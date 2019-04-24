Налог на теплицы и бани. Объясняем, за что платить и сколько

Федеральная налоговая служба в преддверии дачного сезона выступила с пояснениями по налогам на теплицы и прочие хозяйственные постройки. Оказалось, что всё проще, чем мы предполагали.
Жилые помещения и гаражи облагаются отдельным налогом
Хозпостройки, облагаемые налогом: хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, бани, летние кухни
Фото: © Pixabay
Если есть в ЕГРН или в БТИ
Если собственник зарегистрировал своё недвижимое имущество в Росреестре или в налоговых органах, придётся платить налог
Фото: © tOrange.biz
Владелец сам решает, обращаться в Росреестр или нет
Главное — не забывать, что для внесения в ЕГРН хозпостройка должна быть прочно связана с землёй и её невозможно переместить
Фото: © Pixabay
Маленькая площадь налогом не облагается
Даже если хозяйственная постройка зарегистрирована в ЕГРН, но её площадь менее 50 кв.м, налог не взимается
Фото: © sredstvo-ot-komarov.ru
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