Москва слезам не... — насколько хорошо вы знаете русские поговорки?

Бедность не порок,
а вдвое хуже
Фото © Flickr / Jukka Kervinen
За битого двух небитых дают,
да не больно-то берут
Фото © Flickr / Alisdare Hickson
На чужой каравай рот не разевай,
пораньше вставай и свой затевай
Пьяному море по колено,
а лужа по уши
Фото © Pixabay
У страха глаза велики,
да ничего не видят
Фото © Flickr / Ben W
Голод не тётка —
пирожка не поднесёт
Дело мастера боится,
а иной мастер — дела
Москва слезам не верит,
ей дело подавай
Кадр из фильма "Москва слезам не верит" / КиноПоиск
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