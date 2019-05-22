Уступать место или нет. Зачем психолог призвал пожилых ездить стоя?

Блогер Ольга Макарова против журналиста Натальи Синициной — стоит или не стоит в общественном транспорте уступать место пожилым людям и зачем вообще поднимать этот вопрос.

Московский психолог Люция Сулейманова призвала москвичей не уступать пожилым людям место в общественном транспорте. По её словам, это не что иное, как дискриминация по возрасту. Это тот удивительный случай, когда Департамент транспорта, похоже, знает об эмпатии больше психолога.

Не надо усложнять простые вещи, —

Ольга Макарова, блогер

Начнём с того, что места призывают уступать не только пожилым, но и инвалидам, пассажирам с малышами и беременным женщинам. Что такое есть этот призыв? Это предложение проявить эмпатию, посмотреть на людей, которые едут с тобой в одном вагоне метро или в одном автобусе, позаботиться о них, увидеть, что кто-то сейчас более уязвим физически, чем ты, и предложить помощь.

Пожилой человек, который здоров, свеж и бодр и едет в метро с тренировки по волейболу, скорее всего, не станет претендовать на ваше место. А старушка, которую долбит давление и аритмия, будет очень благодарна за возможность проехать свои три станции до поликлиники с комфортом.

Не хочется жить в перевёрнутом мире, понимаете? В таком, где все проявления заботы и знаки внимания преподносятся как неуважение, харассмент и унижение. Не надо усложнять простые вещи. Мужчина открывает перед женщиной дверь, потому что ему приятно это сделать, это позволяет ему почувствовать себя уверенным и мужественным, он проявляет заботу и симпатию. Он делает это не для того, чтобы её унизить и продемонстрировать, что она такая тупая и криворукая, что даже дверь не может открыть. Подумать так может только человек, у которого сложности с головой. Более сильный физически человек уступает место более слабому, чтобы позаботиться о нём и почувствовать себя ещё сильнее.

Уважаемые психологи, учите людей чувствовать других, уважать себя (что автоматически означает — уважать окружающих), быть осознанными, правильно реагировать на агрессию, находиться в гармонии с миром. А если вы на это не способны — посмотрите, вокруг столько интересных занятий, возможно, психология не совсем ваше? Ну а ещё я скажу, что психологи, как и другие эксперты, чьё мнение попадает в СМИ, должны отбираться чуть более тщательно.

Обращение к голосу в транспорте, —

журналист Наталья Синицина

"Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы, уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам". Я слышу это каждый день больше 10 раз — сначала в автобусе, потом в метро, а на обратном пути — в трамвае. Думаю, что имею полное право ответить на всё это безобразие хотя бы раз: уважаемый голос общественного транспорта, не учи меня жить!

Даже если речь о женщинах со схватками, стариках в предсмертной агонии, матери с семью сиамскими младенцами. Даже если уступить место — самое благое на свете дело. Призывы быть вежливой и уступать место — бессмысленны и нарушают мои права. И вот почему.

Все пассажиры делятся на два больших лагеря. И тот и другой прекрасно осведомлены, что хорошо, а что плохо. Одни — стремительно продираются сквозь толпу, не видя ничего, кроме свободного места. Ты думаешь, они не знают текста объявления? Или правил хорошего тона? Что они не в курсе, как тяжело стоять старику? Ха-ха-ха!

Второй лагерь, заходя в вагон или автобус, сразу волнуется. Нет ли поблизости беременной? Сколько лет той даме в шляпке? Они и так ходячее "бюро добрых дел" с неврозом.

Однажды мне уступили место, думая, что я беременная. А я просто женщина с животиком. Моей подруге, тоже женщине с животиком (нас много!), так надоели совестливые пассажиры с предложением уступить место, что она сделала себе абдоминопластику.

Отдельный разговор — дети. Я захожу с шестилетним сыном в автобус, в руках два пакета, на спине рюкзак. Пассажиры врассыпную: все уступают место пацану. Почему, спрашивается, не мне? Я воспитываю сына как вежливого и внимательного мужчину. Зачем ему уступают место даже пожилые женщины?

Ситуации бывают разные, в каждой нужен индивидуальный подход. Нет шаблона, по которому можно определить возраст, беременность и усталость на глазок. Голос общественного транспорта приводит далеко не полный список тех, кому нужно присесть. А пожилые — это не значит слабые и больные. Голос, ты отстал от жизни.

"Уважаемые пассажиры, уступайте…" — это некорректная формулировка, голос. Это не просьба, потому что в ней нет "пожалуйста". Если бы ты рассказал, как приятно делать добро и принимать его от незнакомцев, было бы куда лучше! Ещё лучше — просто оставить пассажиров в покое.