Отрава онлайн. Как лекарства и БАДы из Сети доводят людей до реанимации

Лайф узнал у экспертов, как пищевые добавки и лекарства, купленные в Интернете, могут навредить организму человека и стать причиной летального исхода.

Семья из Хабаровска прочитала в Интернете о существовании уникального препарата, который стимулирует иммунитет и спасает от множества болезней. Отзывов под статьёй об этом средстве было огромное количество — и все положительные. Супруги заказали чудо-лекарство. Выпили сами и "накормили" им ребёнка. Через две недели семья оказалась в реанимации. Выяснилось, что заказанные пилюли содержали в себе живых личинок паразитов трихинелл.

Трихинеллёз — смертельно опасное заболевание. В острой фазе личинки могут пожирать внутренние органы, мышцы, в том числе и сердечную.

Сейчас правоохранительные органы Хабаровского края разбираются с создателем псевдолекарства, который по образованию — ветеринар.

— У нас в стране интернет-торговля лекарственными средствами запрещена. Существуют интернет-площадки, где человек может заказать лекарства, но потом он должен прийти в обычную аптеку и выкупить его там. Всё остальное незаконно, — рассказала фармацевт Ирина Булыгина.

Если человек приобрёл лекарства через Интернет, а забрал их в офлайн-аптеке, то в случае возникновения каких-то проблем со здоровьем из-за купленных препаратов аптеку можно привлечь к ответственности. Когда покупка совершается на каком-то неофициальном сайте, найти виновных очень сложно и доказать свою правоту в суде практически нереально.

— Люди всё чаще начинают заниматься самолечением: заказывают БАДы, ходят к целителям и шаманам. Это говорит о том, что доверие к официальной медицине резко падает. А уровень мнимой осведомлённости пациентов о своём состоянии резко возрастает, — отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Нетрадиционная медицина может приносить пользу, когда она прошла проверку. К примеру, в Московском гомеопатическом центре при Минздраве РФ специалисты могут подсказать человеку правильную дозировку нужных ему средств. Но не нужно путать официальные организации с советами мошенников в Интернете.

Самолечение до смерти

33-летний житель Сочи попал в больницу с разрушающейся печенью. Врачи диагностировали у него невирусный гепатит. Выяснилось, что мужчина принимал БАДы, которые заказывал в Интернете. Если бы к настоящим докторам пациент попал чуть позже, то его было бы уже не спасти: некроз и мучительная смерть были уже близко.

— В нашей стране покупки лекарств на неофициальных сайтах находятся на восьмой строчке в рейтинге всех покупок через Интернет. Покупая средства в Сети, люди травятся не только БАДами, но и лекарствами: им эти препараты никто не назначал, правильную дозировку пациенты сами себе определить не могут, — рассказал Ян Власов.

В Союзе пациентов с проблемой БАДов столкнулись несколько лет назад, когда участились случаи смерти мужчин от добавок — заменителей виагры, которые продавались в Интернете. Люди умирали от острой сердечной недостаточности, инфарктов и инсультов.

— Любой препарат должен быть назначен врачом. По незнанию человек скорее навредит себе с помощью лекарств, а не улучшит здоровье, — добавляет эксперт.

Если не убьёт, то покалечит

Ежедневно на рынке появляются новые БАДы, которые не исследованы учёными. Последствия приёма этих добавок могут быть непредсказуемыми. Кроме того, до сих пор неизвестно взаимодействие БАДов с настоящими лекарственными средствами.

Производители добавок часто пишут на упаковке "Товар сертифицирован". Но эта фраза не означает, что БАД действительно принесёт пользу здоровью. Компоненты добавки могут по-разному действовать на людей, даже самый безобидный состав может вызвать побочные эффекты.

— Я помню случай, когда молодая женщина купила БАД для похудения. Капсула не растворилась, а прилипла к стенкам пищевода. У женщины образовалась язва, она мучилась от боли, а врачи не могли понять, в чём дело. С помощью гастроскопии обнаружили эту капсулу, намертво приклеенную к пищеводу, — рассказала терапевт Альбина Стрельченко.

Эксперты рекомендуют критически относиться к любой рекламной информации, особенно в Интернете. Положительные отзывы далеко не всегда пишут настоящие люди (часто это часть рекламного хода), а лучше квалифицированного врача ни один сайт не составит рекомендации. Навредить здоровью гораздо проще, чем лечить последствия неграмотного самолечения.