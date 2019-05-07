За своих. Как "Бессмертный полк" прижился в городах Европы

Раз в году Европа, включая Германию, вспоминает, кто её освободил от Гитлера. Чем дальше, тем важнее эти напоминания, потому что вот-вот придёт ещё одно поколение, которое выросло на голливудском кино. И эти люди реально будут считать, что нацистов победили американцы.

Удивительно популярная в России акция "Бессмертный полк" проводится и вне России. И на сегодня это единственный эффективный способ освежить историческую память. Не то чтобы акция ради этого задумывалась: как мы помним, "Бессмертный полк" — это сугубо народная инициатива. Но она всколыхнула что-то глубинное в сознании людей.

То, чего не смогла достичь никакая пропаганда — ни советская, ни антисоветская, ни российская, ни антироссийская. Особенное звучание у этой акции (по вполне понятным причинам) на немецкой земле.

Что будет в этом году?

9 мая 2019 года в Берлине в пятый раз пройдёт акция "Бессмертный полк". Построение колонны состоится с 11:30 до 12:00 у Бранденбургских ворот. В 12:00 — начало движения колонны. По окончании Марша — возложение цветов к мемориалу и минута молчания.

В Берлине эта акция — самая многочисленная: колонна занимает четверть улицы Унтер Ден Линден перед тем, как отправиться через ворота на западную сторону столицы.

Мюнхен, 9 мая, 17:00. Движение колонны "Бессмертного полка" от памятника "Борцам сопротивления" в парке Хофгартен.

Дахау, 9 мая, 12:00. Сбор у комплекса "Стрельбище в Хебертсхаузене" — начало шествия "Бессмертного полка", там будет возложение цветов к памятнику расстрелянным советским воинам.

Кёльн, 5 мая, 13:00. Место проведения церемонии в честь Дня Победы — кладбище Мерхаим.

Мюнстер, 5 мая, 12:00. Возложение цветов на солдатском кладбище.

А также Бремен, Гамбург, Альцай, Франкфурт-на-Майне и другие города Германии примут участие в акции "Бессмертный полк".

В пятый раз "Бессмертный полк" пройдёт по улицам Парижа — тут традиционно стартуют с площади Сталинградской битвы. В разных городах Франции жители стабильно выходят на улицы с портретами своих воевавших родных.

Во всех этих городах и странах не наблюдается активности каких-то официальных российских структур или пропагандистов. Но там живут русские люди, которые на самом деле и русские, и евреи, и поволжские немцы, и бывшие москвичи, и петербуржцы — кто угодно. Все, кому есть что рассказать о родителях или прародителях, которые участвовали в последней мировой войне. В Европе живут миллионы русских людей в широком значении этого слова. Их не очень видно на карте или на улице: в отличие от многих других, русские в той же Германии работают, а не сидят на социальном обеспечении.

То есть это люди активные, понимающие, что происходит. Они видят, как местные СМИ врут о России, как розданы указания не иметь дела с русскими, как могут закрыть банковский счёт только потому, что у тебя в паспорте местом рождения указана Российская Федерация. И так далее. Но они не жалуются. Они раз в год выходят и молча идут с портретами тех, кто заплатил жизнью за сегодняшний карнавал мультикультурности и толерантности, то есть за мирное небо.

Они идут мимо офисов DITIB, которые хан Эрдоган поставил по несколько штук в каждом немецком городе, чтобы проповедовать "религию мира и добра". А на деле это инструмент влияния на немецкую внутреннюю и внешнюю политику. У русских, которые идут по улицам с портретами, нет таких офисов "мягкой силы": попробуй открыть хоть один культурный или православный центр — завтра все "качественные газеты" будут трубить о "наступлении Путина".

Миллионы людей — не иголка в стоге евросоюзовского сена. Без поддержки "матушки России", но люди организовываются сами. Потому что это реальная народная инициатива.

Идут по европейским улицам. Молча. Один раз в год. И, поверьте, их видят все.