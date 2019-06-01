Дети, удивившие мир. Самые необыкновенные вундеркинды в истории

Юные гении писали книги, читали лекции и решали сложнейшие задачи в том возрасте, когда современные дети только отправляются в школу.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. За последние сто лет все государства достигли значительного прогресса в этой сфере. Был запрещён детский труд, внедрено обязательное школьное образование, созданы специальные программы для одаренных детей. В более ранние эпохи даже ведущие страны не могли похвастать подобным вниманием к детям, и многие из них были не в силах реализовать свои таланты. Но и тогда рождались вундеркинды, чьи способности поражали современников и до сих пор выглядят невероятно.

Кристиан Хейнекен — младенец из Любека

Самое гениальное дитя эпохи Просвещения. Прожил всего четыре года, но ещё при жизни успел стать знаменитостью и удостоиться личной аудиенции у короля. Хейнекен родился в 1721 году в достаточно образованной семье. Отец был известным в Любеке архитектором, мать — художницей.

К году младенец уже свободно разговаривал на немецком языке и начал читать. Кристиан учился гораздо быстрее любого другого ребёнка, усваивая невероятные объёмы информации. К двум годам Хейнекен уже прочитал Библию на латыни и помнил наизусть огромные отрывки из книги, которые мог цитировать. Стоит отметить, что у Кристиана был старший брат, который, однако, не проявлял никаких чудесных способностей.

Слух о чудо-ребёнке вскоре распространился за пределы Любека. Родители были только рады этому и начали устраивать турне по стране. Кристиан выступал перед публикой на площадях, а также принимал посетителей. В трехлётнем возрасте его пригласили в любекскую гимназию, чтобы прочитать лекцию по мировой истории, с чем он прекрасно справился.

Хейнекен стал национальной знаменитостью. Сам король Фредерик IV пригласил его во дворец для личной аудиенции, после которой нарек ребёнка прозвищем Миракулум (в переводе с латыни — чудо).

К четырём годам Хейнекен говорил на нескольких европейских языках, обладал блестящими познаниями в истории, математике и географии и по интеллектуальному уровню превосходил большинство своих взрослых современников. К сожалению, за это была уплачена немалая цена. Юный организм не справлялся с тяжёлыми нагрузками, вундеркинд всё чаще жаловался на плохое самочувствие. Несмотря на это, родители по-прежнему допускали к нему посетителей, которые часами задавали ему различные вопросы.

Хейнекен умер в возрасте 4 лет и 4 месяцев. В настоящее время считается, что причиной его смерти стала целиакия, в то время неизвестная европейской медицине. Хейнекен вошёл в историю как один из первых гениальных детей, чьи способности были хорошо задокументированы.

Уильям Сайдис — гениальный полиглот

Самый знаменитый вундеркинд ХХ века и ярчайший пример того, что выдающаяся интеллектуальная одарённость в детстве не всегда служит залогом успешной реализации во взрослом возрасте. Ему прочили славу Леонардо да Винчи ХХ века, но, став взрослым, он предпочёл жизнь отшельника, коллекционирующего железнодорожные билеты.

Сайдис родился в 1898 году в семье уроженца Российской империи, который эмигрировал в США и стал достаточно известным психиатром. У отца была своя теория воспитания детей, которую он применил к своему сыну. Результаты не заставили ждать, уже в полуторагодовалом возрасте Уильям Сайдис читал газеты. В четыре он написал первую книгу. К восьми годам он в совершенстве знал восемь языков и создал свой собственный.

Родители пытались определить девятилетнего Сайдиса в Гарвардский университет, однако там им отказали по причине слишком юного возраста. Лишь через год Сайдиса приняли в Гарвард, и он стал самым юным студентом в истории этого престижного учебного заведения.

В 10 лет Сайдис читал лекции по высшей математике для посетителей математического клуба. После окончания учёбы преподаватели предрекали ему не просто блестящую карьеру, они верили, что он станет новым гением, который продвинет человечество далеко вперёд.

Однако всё сложилось иначе. Сайдис некоторое время преподавал геометрию, однако студенты плохо воспринимали несовершеннолетнего учителя, к тому же и сам Сайдис чувствовал, что у него не очень хорошо получается преподавать.

Затем вундеркинд увлёкся политикой и поучаствовал в нескольких социалистических митингах против призыва в армию (тогда шла Первая мировая война), за что был арестован. После освобождения Сайдис дал несколько скандальных интервью, в которых объявил себя пацифистом, социалистом и "атеистом с шести лет" (что особенно возмутило читателей). За подстрекательство к неповиновению Сайдис был приговорен к полутора годам тюрьмы, но срок не отбывал. Родители увезли его в другой штат.

Тяжёлый переход к взрослой жизни, возможно, надломил Сайдиса. В 23-летнем возрасте он ушёл в свой мир, перестав быть публичной фигурой и отдалившись даже от своей семьи. Потенциальный гений практически не предпринимал попыток реализоваться в обществе, он работал обычным бухгалтером и под псевдонимами писал трактаты о системе железнодорожных перевозок и альтернативной американской истории, которые распространялись в узком кругу. Сайдис никогда не был женат и даже не состоял ни с кем хотя бы в мимолётных отношениях.

Периодически журналисты вспоминали про чудо-ребёнка из Гарварда и пытались выяснить, чем он занимается, став взрослым. Сайдис неизменно судился с газетами после каждой статьи о нём, требуя компенсаций за моральный ущерб и вторжение в его частную жизнь.

