Чем опасны мультипрививки. Эксперты рассказали о вакцинах "в одном флаконе"

Врачебное сообщество до сих пор делится на два лагеря — противников и сторонников поголовной вакцинации. А учёные тем временем разрабатывают многокомпонентные вакцины. Лайф обсудил с экспертами плюсы и минусы таких прививок.

Недавно российские учёные из Перми разработали вакцину, которой можно одновременно прививать от пяти заболеваний: дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции. Несколькими днями ранее была презентована вакцина "3 в 1" против кори, краснухи и эпидемического паротита. При этом комбинированные вакцины существуют на мировом рынке не первый год. Но организм каждого человека реагирует индивидуально и есть множество случаев, когда при вакцинации люди всё-таки начинают болеть, особенно сильными оказываются поствакцинальные осложнения у детей.

— Делать несколько прививок одним уколом — это удобно для пациента, потому что ему не приходится растягивать процедуру на несколько визитов к специалисту, — сказал Лайфу доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов.

Прививки от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита и гемофильной палочки делают в довольно раннем возрасте. По мнению эксперта, если ребёнок родился в срок, не имеет каких-то серьёзных заболеваний и противопоказаний, вакцинация не принесёт вреда его организму.

— Пятикомпонентная вакцина пермских учёных уже прошла все клинические испытания и регистрацию в Минздраве РФ. Без этих процедур никакое лекарство, никакая вакцина не появляются на рынке, эксперименты на людях мы ставить не собираемся, — рассказал Лайфу вакцинолог Алексей Бессмертный.

Несколькими днями ранее российскому рынку была презентована трёхкомпонентная вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита.

— Корь — крайне контагиозная болезнь. Она может протекать достаточно тяжело, с развитием серьёзных осложнений, таких как слепота, энцефалит, пневмония — вплоть до летальных исходов. Единственным способом защиты от кори является своевременная вакцинация, проводимая в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок, — отметила заведующая кафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, академик РАН Лейла Намазова-Баранова. — Сегодня на рынке представлены двух- и трёхкомпонентная вакцины. Клинические исследования вакцины показали, что прививки хорошо переносятся детьми в возрасте одиннадцати месяцев — семи лет и уже после первой дозы обеспечивают очень высокий иммунный ответ — 95%, 96% и 99% для кори, паротита и краснухи соответственно.

При этом врачи говорят, что прививки не являются абсолютной гарантией того, что человек не заразится инфекцией. Но они гарантируют, что человек не умрёт от этой болезни. Среди тех, кто прошёл вакцинацию от коклюша, кори или гриппа, летальных исходов от этих болезней за 2018 год не было.

Отказаться или согласиться?

Многие родители отказываются делать своим малышам прививку от коклюша, потому что у неё есть побочные эффекты: рвота, повышение температуры тела, судороги.

— Врач обязан предупредить о противопоказаниях и побочных эффектах вакцинации перед тем, как делать прививку. При желании перед прививкой можно пройти обследование, чтобы понять, стоит ли сейчас делать прививку, нет ли противопоказаний, — отметил медицинский юрист Алексей Горяинов. — Родители имеют право отказаться прививать своего ребёнка, пока ему не исполнится восемнадцать лет.

Общественный деятель и противник вакцинации Николай Мишустин рассказал Лайфу, что "несколько известных иммунологов", с которыми он прежде сотрудничал, рассказали ему, "что больше не смогут участвовать в его круглых столах, направленных против обязательной вакцинации, поскольку могут лишиться работы".

В России не существует сравнительной оценки показателей здоровья вакцинированных и невакцинированных детей, рассказала Лайфу сотрудник Московского гомеопатического центра при Минздраве РФ, акушер-гинеколог Ольга Рябоконь.

— Даже однократная вакцинация любого ребёнка — это "русская рулетка". Никогда и никто: ни участковый педиатр, ни мама ребёнка — не знает, как отреагирует его организм на ту или иную прививку. Потому что насколько несовершенен геном этого человека, не знает никто, — сказала Ольга Рябоконь.

