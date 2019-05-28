Власти Пензы оперативно решают вопросы медиков

Лайф выяснил, что побудило врачей бастовать и как решают этот вопрос на региональном уровне.

В Пензе 28 мая почти 200 сотрудников (фельдшеры, медсёстры и медбратья) скорой помощи объявили об "итальянской забастовке". Об этом Лайфу сообщил сопредседатель межрегионального профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал. Участники выполняют свои обязанности и выходят на работу, все поступающие вызовы обслуживаются в плановом порядке. Основные требования протестующих — это возвращение надбавок к зарплате, увеличение количества работающих на вызовах бригад, ремонт неисправных автомобилей, возвращение в строй реанимобилей. Если их требования и дальше не будут удовлетворены, начиная с 10 июня врачи откажутся выезжать на неисправных автомобилях.

— Я самостоятельно выезжаю на все вызовы: инфаркты, ДТП, инсульты — всё что угодно. 20–25 адресов за сутки при норме 9 адресов, — сказала Лайфу фельдшер скорой помощи Галина Викулова.

Денег нет, но деньги есть

Бастующие возмущены резким снижением зарплат. По их словам, после отмены 1 января 2019 года надбавок за стаж, "классность" и понижение доплаты за работу в ночное время со 100% до 40% сотрудники скорой помощи стали получать на 3–5 тысяч рублей меньше. Медбрат-анестезист скорой помощи Павел Кузнецов сетует, что потерял 4 тысячи в доходе.

— Сейчас я получаю 14 500. Полторы тысячи доплачивают за категорию сотрудника. Но это без учёта подоходного налога. Какая зарплата у врачей, мы не знаем. Перед нами они не отчитываются. Но, судя по тому, что они не присоединяются к нашей забастовке, наверное, у них дела гораздо лучше, — сказал Кузнецов.

В беседе с корреспондентом Лайфа сопредседатель межрегионального профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал отметил, что медучреждению необходимо выделить дополнительные средства, чтобы обеспечить приемлемый уровень зарплат.

— Почему за неукомплектованные бригады сотрудникам не доплачивают? В других регионах доплачивают 100% от оклада, когда в бригаде работает один сотрудник вместо двух. А у нас говорят: "Денег нет". Как нет? Есть же установленный порядок формирования бригады: реанимационная состоит из трёх человек, общепрофильная — из двух человек. Значит, на сотрудниках экономят? И где тогда эти деньги? — спрашивает Андрей Коновал.

В своём обращении сотрудники больницы жалуются на зарплату в 15 тысяч в месяц, и у некоторых она действительно такая. Однако оклад специалистов со средним медицинским образованием на той же скорой в 2019 году составил 29,4 тысячи рублей, врачей — 54,31 тысячи рублей. Иными словами, от реформы пострадали только отдельные работники, для которых надбавки составляли большую часть их дохода. Отсюда и относительно небольшое число бастующих: их около 200 человек из персонала, который составляет 1500 человек.

Пациенты не пострадают

Недовольство нагрузками и зарплатами можно понять. Но работа скорой помощи слишком ответственна, чтобы можно было допускать какие-то вольности, в том числе отказ выходить на вызов из-за нехватки медбрата в бригаде, когда где-то нужна помощь человеку.

Как утверждает Галина Викулова, на сегодняшний день ни одного отказа ещё не было, поскольку сотрудники понимают ответственность своей работы, да и бригады после предъявления требований главному врачу от медперсонала моментально укомплектовали, подключив к этому сотрудников стационаров. Это был ещё один пункт требований бастующих медработников, который был выполнен первым в течение нескольких часов.

— В наших требованиях сказано, что мы не будем выезжать на вызов, если бригада не укомплектована. Работники, участвующие в забастовке, отказываются работать по одному. Сейчас мы уже работаем нормально, потому что администрация изыскала возможность и укомплектовала бригады. Не знаю, как это они сделали, но второй работник находится быстро. Вчера это происходило за счёт того, что из стационаров были вызваны медсёстры, которые выходили на вызовы, — рассказал Павел Кузнецов.

Станция скорой помощи Пензенской области, по словам главного врача Владимира Атякшева, работает в штатном режиме, все бригады укомплектованы, работа идёт как положено.

Кто тут бастует?

— На сегодняшний день у нас нет никакой забастовки. Станция скорой помощи Пензенской области работает в штатном режиме как вчера, так и сегодня. Забастовку никто не объявлял. Да, мы получили обращение сотрудников, которое будет рассмотрено в соответствии с законодательством, — сказал Лайфу главврач скорой Владимир Атякшев.

А вот 200 сотрудников скорой и профсоюз "Действие" считают, что забастовка идёт полным ходом. По словам Галины Викуловой, у фельдшеров и медбратьев нет другого выхода. Но коллеги не разделяют такого мнения. Заслуженный врач РФ Юрий Алпатов отметил, что важно определить сроки и возможности выхода из ситуации и решить это в диалоге. А забастовка — не решение проблемы.

В областном комитете профсоюзов от комментариев отказались, однако Лайф выяснил, что там уже подключились к урегулированию вопроса. Также дело взял на контроль губернатор области Иван Белозерцев, по его поручению создана рабочая группа, чтобы решить вопрос в кратчайшие сроки и от требований сотрудников скорой помощи не пострадали пациенты, которые ни в чём не виноваты.