Уильям Сайдис умер в возрасте 46 лет от кровоизлияния в мозг. К концу жизни он выучил 40 языков и собрал огромную коллекцию железнодорожных билетов, которая и стала его главным увлечением.

Вольфганг Моцарт — великий музыкант

Редкий случай, когда чудо-ребёнок реализовал себя во взрослой жизни и стал гением мирового масштаба. Вольфганг Амадей Моцарт родился в 1756 году в семье скрипача придворной капеллы. У Моцарта была старшая сестра, которая тоже имела музыкальный талант, и поначалу они выступали вместе.

Отец, занимавшийся музыкой с дочерью, заметил, что 3-летний Вольфганг внимательно слушает их упражнения, а затем практически безошибочно повторяет их на клавесине. В пять лет Моцарт уже написал первую пьесу. В шесть лет отправился на первые гастроли и выступал перед баварским курфюрстом.

Все концерты юного Моцарта проходили с успехом, в том числе и благодаря тому, что по настоянию отца он добавлял элементы шоу в свои выступления. Например, он мог играть с завязанными глазами и закрытыми тканью клавишами и при этом не допустить ни одной ошибки.

К восьми годам Моцарт уже был европейской знаменитостью и выступал с концертами в домах европейской аристократии и даже королей и императоров. В 9 лет он написал свою первую симфонию.

До подросткового возраста брат и сестра выступали вместе. Если поначалу они считались равными по таланту, то к восьми годам Вольфганг стал затмевать старшую сестру. Из его тени она уже не смогла выйти и после замужества завершила музыкальную карьеру. А вот Моцарт реализовался в полной мере. Ещё при жизни он пользовался популярностью, а после смерти был повсеместно признан одним из величайших композиторов в истории человечества.

Моцарт умер в возрасте 35 лет. До сих пор так и не удалось точно установить болезнь, от которой скончался гениальный композитор. Неожиданная смерть в самом расцвете сил породила легенду о его отравлении. Главным виновником смерти Моцарта молва считала композитора Сальери, будто бы завидовавшего его таланту. В настоящее время биографы Моцарта считают эту версию несостоятельной.

Иван Петров — математик в семье крепостных

Чудо-ребёнок, родившийся у крепостных крестьян из Костромской губернии в 1823 году. Иван был настоящим феноменом. Он никогда не учился в школе, не умел читать и писать, с ним не занимались родители и наставники. Тем не менее уже к десяти годам он проявил выдающиеся математические способности.

Иван самостоятельно научился считать по понятной только ему системе. Он легко складывал и умножал в уме большие числа, чем поразил сначала своих родителей, а затем и всю деревню Рагозино, где он жил.

Вскоре слух о гениальном ребёнке дошёл до костромского губернатора, который предложил преподавателям гимназии проверить способности Петрова. Результаты тестирования изумили всех. Петров, никогда не обучавшийся математике, безошибочно решил целую дюжину достаточно сложных математических задач, причём потратил на это чуть больше часа.

О необычайных способностях ребёнка из глубинки узнал знаменитый математик Перевощиков, который лично приехал в Кострому, чтобы познакомиться с мальчиком. Математик тоже был восхищён способностями юного крестьянского сына.

Наконец, в 1834 году в Кострому с визитом прибыл сам император Николай I. Во время посещения им гимназии преподаватели представили ему одиннадцатилетнего вундеркинда. Император, познакомившись с ним, заметил, что такой талант не должен пропадать, и поручил директору гимназии взять мальчика на попечение с обучением по гимназическому курсу.

Кроме того, на счёт Петрова полагалось зачислить тысячу рублей, выделенных на его обустройство после достижения совершеннолетия. К сожалению, во второй половине 30-х годов следы Петрова теряются. Каких-либо данных о дальнейшей судьбе вундеркинда до сих пор не удалось найти.

Самуэль Решевский — талантливый шахматист

Юный шахматный гений, легко обыгрывавший взрослых мастеров. Родился в 1911 году в Российской империи. В четыре года научился играть в шахматы и вскоре демонстрировал результаты, которыми мог бы гордиться и взрослый мастер. В восьмилетнем возрасте он дал во Франции несколько сеансов одновременной игры со взрослыми и одолел всех своих соперников.

В 1920 году его родители переехали в США и решили зарабатывать на таланте сына. Решевский гастролировал по Америке, давал сеансы одновременной игры и неизменно побеждал своих взрослых соперников. В 1922 году одиннадцатилетний Решевский принял участие в нью-йоркском шахматном турнире взрослых мастеров, где занял второе место из шести.

Однако в тринадцатилетнем возрасте шахматный вундеркинд вынужден был прервать многообещающую карьеру. Из-за постоянных гастролей он не учился в школе, и из-за этого у его родителей возникли проблемы с законом. На протяжении следующих семи лет юноша практически не выступал на турнирах, занимаясь образованием.

Сразу же после возвращения Решевский выиграл Открытый чемпионат США по шахматам. Но профессионалом он так и не стал. Всю дальнейшую жизнь он трудился обычным бухгалтером, а в турнирах принимал участие от случая к случаю.

Тем не менее любительский статус не мешал ему оставаться одним из сильнейших шахматистов мира в середине ХХ века. Хотя Решевский не был чемпионом мира, в его активе были победы над такими признанными мастерами, как Ласкер, Ботвинник, Капабланка, Эйве, Смыслов и Фишер.

Решевский выступал на шахматных турнирах до последних дней. Он умер в 1992 году. Свой последний турнир он выиграл в возрасте 72 лет.