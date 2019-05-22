Чёрный доктор. Как понять, что вас разводят мошенники от медицины

11 тысяч россиян пострадали от лжемедиков и "отдали" им в общей сложности 1 млрд рублей. Лайф выяснил, как не стать жертвой мошенников в частных клиниках и не попасть в долговую яму из-за их преступных схем.

Сотрудники МВД России раскрыли сеть лжеклиник, в которых сотрудникам удалось обмануть 11 тысяч россиян. Сначала работники call-центров обзванивали граждан, убеждали их пройти обследование. Затем в клиниках сотрудники представлялись врачами, хотя медобразования у них не было, ставили неправильный диагноз и требовали от "пациентов" срочного и дорогостоящего лечения.

Россиян склоняли оформлять кредиты на суммы до 500 тысяч рублей. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, общий ущерб от преступной деятельности сети клиник — не менее одного миллиарда рублей.

Как не стать жертвой медицинских мошенников?

Не доверяйте дистанционному обследованию Поставить точный диагноз по телефону или по видеосвязи невозможно, даже если симптомы очевидны Фото: © Flickr/Connie

Если вам звонят из какого-то call-центра, спрашивают про ваше самочувствие, давление, образ жизни, а потом советуют прийти на осмотр, потому что с вами "что-то не так", — это обман. Частные клиники могут предлагать скидки, рекламировать новые акции и программы лояльности, мошенники сразу ставят диагноз, хотя всё, что им о вас известно, — ваш номер телефона.

Проверьте лицензию клиники Организация может осуществлять медицинскую деятельность только при наличии лицензии Фото: © Pixabay

Лицензию на оказание медицинских услуг выдаёт Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и её муниципальные отделения. Никакие другие органы не могут выдавать лицензию клиникам. Как отмечает кандидат юридических наук Наталья Каменская, лицензированные клиники размещают сканы своих документов на сайте, где можно изучить дату получения лицензии и наименование органа, выдавшего её.

Врач обязан показать дипломы и сертификаты об образовании Даже если после обследования вы уверены в компетентности врача, попросите показать документы, подтверждающие его квалификацию Фото © Shutterstock

— Копии сертификатов, лицензий, дипломов, как правило, должны размещаться на стендах, в кабинетах и на сайте клиники. Вы не просто "можете спросить диплом" у врача, он обязан вам его представить до того, как начнётся обследование, — говорит юрист Андрей Некрасов.

Внимательно изучите договор В медучреждениях пациентов просят подписать договор об оказании медицинских услуг. Изучите каждый пункт Фото © Public Domain Pictures

На сегодняшний день не существует чётких требований к договорам об оказании медуслуг, как отмечает Андрей Некрасов. По его словам, клиники часто занижают свою ответственность.

— Посмотрите, какие компетенции врачей прописаны в договоре, кто и как будет компенсировать моральный и материальный ущерб. Если в документе просто зафиксирован факт: "Мы окажем вам такую-то услугу", то это просто формальность, которая юридической ценности не имеет и в каком-то непредвиденном случае вам не поможет, — добавляет эксперт.

Консультируйтесь у нескольких специалистов Врачи могут ошибиться. Обратитесь к нескольким специалистам, чтобы удостовериться в правильности поставленного диагноза Фото © Pexels

— Чем больше мнений компетентных врачей пациент соберёт, тем лучше будет для него. Во-первых, он получит более полное представление о состоянии своего организма. Во-вторых, сможет убедиться, нужна ему помощь действительно или ему просто пытаются навязать услугу, — говорит Андрей Некрасов.

Никаких кредитов! Медицинская организация не может требовать оформления кредита Фото: © Pixabay

По словам Андрея Некрасова, мошенники сначала создают потребность у человека в деньгах, а затем подсовывают ему "быстрое решение" этого вопроса. Пациента должно насторожить, что сотрудник частной клиники представляет интересы банка и требует, чтобы пациент оформил кредит на лечение в данном медучреждении. Врач может порекомендовать платные услуги, но не имеет права на них настаивать.