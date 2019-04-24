Налог на теплицы и бани. Объясняем, за что платить и сколько

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Налог на теплицы и бани. Объясняем, за что платить и сколько

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Фото: © Shutterstock

Лайф выяснил, какие именно хозяйственные постройки на дачных участках облагаются налогом на имущество и как определить, надо платить налог за теплицу или нет.

Федеральная налоговая служба в преддверии дачного сезона выступила с пояснениями по налогам на теплицы и прочие хозяйственные постройки. Оказалось, что всё проще, чем мы предполагали.

Жилые помещения и гаражи облагаются отдельным налогом

Хозпостройки, облагаемые налогом: хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, бани, летние кухни

Фото: © Pixabay

Если есть в ЕГРН или в БТИ

Если собственник зарегистрировал своё недвижимое имущество в Росреестре или в налоговых органах, придётся платить налог

Фото: © tOrange.biz

Владелец сам решает, обращаться в Росреестр или нет

Главное — не забывать, что для внесения в ЕГРН хозпостройка должна быть прочно связана с землёй и её невозможно переместить

Фото: © Pixabay

Без капитального фундамента налог не нужен

Не нужно регистрировать теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие строения, не имеющие капитального фундамента

Фото: © PxHere

Маленькая площадь налогом не облагается

Даже если хозяйственная постройка зарегистрирована в ЕГРН, но её площадь менее 50 кв.м, налог не взимается

Фото: © sredstvo-ot-komarov.ru

Главное — не зарабатывать

Если хозпостройка менее 50 кв.м и не используется в предпринимательской деятельности, налоги платить не придётся

Фото: © PxHere

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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