к выводу, что после пыток и допросов он был казнён гестапо вместе с членами своей группы в Бабьем Яре осенью 1942 года.

В начале 60-х годов о нём стали появляться первые публикации. К 20-летию победы в Великой Отечественной войне Иван Кудря за мужество и стойкость был посмертно награждён звездой Героя Советского Союза.

Президент Украины Пётр Порошенко переименованием улицы Ивана Кудри в улицу Джона Маккейна продемонстрировал своё единство с гитлеровцами: они во время войны убили Ивана Кудрю, он через 74 года после её окончания пытается убить память о нём. Очевидно, что Порошенко этим переименованием стремился убить двух зайцев: и заслужить симпатии украинских националистов, и лишний раз подчеркнуть связь Украины с США. А убил уважение к себе и своей стране, вычёркивающей из собственной истории имена героев, павших в борьбе с фашизмом.