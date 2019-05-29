Двигатель демографии. В России хотят ввести "отцовский капитал"

Лайф выяснил, как "отцовский капитал" может изменить демографическую ситуацию в России и какие ещё меры необходимы, чтобы детей рождалось больше, а разводов было меньше.

Отцы смогут получать субсидию за рождение третьего ребёнка. "Отцовский капитал" будет выплачиваться при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье. Родителям нужно быть в зарегистрированном браке. С предложением о введении новой субсидии выступила Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

— Любые стимулы для многодетных семей — это абсолютное благо. Нашему государству необходима системная демографическая политика, основанная на культе многодетной семьи. Так мы преодолеем демографическую катастрофу и решим экономические проблемы, которые у нас существуют, — считает демограф Юрий Крупнов.

"Отцовский капитал" не будет исключать материнский, то есть за рождение третьего ребёнка в семье по 453 тысячи рублей получат и мама, и папа. Реализацию проекта планируют начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма. Затем субсидирование будет распространено на всю территорию России. Когда именно новая выплата будет принята — пока не известно, как отмечают демографы, это может повысить рождаемость в России, но для кардинальных перемен нужны комплексные меры.

Проблема в домах и школах

По мнению демографа Игоря Белобородова, повышению рождаемости в России может способствовать увеличение малоэтажной застройки. Молодым семьям негде гулять с колясками. Малоэтажки позволят увеличить простор для жизни.

— Здесь же уместно говорить об изменении системы образования. В школах необходимо ввести семейный компонент как на уровне отдельной дисциплины, так и на уровне интеграции в остальные школьные предметы. Детей нужно образовывать в семейных вопросах и пропагандировать семейные ценности, — добавил демограф.

В Общественной палате отмечают, что введение "отцовского капитала" поможет снизить число разводов в нашей стране: субсидии станут поддержкой ответственного отцовства.

— Основа разводов — отсутствие уверенности в завтрашнем дне. В многодетных семьях каждый ребёнок является вызовом в социально-экономическом плане. Чем больше государство даёт гарантий для благополучного будущего, тем больше оно способствует сохранению семьи, — считает Юрий Крупнов.

Точечные меры

Численность населения в разных регионах России очень отличается. На Северном Кавказе и в Москве демографы наблюдают перенаселение, а на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке живёт значительно меньше людей.

— Начать введение "отцовского капитала" с Дальнего Востока, а не с Центральной России — правильная мера, — полагает социолог Леонтий Бызов. — Важно делать упор на те регионы, у которых в этом большая необходимость. На Дальнем Востоке живут 5,5% населения страны, это число нужно увеличивать.

Если "отцовский капитал" будет введён, то за третьего ребёнка семьи получат около миллиона рублей. Эксперт добавил, что в регионах на эти деньги можно значительно улучшить свои условия: купить квартиру побольше или земельный участок с домом. К примеру, в посёлке в 20 километрах от Южно-Сахалинска дом 50 кв.м и 6 соток земли стоят 700 тысяч.

— Укрепить семейные отношения и повысить рождаемость нельзя только с помощью денег. Материнский или "отцовский" капитал не могут стать решающим стимулом в этих вопросах. Но они могут помочь семьям в трудной жизненной ситуации, — считает демограф Анатолий Вишневский.

По мнению социолога Александра Прудника, снижение трудовой нагрузки на женщин позволит им реализовать себя в материнстве. Рождаемость в России нужно повышать не только с помощью субсидий — их недостаточно. Необходимо улучшить социальное обеспечение граждан, повысить уровень образования и здравоохранения. Когда женщины и мужчины будут уверены в достойном будущем своих детей, им будет не страшно создавать семьи.