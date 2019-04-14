Записки таксиста. Кражи, афёры и халявщики

Таксист Алексей Иванов — о том, как воруют водители и как пассажиры обворовывают их.

Наверное, коллеги мне возразят, но я всё-таки скажу: никогда не ловите такси "с руки", если не хотите неприятностей.

Конечно, таксисты такие заказы любят, ведь не надо ни с каким жадным оператором делиться заработанными деньгами. Но в таких перевозках что-нибудь случается регулярно.

Недавно звонит приятель, ещё в школе вместе учились.

— Лёха, помогай, меня таксист на 60 штук обул! Что можно сделать?

Я выяснил подробности и понял, что в его случае можно только посочувствовать. Мой знакомый крепко выпил с другом в баре. Ближе к четырём утра решили разъезжаться по домам. Приятель даже вызвал такси через приложение. Ему написали, что водитель подъедет через 15 минут, но он не стал ждать. Заказ отменил, сел к одному из частников, которые круглосуточно стоят у метро.

Потом не помнит ничего. Проснулся часа в два дня дома и понял, что все вещи на месте, кроме телефона. И даже не особо расстроился сначала: подумаешь, великое дело — телефон на гулянке потерять, тем более он всё равно так себе был, да и с разбитым экраном. Но когда пошёл в магазин за опохмелом — ни на одной из двух карт не было денег.

Телефон был без пароля, и это помогло водителю снять деньги из банковского приложения. К тому же, если к сим-карте привязана банковская карта, через приложение можно сменить пароль для входа, подтвердив через код из СМС.

Большинство таксистов про эти воровские схемы знают, но не все ими пользуются. И не из-за угрызений совести: если заказ сделан через оператора, то быстро найдут. И проблемы будут.

Мой приятель через несколько дней перевыпустил сим-карту в салоне связи и узнал о себе много нового. Например, что у него есть некий друг по имени Бактунгул М., которому он перевёл 30 тысяч рублей с дебетовой карты. А ещё, оказывается, он прикупил себе одежды на сумму тоже около 30 тысяч, но уже по кредитной карте.

У банка такие транзакции не вызывают подозрений, поскольку лица плательщика не видно. Деньги настоящему владельцу карты никто не возвратил. Тогда знакомый обратился в полицию. Однако, пока суть да дело, записи с камер видеонаблюдения возле метро, где он садился в такси, уже успели затереться. Пострадавший в итоге плюнул, заблокировал все старые карты и стал меньше пить.

Однако воруют не только таксисты. Зачастую и они становятся жертвами мошенников.

Самый распространённый случай — когда клиент сбегает, не заплатив.

Такие "товарищи" иногда выходят на светофорах или пока машина стоит в пробке. Не станет же таксист бросать машину на дороге и гнаться за экс-пассажиром. Да и длительный простой таксист не может себе позволить. Чем гоняться за пассажиром, лучше поехать на другие заказы и заработать в несколько раз больше.

Однако есть и более "технологичный" способ обмана таксиста и оператора. Человек привязывает к приложению карту, на которой есть рублей сто, чтобы без проблем прошло тестовое списание. В приложении указывает способ оплаты — картой. Таксист довозит пассажира до нужного места, он просто говорит "спасибо" и выходит, но деньги не списываются.

Кажется, что такой способ "одноразовый", но на самом деле нет: имея несколько карт разных банков, пассажиры привязывают их к разным приложениям и могут ездить таким образом довольно долго.

В "Яндекс.Такси" с этим, правда, начали активно бороться. Списывают деньги через некоторое время после начала поездки, и, если транзакция не проходит, переводят поездку в режим "оплата наличными".

Некоторые пассажиры считают, что поступать таким образом — не преступление, потому что деньги за поездку таксист всё равно получит от оператора. Но это миф! До тех пор пока деньги не спишутся с карты пассажира, водитель не получит ни копейки за заказ. А оператор в такой ситуации может только названивать клиенту, взывая к совести, и ежедневно пытаться через приложение всё-таки списать честно заработанные таксистом деньги.