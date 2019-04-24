Налог на теплицы и бани. Объясняем, за что платить и сколько

Лайф выяснил, какие именно хозяйственные постройки на дачных участках облагаются налогом на имущество и как определить, надо платить налог за теплицу или нет.

Федеральная налоговая служба в преддверии дачного сезона выступила с пояснениями по налогам на теплицы и прочие хозяйственные постройки. Оказалось, что всё проще, чем мы предполагали. Жилые помещения и гаражи облагаются отдельным налогом Хозпостройки, облагаемые налогом: хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, бани, летние кухни Фото: © Pixabay Если есть в ЕГРН или в БТИ Если собственник зарегистрировал своё недвижимое имущество в Росреестре или в налоговых органах, придётся платить налог Фото: © tOrange.biz Владелец сам решает, обращаться в Росреестр или нет Главное — не забывать, что для внесения в ЕГРН хозпостройка должна быть прочно связана с землёй и её невозможно переместить Фото: © Pixabay Без капитального фундамента налог не нужен Не нужно регистрировать теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие строения, не имеющие капитального фундамента Фото: © PxHere Маленькая площадь налогом не облагается Даже если хозяйственная постройка зарегистрирована в ЕГРН, но её площадь менее 50 кв.м, налог не взимается Фото: © sredstvo-ot-komarov.ru Главное — не зарабатывать Если хозпостройка менее 50 кв.м и не используется в предпринимательской деятельности, налоги платить не придётся Фото: © PxHere