Быстрая карма. Как владельцы клубов йоги ответили за аферы

История эта произошла в Петербурге. Я работал инструктором сразу в двух крупных спортивных клубах и имел большой успех в узких кругах. Занимались на моих уроках в основном женщины — всех возрастов, от юных до таких почтенных лет, о которых не принято спрашивать.

Однажды на урок пришли две одухотворённые дамы под пятьдесят. Загорелые, стройные, морщинистые и накрашенные, они остались после урока и разговорились со мной. Звали их Раиса и Ираида. Прилетели они из Испании, где на тот момент проживали, и решили остаться жить в России, так как стали скучать по Родине.

— Ностальгия, Александр, существует! — восклицала Раиса с белогвардейским пафосом парижской эмиграции. — И это не шутка!

— Тоска! — вторила Ираида. — Тоска душит, сушит, выворачивает! Если бы не йога, которая духовно питает человека, мы бы погибли! Вообразите! Погибли решительно, насовсем!

Улыбаясь и непрестанно восклицая, побрякивая многочисленными каменными браслетами на запястьях, обе сильно хвалили инструктора и его занятия. Я зарделся от высокой оценки столь интеллигентных дам.

— О Александр! Ваши уроки восхитительны! — говорила Раиса.

— Упоительны! — вторила ей Ираида, постарше и повыше.

— Они душат, сушат, выворачивают!

Однажды дамы сделали мне заявление.

— Мы с подругой открываем новый клуб! — широко раскрыв глаза, сообщила Ираида.

— Йоги, разумеется. Нам нужны самые сильные и харизматичные инструкторы! Такие, чтобы душили, сушили и выворачивали!

— Мы хотим вас пригласить инструктором в наш клуб, — сказала Раиса. — Он называется "Карма"!

— Это прекрасно, — ответил я. — И какие же у вас условия?

— Условий пока никаких. Вы приходите, посмотрите, проведите несколько открытых уроков, наберите людей — и вперёд! Сушите их, душите, выворачивайте — в общем, завлекайте! А о деньгах потом договоримся.

Я обрадовался такой многообещающей перспективе. Это был добрый знак. И, так как я большой оптимист и образованный человек, сразу дал согласие и принялся за работу. Я являлся опытным дорогостоящим низкооплачиваемым инструктором, каких мало, поэтому был сильно заинтересован в наборе группы.

Три раза в неделю поздно вечером, после своих уроков, приезжал я в новый зал, расположенный в подвале старого доходного дома в центре Петербурга. Ираида и её компаньонка Раиса весело приветствовали меня. После занятий они пили чай и рассказывали о себе, о трудной жизни девяностых годов, когда они были ещё молоды и красивы, о том, как их кидали мужья, любовники.

Каждый рассказ неизменно заканчивался крушением врагов очаровательных хрупких женщин. Бросивший Ираиду муж спился, а брошенный Раисой любовник пропал с горя в наркотических грёзах. Им дарили машины в Венгрии, озёра Канады и горы Швейцарии, горнолыжные курорты в Австрии — но ничто не стоило этих двух прекрасных женщин, они от всего отказывались. Их нельзя было купить — столько золотых монет в мире не начеканено.

Зато каждый, кого они оделяли хотя бы каплей своего внимания, кому дарили хотя бы частичку своей фантастической женской энергии, буквально совершал чудеса и подвиги в сфере бизнеса и предпринимательства! Я слушал, заворожённый. На моих глазах из энергии кундалини-йоги вырастали целые империи сетевых магазинов, франшиз и ресторанов.

Но через какое-то время эти мужчины начинали изменять. Они были на самом деле грубыми и нечуткими людьми. "А боги не прощают измен", — сверкая глазами, изрекала Ираида. И тогда наступал жестокий и неотвратимый закон кармы! Раиса и Ираида не делали ничего, но подлые мужчины переписывали на них всё своё имущество и впадали в ничтожество. Карма действовала неумолимо. Одна слезинка Ираиды погубила не одно юрлицо, а Раиса пожрала столько физлиц, что ей позавидовала бы зловещая богиня Кали.

Карма! Карма! Вот великая справедливость йоги!

