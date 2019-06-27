Отрава онлайн. Как лекарства и БАДы из Сети доводят людей до реанимации

Фото © DPA/TASS

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Лайф узнал у экспертов, как пищевые добавки и лекарства, купленные в Интернете, могут навредить организму человека и стать причиной летального исхода.

Семья из Хабаровска прочитала в Интернете о существовании уникального препарата, который стимулирует иммунитет и спасает от множества болезней. Отзывов под статьёй об этом средстве было огромное количество — и все положительные. Супруги заказали чудо-лекарство. Выпили сами и "накормили" им ребёнка. Через две недели семья оказалась в реанимации. Выяснилось, что заказанные пилюли содержали в себе живых личинок паразитов трихинелл.

Трихинеллёз — смертельно опасное заболевание. В острой фазе личинки могут пожирать внутренние органы, мышцы, в том числе и сердечную.

Сейчас правоохранительные органы Хабаровского края разбираются с создателем псевдолекарства, который по образованию — ветеринар.

— У нас в стране интернет-торговля лекарственными средствами запрещена. Существуют интернет-площадки, где человек может заказать лекарства, но потом он должен прийти в обычную аптеку и выкупить его там. Всё остальное незаконно, — рассказала фармацевт Ирина Булыгина.

Если человек приобрёл лекарства через Интернет, а забрал их в офлайн-аптеке, то в случае возникновения каких-то проблем со здоровьем из-за купленных препаратов аптеку можно привлечь к ответственности. Когда покупка совершается на каком-то неофициальном сайте, найти виновных очень сложно и доказать свою правоту в суде практически нереально.

— Люди всё чаще начинают заниматься самолечением: заказывают БАДы, ходят к целителям и шаманам. Это говорит о том, что доверие к официальной медицине резко падает. А уровень мнимой осведомлённости пациентов о своём состоянии резко возрастает, — отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Нетрадиционная медицина может приносить пользу, когда она прошла проверку. К примеру, в Московском гомеопатическом центре при Минздраве РФ специалисты могут подсказать человеку правильную дозировку нужных ему средств. Но не нужно путать официальные организации с советами мошенников в Интернете.

Самолечение до смерти

<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

33-летний житель Сочи попал в больницу с разрушающейся печенью. Врачи диагностировали у него невирусный гепатит. Выяснилось, что мужчина принимал БАДы, которые заказывал в Интернете. Если бы к настоящим докторам пациент попал чуть позже, то его было бы уже не спасти: некроз и мучительная смерть были уже близко.

— В нашей стране покупки лекарств на неофициальных сайтах находятся на восьмой строчке в рейтинге всех покупок через Интернет. Покупая средства в Сети, люди травятся не только БАДами, но и лекарствами: им эти препараты никто не назначал, правильную дозировку пациенты сами себе определить не могут, — рассказал Ян Власов.

В Союзе пациентов с проблемой БАДов столкнулись несколько лет назад, когда участились случаи смерти мужчин от добавок — заменителей виагры, которые продавались в Интернете. Люди умирали от острой сердечной недостаточности, инфарктов и инсультов.

— Любой препарат должен быть назначен врачом. По незнанию человек скорее навредит себе с помощью лекарств, а не улучшит здоровье, — добавляет эксперт.

Если не убьёт, то покалечит

<p>Фото © ТАСС / Алексей Белкин</p>

Ежедневно на рынке появляются новые БАДы, которые не исследованы учёными. Последствия приёма этих добавок могут быть непредсказуемыми. Кроме того, до сих пор неизвестно взаимодействие БАДов с настоящими лекарственными средствами.

Производители добавок часто пишут на упаковке "Товар сертифицирован". Но эта фраза не означает, что БАД действительно принесёт пользу здоровью. Компоненты добавки могут по-разному действовать на людей, даже самый безобидный состав может вызвать побочные эффекты.

— Я помню случай, когда молодая женщина купила БАД для похудения. Капсула не растворилась, а прилипла к стенкам пищевода. У женщины образовалась язва, она мучилась от боли, а врачи не могли понять, в чём дело. С помощью гастроскопии обнаружили эту капсулу, намертво приклеенную к пищеводу, — рассказала терапевт Альбина Стрельченко.

Эксперты рекомендуют критически относиться к любой рекламной информации, особенно в Интернете. Положительные отзывы далеко не всегда пишут настоящие люди (часто это часть рекламного хода), а лучше квалифицированного врача ни один сайт не составит рекомендации. Навредить здоровью гораздо проще, чем лечить последствия неграмотного самолечения.

Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
Соавторы:
Наталия  Хомякова
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