"ВИЧ-диссиденты". Почему 100 тысяч россиян не верят в смертельную болезнь

Лайф выяснил, как те, кто отказывается признавать существование ВИЧ-инфекции, могут навредить окружающим и себе.

5 июня 1981 года был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека. В России первый заражённый обнаружен в 1987 году. По данным Роспотребнадзора, за 31 год в нашей стране более 318 тысяч человек, инфицированных ВИЧ, умерли от осложнений различных болезней. Сегодня общее количество инфицированных составляет 1 007 369 человек.

Среди тех, кому поставлен диагноз ВИЧ, есть люди, которые не верят в существование этого вируса и считают его заговором фармацевтов. Таких называют "ВИЧ-диссидентами", или отрицателями смерти.

"Согласно их теории, ВИЧ — это миф, появившийся в результате заговора фармацевтических компаний и мирового правительства для сокращения населения до "золотого миллиарда", — говорится в исследовании , проведённом в 2016 году группой учёных во главе с социологом ВШЭ Петром Мейлахсом.

ВИЧ-отрицатели считают, что более чем за 30 лет учёные могли бы изобрести вакцину от инфекции, если бы эта инфекция "действительно существовала". Некоторые из "диссидентов" не ищут никакого научного обоснования своему отрицанию — они не признают свой ВИЧ-статус из-за страха. Как отмечает психотерапевт Анна Таипова, отказ от проблемы — способ убежать и спрятаться от неё: "Я не вижу беды, значит, её не существует".

"Диссиденты" не только отказываются признавать факт заражения и принимать лекарственные препараты, они также не считают нужным соблюдать меры предосторожности: не видят необходимости в средствах контрацепции, а заражённые женщины смело кормят своих новорождённых детей грудью, передавая им инфекцию через молоко. "Диссиденты" создают сообщества в социальных сетях, где обсуждают и пропагандируют свою идею.

— Они активны в соцсетях, поэтому создаётся впечатление, что ВИЧ-отрицателей в России много. В Интернете каждый может высказывать любую глупость, приходится опровергать ложные утверждения. Когда пациент узнаёт о своём диагнозе, это усложняет работу врачей и портит жизнь пациентов: они не могут понять, кому верить, — рассказал директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В группе "ВИЧ/СПИД–отрицание и альтернативная медицина" сообщают о 111 умерших "диссидентах". По мнению руководителя программ фонда по борьбе со СПИДом "Шаги" Кирилла Барского, примерно 1% ВИЧ-положительных россиян не верит в существование вируса, отказывается принимать терапию — около 100 тысяч человек.

Сколько живут ВИЧ-отрицатели?

Алексею поставили диагноз ВИЧ в 2006 году. Он впал в депрессию, задумывался о суициде. Но потом решил, что никакого ВИЧ не существует — диагноз ошибочен. Он отказался от лечения, писал в соцсетях о "страшно ядовитой" антиретровирусной терапии, посещал СПИД-центр, чтобы поскандалить и сообщить всем пациентам, что ВИЧ — великий заговор. В 2018 году Алексея не стало. Его единомышленники утверждают, что молодой человек скончался из-за пневмонии и менингита, потому что никакого вируса иммунодефицита не существует — 12 лет человек жил с выдуманным диагнозом и вёл обычный образ жизни.

— Вирус мутирует: кто-то может прожить 12 лет без каких либо внешних проявлений, а кому-то через год уже нужна срочно терапия, иначе всё — смерть. У некоторых людей инфекция не прогрессирует слишком активно, они могут прожить года три без терапии, но в итоге лекарства понадобятся, вирус не будет спать вечно, — говорит Кирилл Барский.

Как отметил Вадим Покровский, 95% ВИЧ-инфицированных умирают в течение 20 лет после заражения. 50% из этих людей уходят из жизни в течение 11 лет. Лекарства могут продлить срок жизни пациентов, но принимать их нужно ежедневно, соблюдая систему.

ВИЧ — это проблема человека, а не врача

Алина узнала о своём ВИЧ-статусе в 22 года. Девушка училась на микробиолога, но была убеждена, что вирус выдуман и статус "положительный" можно легко поменять на "отрицательный", если чуть-чуть подождать. Терапию Алина не принимала, потому что считала эти лекарства токсичными. В конце 2018 года девушка написала в сообществе "диссидентов", что анализы показали: иммунитет на нуле, а сопутствующее заболевание — туберкулёз. В марте этого года 24-летняя Алина умерла.

— В наш СПИД-центр несколько раз приходили люди, чтобы покричать на врачей и других пациентов: "ВИЧ — это миф!" Мы сначала пытались их переубеждать, объяснять на своих примерах, почему важно проводить терапию. А потом лично я поняла, что это бесполезно. Человек сам должен нести ответственность за свою позицию и тот итог, который его ждёт. Врачи лишь предоставляют препараты, назначают курс, помогают поднять иммунитет, не хочешь их слушать — не надо. Я несколько лет не принимала терапию, а сейчас строго соблюдаю систему приёма. Разница ощутима: теперь у меня есть силы, я не простываю, головные боли прекратились, воспитываю дочь, хожу на работу. В этом точно мифологии нет никакой, — рассказала Лайфу ВИЧ-инфицированная Екатерина.

Уголовно наказывать ВИЧ-отрицателей, заставлять инфицированных людей в обязательном порядке принимать лекарства — не так эффективно, как грамотное просвещение, отмечают эксперты. Если каждый человек будет нести ответственность за своё здоровье и объективно оценивать его состояние, статистика смертности и заражения инфекцией значительно снизится. Важно понимать, что ВИЧ-инфекция — это реальность, но есть способы защитить себя от неё.

На днях в Нижегородской области 50 ВИЧ-инфицированным детям отказали в пребывании в детском оздоровительном лагере. Руководство лагеря заявило, что сотрудники боятся за своих детей. Эксперты считают, что поведение руководства лагеря из Нижнего Новгорода может повлиять на детей психологически, например, они могут отказаться от терапии, чтобы не выделяться из толпы. Поэтому крайне важно и детям, и взрослым знать, что ВИЧ не передаётся при общении и тактильном контакте. Им можно заразиться только через кровь и при незащищённой интимной близости.