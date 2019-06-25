Инфекция смерти. Эксперты предупреждают о массовых заражениях менингитом

Лайф выяснил, как распространяется менингококковая инфекция и как с ней бороться.

За прошедшую неделю в Новосибирске зафиксировали четыре новых случая менингококковой инфекции. Ранее сообщалось о 26 заболевших в первой половине июня. Местный Минздрав объявил о проведении массовой вакцинации. Специалисты предупреждают о высоком риске заражения менингококком на морских побережьях, а также при купании в жару в грязных прудах и озёрах.

— Не только в Новосибирской, но и в Московской области, и в Москве в последнее время менингококковая инфекция активно распространяется. Основные источники распространения инфекции — это речки и озёра, куда она попадает от носителей и надолго там остаётся, — рассказал Лайфу вакцинолог и педиатр Евгений Тимаков.

По словам врача, одна из немаловажных мер борьбы с опасным недугом — выявление очагов инфекции.

Чем опасна эта инфекция?

Менингококк — это бактерии, которые попадают в организм человека воздушно-капельным путём, поражают легкие, почки, зрение, слух, мозговую и двигательную активность.

— При воспалении головного мозга в любом случае осложнения будут. Эта ситуация реанимационная и не всегда удаётся спасти людей. Не нужно пропускать первые симптомы: если менингококк начал размножаться по всему организму и дошёл до головы, уже и ударные дозы антибиотиков могут не подействовать, возможны летальные исходы, — пояснил Евгений Тимаков.

У этой инфекции, по мнению заведующего кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимира Никифорова, нет прямой связи распространения с погодой, жарой и летним периодом. Впрочем, как отмечает профессор, инфекция непредсказуема и может иногда удивлять.

Летом, особенно в жару, бактерии быстро распространяются. Вы можете подцепить менингококковую инфекцию, например, искупавшись в одном бассейне с заражённым человеком.

Первые симптомы инфекции: повышение температуры, головная боль, рвота, на задней стенке горла появляется воспалительный процесс с "синюшностью", могут быть кровоизлияния или непрекращающаяся боль в горле.

Как уберечься от менингита?

По словам врачей, заболеть можно в любом возрасте, но примерно в 70% от всех случаев инфекция поражает детей. Менингококк прекрасно уживается в носоглотке человека, которая служит бактериям природным резервуаром, они начинают там размножаться. Главное средство защиты — крепкий иммунитет.

Эксперты рекомендуют больше есть овощей и фруктов, пить витамины и принимать контрастный душ.

Ещё один способ уберечься от менингококка — вакцинация.

— Импортная вакцина, которая есть сейчас у нас на рынке, хорошо переносится организмом. Но важно сделать прививку не позднее чем за две, а лучше три недели до отпуска, чтобы организм успел выработать иммунный ответ, — советует Евгений Тимаков.

Как рассказал медик, вакцина "совсем не дешёвая", но в Москве и Подмосковье она точно закуплена и предоставляется бесплатно. В других регионах врач рекомендует узнавать о возможности сделать прививку в местных поликлиниках.

Говоря же об эффективности самой вакцины от менингита, стоит отметить, что, хоть привитые и не заболевают, они могут оказаться носителями бактерии и заражать остальных.

— При хорошем иммунитете сам бактерионоситель может и не болеть, но с учётом воздушно-капельного пути передачи инфекции, даже не заболевая, вы можете заразить родных и близких. Поэтому, приезжая из отпуска или после выходных на речке, будет нелишним сдать мазок на менингококковую инфекцию, — рекомендуют вакцинологи.

Врачи предупреждают о возможной вспышке менингита ближе к осени. В это время все возвращаются с родителями из отпусков, в школах и садах дети начинают теснее общаться и активнее передавать инфекцию. Об укреплении иммунитета и прививках, конечно, лучше позаботиться заранее.