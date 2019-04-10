От знаний до нервного срыва. Сколько времени должны тратить школьники на учёбу?

Лайф узнал, сколько времени школьники должны тратить на учёбу, домашнее задание и секции, чтобы оставались минуты на детство.

Максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников России предлагает разработать Общероссийский народный фронт. По его данным, дети тратят на учёбу по 47 часов в неделю — больше, чем взрослые тратят на работу. А ещё тренировки, кружки, секции — где здесь найти время на детство и прогулки с друзьями?

— Современные дети действительно очень загружены. Необходимо правильно выстраивать их день, в котором должно быть время для отдыха, свежего воздуха, игр и здорового сна, — говорит кардиолог Юрий Серебрянский.

Сколько часов нужно на учёбу и дополнительные занятия?

6–7 часов на школу . Фото: © РИА Новости / Артём Житенев

Уроки по 45 минут с 10–15-минутными перерывами — это нормально. Но, по словам кардиолога Серебрянского, важно, чтобы между уроками были физические разминки: уроки физкультуры, зарядки, прогулки. Тогда утомляемость умственная будет значительно ниже, дети смогут усвоить больше знаний.

1,5–3 часа на домашнее задание . Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

По мнению врача-педиатра Андрея Степанова, домашних заданий быть не должно. Ребёнок должен получать весь необходимый объём знаний, а уже после школы заниматься саморазвитием.

Но пока что школьники делают домашнюю работу, и на это в день им нужно выделять не более трёх часов, считает педиатр Мария Снегоцкая. Между школой и выполнением домашнего задания должно пройти хотя бы два часа, чтобы ребёнок успел поесть, отдохнуть и набраться сил.

2 часа в день 2–3 раза в неделю на спорт . Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Тренировки должны быть не ежедневными. Школьники старших классов, по словам Марии Снегоцкой, могут совмещать в день разные секции — и для умственного, и для физического развития. Младшим школьникам эти занятия всё-таки лучше разделять.

— Можно помимо тренировок дополнительно посещать бассейн, если ребёнок не занимается плаванием профессионально. Плавание расслабляет мышцы, благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе, — добавляет Юрий Серебрянский.

1–2 часа 2–3 раза в неделю на интеллектуальные кружки и секции . Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Изучение иностранных языков, шахматы, рукоделие и другие занятия могут присутствовать в расписании школьника. Но они должны быть ему интересны, на них у него должно хватать сил.

— Около девяти часов вечера школьник должен заканчивать все свои дополнительные занятия, чтобы перед сном у него оставалось время на себя, на игры, на общение с родителями, — говорит Юрий Серебрянский.

Контакт с гаджетами, особенно в конце дня, лучше минимизировать. Тогда у школьника будет здоровый сон, который поможет ему набраться сил для следующего учебного дня.