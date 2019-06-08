Убийца языка и души. Как отучить себя материться

Лайф выяснил, как бить себя резинкой, рвать деньги и говорить "извольте выйти, сударь", чтобы отучиться ругаться матом.

Наиболее успешными считаются люди, которые умеют правильно говорить и контролировать свою речь, отмечают лингвисты и психологи. Это относится как к людям искусства, так и к бизнесменам, а в лучших университетах особое внимание уделяется дисциплинам по коммуникациям. По мнению экспертов, речь людей обладает определённой энергетикой, а чем чаще человек критикует, ругает кого-либо и материться, тем больше теряет в духовном и материальном плане.

— У людей с низким интеллектом слабый контроль за высшей мозговой деятельностью, поэтому они ощущают вседозволенность и позволяют себе материться. А человека с нормальной психикой даже произнесённое невзначай грубое слово заставляет испытывать чувство внутреннего стыда, — сказал Лайфу доктор медицинских наук Юрий Конев.

В современном мире матерные высказывания перестали быть табуированными. Профессор филологии Мира Бергельсон отметила, что речь за последние 30 лет стала более свободной: на телевидении, в кино, в литературе герои используют нецензурную лексику. И если сначала это шокировало, то со временем люди привыкли и перестали реагировать на мат.

— Демократизация общения, уход от формальностей и предписанных шаблонов — это здорово. Но всему должен быть предел, должны быть фильтры, — сказала Мира Бергельсон.

Как заметили психологи, люди матерятся, чтобы выплеснуть эмоции, быть "своим" в компании. И такие действия могут превратиться в привычку, потому что мозг перестаёт подбирать цензурные слова, выбирает те выражения, которые проще и понятнее для окружающих.

— Чтобы отучить себя от мата, нужно полюбить русский язык, ценить культуру речи и красоту произнесённых слов, — считает специалист по этикету Эля Басманова. — Матом ругаются повсеместно. Но должна быть личная мотивация отказаться от этой привычки. Если человек не хочет быть частью биомассы, он научится фильтровать свою речь и будет говорить грамотно и чисто.

Как отучиться материться?

Щёлкайте резинкой по рукам На запястье наденьте тонкую резинку для денег и, когда произнесёте бранное слово, дергайте её Фото © Wikipedia

Чтобы избавиться от вредной привычки, нужно придумать себе наказание. Боль, по мнению психологов, может в этом помочь. Несколько щелчков резинки по тонкой коже на запястье — и в следующий раз вам уже не захочется посылать кого-то на известные буквы.

Уничтожайте деньги За каждый мат рвите сторублёвую купюру или отдавайте её в "общий фонд" в офисе Фото © Shutterstock

— Через систему отслеживания и наказания за 21 день можно выработать новую привычку, чтобы общаться без слов-паразитов и грубых выражений. Такие же меры можно использовать для борьбы с неправильными словами: звОнит, дОговор и так далее, — рассказала эксперт по деловой этике Альбина Холгова.

Придумайте синонимы Можно выписать часто употребляемые вами нецензурные слова в столбик и придумать им приличную альтернативу Фото © Pixabay

Говорите "мне некогда с вами разговаривать", "извольте выйти", "вы очень странная" и "ух ты" вместо экспрессивных выражений. По мнению специалиста по этикету Ольги Мерц, эта мера подходит тем, кто твёрдо решил изменить свою культуру речи и сможет контролировать свои высказывания в повседневном общении. Если же человек не уверен в собственных силах, то система наказаний сработает лучше.

Читайте классику Классическая литература помогает пополнить словарный запас, в великих произведениях вы найдёте красивую альтернативу брани Фото © Pixabay

Книги воспитывают в человеке чувство прекрасного — начитанные, интеллигентные люди матерятся меньше, им проще подобрать слова, чтобы выразить эмоции. Как отмечает Эля Басманова, чтение и личная мотивация человека говорить на чистом русском эффективно работают в борьбе с матом.

Сделайте себе подарок Месяц без мата — новый гаджет или книга, которую давно хотели прочитать Фото © Pixabay

Личную мотивацию порой необходимо подкреплять чем-то материальным. Если ставить перед собой небольшие дедлайны — отказываться от привычки становится проще. Не матерюсь день, неделю, месяц — дарю себе что-то нужное, а материться уже и не хочется, отвык.

Позаботьтесь о здоровье Мат разрушает энергетическое поле человека и негативно сказывается на организме Фото © Pixabay

— Один мой клиент матерился всю жизнь, а потом поехал на Восток, встретил мудреца, и тот ему объяснил, что мат влияет на продолжительность и уровень жизни, потенцию и развитие потомства. А барышни, которые позволяют себе бранные выражения, проклинают свой род до седьмого колена и разрушают своё женское здоровье, — рассказала Ольга Мерц.

Пересмотрите своё окружение В постоянно матерящейся среде очень сложно оставаться интеллигентным и говорить культурно Фото © Pixabay

Чем меньше город, тем больше в нём ругающихся матом и говорящих неграмотно, отметила Альбина Холгова. Это связано с уровнем образования и культуры в населённом пункте.

Среди людей рабочих профессий употребление нецензурной лексики — норма. Тяжёлая физическая работа и сложные условия жизни, по мнению Эли Басмановой, становятся причиной выражения мыслей в грубой форме. Если человека не устраивает манера речи собеседников и людей из его окружения, нужно сменить круг общения, больше читать и работать над собой.