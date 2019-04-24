Почему в детсадах Казани родители платят, чтобы их детей не гнобили

Лайф выяснил, за что в заведениях для дошколят имеют право взимать плату и какой платёж может оказаться наказуемым.

Сын жительницы Казани Лианы Тимерхановой заболел циститом из-за переохлаждения в детском саду после того, как женщина отказалась сдавать деньги за полки для обуви.

На холод без одежды

В конце прошлого года детский сад оказался в центре скандала. Тогда родители нескольких детей, в числе которых была и мама пятилетнего Стива Лиана Тимерханова, обратились в контролирующие органы по поводу низкой температуры в помещениях.

По их мнению, детей специально "испытывали" холодом, чтобы они чаще болели, сидели дома, а нагрузка на воспитателей при этом была меньше. Как показала проверка Роспотребнадзора, температура воздуха действительно не соответствовала требованиям: вместо положенных 23 градусов по Цельсию было 15. Детскому саду было предписано нарушения устранить.

После этого случая Лиана решила своего ребёнка больше в детсад не приводить, потому как стала опасаться за его жизнь. Сама же она связывает недосмотр за ним следствием отказа от сдачи денег в фонд родительского комитета группы, которую посещал её сын.

— Когда я пришла в этот садик, мне заведующая сказала, что у них никаких поборов нет. Но, как только мы стали ходить в садик, с меня начали просить внести деньги за охрану, на подарки и даже на полки для обуви. Я спросила: "Это добровольно?" Мне ответили: "Нет, обязательно", — говорит Лиана.

На тот момент Лиана уже оплатила ежемесячное пребывание в детсаду. Пришла к заведующей. На вопрос мамы о поборах заведующая заявила, что Лиана рассорилась со всеми родителями и 10 человек написали заявление, что не хотят её и Стива видеть в этом детсаду. Заявление это Лиане отказались показать. После этого Стив якобы случайно "забыл одеться" и полтора месяца пролежал в больнице с циститом.

Ответов нет — и нарушений нет?

Выписавшись из больницы, Лиана обратилась в прокуратуру. Была проведена проверка, но в ходе неё сотрудники надзорных органов не выявили нарушений со стороны родителей и администрации учреждения при сборе средств.

В ходе телефонного разговора с корреспондентом Лайфа заместитель заведующей детского сада № 113 заявила, что не будет отвечать на вопросы СМИ, и бросила трубку. А воспитатель отмахнулась от журналиста и захлопнула перед ним дверь.

19 апреля 2019 года Лайф направил запрос в Министерство образования и науки Республики Татарстан о финансировании дошкольных учреждений. Ответ на момент публикации не получен.

Надо просто сказать твёрдое "НЕТ"

Как рассказала Лайфу создатель интернет-сообщества "Поборы в школах и детсадах" Екатерина Матвеева, необходимо зафиксировать факт травли на диктофон или камеру и написать заявление в прокуратуру.

По мнению эксперта, в Татарстане всё чаще появляются родители, которые сами не молчат и других учат тому, как вообще избежать каких-либо податей. И людей, знающих свои права, становится всё больше. Но поборы, по словам Екатерины Матвеевой, процветают.

— Придёт проверка, максимум, что могут сделать, — это выписать предписание, которое школы и сады выполняют. На какое-то время они уходят в тень (собирают потише, без давления или вообще пока не собирают), а потом расслабляются и начинается всё по новой. Не пристают лишь к тем родителям, которые сразу обращаются в контролирующие органы или говорят категорическое "нет", остальных родителей опять доят. В Татарстане обнаглели с поборами на охрану в учебных заведениях до такой степени, что проводят её через сайт "Госуслуги" и выписывают долги родителям, — говорит Екатерина Матвеева.