Чем опасны прививки?

Люди, которые простыли, страдают аллергиями или сахарным диабетом, по словам противников вакцинации, не должны прививаться, поскольку их иммунитет уже ослаблен и ему будет сложно бороться с дополнительными бактериями. Это касается любых вакцин: от дифтерии до гриппа.

Врач-онколог Андрей Кубашев рассказал Лайфу, что в российских вакцинах, как и в импортных, "в зависимости от партии присутствуют ртуть, алюминий и формалин, а иногда и всё вместе. Причём в концентрациях выше, чем рекомендует ВОЗ. Эта разница нередко составляет превышение в десять и более раз".

У человека есть гематоэнцефалический барьер, который препятствует попаданию в мозг вирусов, токсинов, бактерий и чужеродных белков (которые присутствуют в вакцинах, потому что некоторые из них выращены на культурах клеток животных). Но, как отметил Андрей Кубашев, алюминий — нейротоксический яд, он способствует тому, что барьер становится проницаемым для вирусов и бактерий.

— Ртуть, которая накапливается в организме, может стать почвой для возникновения опухолей. Поскольку ртуть и алюминий усиливают действие друг друга, они угнетающе действуют на иммунитет. У кого-то этого угнетения бывает достаточно для возникновения осложнений, а у кого-то — нет, — рассказал доктор. — В России, как и в любой европейской стране, существует фармлобби. Зачастую они используют врачей, которые не очень хорошо знают проблемы иммунологии.

Андрей Кубашев пояснил, что во время обучения часть его "диссертации была посвящена иммунологии и для того, чтобы защититься, ему пришлось учиться ещё и в Институте иммунологии".

Он утверждает, что "вакцины на российском фармацевтическом рынке занимают чуть меньше трети — 28%", что, по его словам, в денежном выражении составляет "примерно шестнадцать миллиардов рублей".

— Кто же будет отказываться от такого объёма? Больных ведь значительно меньше, чем здоровых, — объяснил причину широкой пропаганды вакцин Андрей Кубашев.

Он добавил, что Национальный календарь прививок носит рекомендательный характер, но "каждой поликлинике от профильного ведомства "спускают план".

— Заработная плата врачей на местах состоит из двух частей. Это базовая ставка за стаж и категорию, а остальное — стимулирующие выплаты, которые сейчас примерно составляют половину от итоговой зарплаты педиатра в поликлинике. А они, в свою очередь, зависят от выполнения плана, в котором есть в том числе план по прививкам, — пояснил медик.

По его словам, когда педиатры рассказывают, что их зарплаты не зависят от прививок, зачастую они просто не знают этого.

— Я лечу тех детей, которых приводят ко мне с поствакцинальными осложнениями после прививок, предписанных Национальным календарём вакцинации. И даже при таких осложнениях, когда поставлен диагноз, участковые педиатры не заостряют внимание родителей больного ребёнка, что это может быть напрямую связано с результатом вакцинации, ведь в поликлиниках категорически запрещено упоминать вакцинацию как пусковой момент каких-нибудь осложнений, — сказала Рябоконь.

По мнению врача, все поствакцинальные осложнения зависят от качества иммунитета, то есть от генетического здоровья ребёнка. Родители часто считают, к примеру, что педиатр неправильно составил карту по иммунизации ребёнка или поставил какую-то прививку не вовремя. Или вакцина была не очень качественная, нужно ставить зарубежную. "А это на самом деле настолько второстепенный или третьестепенный вопрос. Ведь проблема развития всех тяжёлых состояний после вакцинации лежит в плоскости иммунологии". Она напоминает, что эту тему подробно раскрыл в книге "Слепые пятна вакцинологии" один из ярчайших представителей иммунологии Михаил Супотницкий.

Эксперты рекомендуют подходить к вопросам своего здоровья и здоровья детей ответственно, не слушать советы некомпетентных людей и выбирать то, что подходит именно вам. Для этого стоит обращаться к специалистам-иммунологам и в случае каких-то сомнений обследоваться. Организм будет вам благодарен.