Раису и Ираиду любил весь мир. Десятки замков по всему земному шару ждали прекрасных подруг с нетерпением. В Лондоне учился сын Раисы, в Нью-Йорке — дочь Ираиды. Ещё один отпрыск бродяжил на Шри-Ланке — он был просветлённый.

Я чувствовал себя под защитой высших сил — кажется, фурий или Немезиды. Правда, перед моими уроками проходили занятия по кундалини-йоге, мы, заходя в зал, ощущали удушье от аромата дешёвых химических благовоний на палочках. Эти палочки, которые в неимоверных количествах, как будто устраивая газовую атаку, жгли кундалинщицы, сильно досаждали нам.

В течение первой недели набралась группа весьма приличных размеров — двенадцать человек. Они платили весёлым компаньонкам по пятьсот рублей за каждый урок, отдавая деньги хрупкой девушке Маше, администратору с мрачным взглядом и веснушками.

Уроки быстро набрали вес и регулярность. Прошёл целый месяц бесплатных занятий при полном зале, когда я решился заговорить о деньгах. И что же?

Сначала Ираида посоветовала обратиться с этим вопросом к Раисе. Сославшись на занятость в делах один раз, головную боль в другой, редкую женскую болезнь в третий, Раиса сказала, что денежными расчётами ведает Ираида и задать этот вопрос нужно ей. Приперев доводом Раисы Ираиду, я начал бессвязные и утомительные переговоры.

Три раза отказали в деньгах, сославшись на весьма высокую аренду и зарплату администратора Маши. Позже при обсуждении этой весьма приземлённой темы Ираида просила перенести её на другой день. Но другой день так и не наступал.

Негодование моё росло вместе с усталостью от каждого неоплаченного урока.

— Третий месяц, Ираида Никитична, вы не платите мне моих денег. Так больше продолжаться не может. Давайте внесём ясность в этот вопрос.

— Давайте, — весело согласилась Ираида Никитична, ошеломив меня улыбкой и своим лёгким согласием. То, что последовало далее, ошеломило меня ещё более. — Вы уволены. Достаточно того, что вы душили, сушили и выворачивали нас этими вопросами про деньги. Не хотите работать на перспективу, хотите быстрых лёгких денег — это не к нам! Вы неблагодарный, не видящий перспективу человек. Вы очень грубый и нечуткий. Мы с Раисой потрясены вашими циничными вопросами про деньги. Мы не понимаем, как вы вообще преподаёте йогу с таким отношением! Это чудовищно! Уходите, в ваших уроках мы не нуждаемся! Вон!

Не помню, что пролепетал я в ответ на такую явную несправедливость, как одевался в пустой раздевалке и как очнулся уже на улице с горящими от стыда ушами.

Иной автор и солгал бы, но, поразмыслив, что правда, какая-никакая, интереснее вымысла, я не стал жертвовать ею в угоду желанию предстать в благоприятном свете. Не первый и не последний раз живут обманом многие люди, зная, как безответны порой бывают обманутые, как стыдятся самого факта, что были обмануты. Договора никакого не было, а и был бы — куда с ним пойдёшь, да и как будешь разбираться, каждый день погружённый в рабочую рутину?

Прошло полгода. В череде обычных дней я совсем было позабыл про Раису, Ираиду и клуб "Карма", когда мне внезапно напомнили о них.

— Привет, Саня! — окликнула меня на улице хрупкая веснушчатая девушка.

— Маша? — удивился я. — Привет! Как поживаешь, старушка?

— Прекрасно! Помнишь нашу "Карму"?

— Стараюсь забыть, — засмеялся я. — А ты там ещё работаешь?

— Какое там! Они же не платили никому — ни рецепции, ни инструкторам, а потом выяснилось, что и арендодателям тоже! Те их выгонять стали — они всем денег горы обещали, да всё себе в карман жали. После тебя ещё трёх инструкторов прогнали. Хозяева обозлились, дали им день на сборы, сказали проваливать.

— Как интересно, — изумлённо произнёс я.

— Ага. Так они в последний день пришли с бухлом, какой-то наркотой, позажигали этих своих палочек говённых, решили отметить. Нажрались и угорели. Хозяева пришли — всё в рвоте, лежат эти кундалинщицы несчастные. Вот те и "Карма", блин.

"Сушили, душили и выворачивали", — почему-то вспомнилось мне, и мы пошли с Машей в вегетарианское кафе.