— Родители из других регионов перенимают наш опыт, часто консультируются с нами, берут наши наработанные ответы и прикладывают к своим заявлениям в контролирующие органы. Плохо, что есть ещё непробиваемые родители, которые готовы платить за бесплатное образование и считают это нормой, — резюмировала Матвеева.

Для чего собирают деньги?

Адвокат Ольга Волкова считает, что одной из причин поборов могут быть низкие заработные платы персонала детских садов и недофинансирование.

— В среднем в год с одного ребёнка учреждение получает от трёх тысяч рублей, это без учёта новогодних подарков и выпускных, — отметил общественный деятель Александр Афанасьев.

Эксперт рассказал, что в некоторых детских садах из собранных родителями денег формируется премиальный фонд для воспитателей и нянечек. Иногда родителям администрация детсада "рекомендует" сдавать деньги на ремонт учреждения, хотя эта статья расходов должна финансироваться из бюджета. В постановлении Правительства РФ о платных услугах в образовательных учреждениях сказано, что оплата наличными не допускается.

— Мамочки, которые приходят на родительские собрания, как правило, не разбираются в законодательных тонкостях, поэтому платят наличкой. Родителей в некоторых детсадах и школах ставят перед фактом: "Не заплатите — ваш ребёнок больше не сможет у нас учиться", — добавляет Александр Афанасьев.

Крупные суммы, которые собирают на выпускные в детских садах — в Казани, например, "просят" по пять тысяч рублей с одного ребёнка, — нужны для хороших подарков воспитателю, нянечке, администрации учреждения. Кроме того, аниматоры и фотографы также выставляют высокий ценник. Иногда они работают "на откатах" с представителями садиков, но, как отмечает эксперт, расчёт с ними сотрудники детсадов проводят за закрытыми дверями, какие суммы и кому "отстёгиваются" — сказать сложно.

Проблема всей страны

Как рассказала Лайфу адвокат Ольга Волкова, любые поборы в детских садах незаконны. По её мнению, это часто происходит из-за нехватки финансирования учреждений образования, низких ставок педагогов.

— Это проблема не конкретного региона, а всей страны. Да, воспитатели хотят, чтобы дети занимались в нормальных условиях. Но решением насущных вопросов больше всё-таки занимаются родительские комитеты, обсуждая между собой, какую сумму собрать и как решить те вопросы, до которых не дошло бюджетное финансирование. Но они не должны тратиться ни на учебные пособия, ни на оплату труда персонала, ни на игрушки. Охрану, содержание зданий, создание условий по уходу за детьми должны обеспечивать местные органы власти, — объяснила юрист.

Любые пожертвования должны осуществляться родителями только на добровольной основе, без какого-либо принуждения.

Эффект белой вороны

Что же касается родительского комитета, то, как пояснила Ольга Волкова, это лишь группа активистов, не имеющая ни полномочий, ни обязанностей, ни ответственности. И в случае оказания с их стороны давления можно жаловаться заведующей, в отдел образования и даже в прокуратуру. Более того, в письме N ВК-2227/08 от 9.09.2015 Минобрнауки России сказано, что любые инициативные группы, в том числе родительские и попечительские комитеты, принимают решение о сборе денежных средств только в отношении себя самих, а не всех детей, которые обучаются в этом классе или отдельно взятом учреждении.

— Стая белую ворону заклёвывает. Люди задают вопрос: "Почему мы должны оплачивать, а кто-то это получит?" И определённая доля справедливости в этом есть, конечно. Важно привести аргументы, почему вы не можете за это платить, чтобы не выглядеть халявщиком, потребителем, который хочет за счёт других что-то получить, — объясняет эксперт.

То, что отказы платить за организацию, например, новогоднего праздника нередко воспринимаются скинувшимися родителями болезненно, психолог Татьяна Семенко объясняет лишь сохранившимся постсоветским укладом: кто не с нами — тот против нас. Только родители, которые не хотят платить непонятно кому и непонятно за что, совсем не против "вас". Они против поборов и беззакония.