Москва слезам не... — насколько хорошо вы знаете русские поговорки?

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Москва слезам не... — насколько хорошо вы знаете русские поговорки?

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Фото © Public domain

Русский язык богат на яркие и меткие пословицы и поговорки. Но со временем люди начинают произносить их уже частично. Лайф предлагает читателям проверить, все ли поговорки знакомы им в полном варианте.

Бедность не порок,

а вдвое хуже

Фото © Flickr / Jukka Kervinen

За битого двух небитых дают,

да не больно-то берут

Фото © Flickr / Alisdare Hickson

На чужой каравай рот не разевай,

пораньше вставай и свой затевай

Пьяному море по колено,

а лужа по уши

Фото © Pixabay

У страха глаза велики,

да ничего не видят

Фото © Flickr / Ben W

Голод не тётка —

пирожка не поднесёт

Дело мастера боится,

а иной мастер — дела

Москва слезам не верит,

ей дело подавай

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" / КиноПоиск

Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
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