Поторопись! На какой транспорт чаще опаздывают пассажиры

В жаркий туристический сезон OneTwoTrip , онлайн-сервис для организации путешествий, решил узнать, сколько людей опаздывали к отправлению самолёта, поезда или автобуса. В опросе приняло участие 1574 человека.

Автобус Почти каждый второй путешественник (51%) опаздывал на автобус раз в жизни и больше Фото © Wikipedia

Эксперты сервиса считают, что разница в опозданиях связана со стоимостью билетов. Чаще всего на автобусе перемещаются на небольшие расстояния в пределах страны, билеты на них не такие дорогие, как на другие виды транспорта. Если не успеть к отправлению своего рейса, то, как правило, можно уехать на другом без серьёзных экономических потерь.

— Про автобус человек думает, что эта поездка несерьёзна. Опоздал на этот автобус, можно сесть на следующий, поэтому особо не торопятся, — объяснила психолог Марина Бурмака.

Поезд Четверть пассажиров (26%) не успевали вовремя сесть в поезд Фото © Pixabay

Чем лучше организован человек, тем он скорее позаботится о том, чтобы заранее вызвать себе такси, и приедет, куда ему нужно, говорит психолог.

— А неорганизованный человек думает: поездка на вокзал — дело простое, где-то пробежал, тут проехал на трамвае, дорога быстрая, — добавила Марина Бурмака.

Самолёт Каждый четвёртый пассажир (25%) хотя бы раз в жизни опаздывал на самолёт Фото © Pixabay

Эксперты полагают, что от опозданий на самолёт спасает необходимость прибыть в аэропорт за два-три часа до отправления. Такая необходимость побуждает пассажиров закладывать больше времени на дорогу до места вылета.

Проблемы на дорогах

Что нас задерживает и как с этим бороться? Это могут быть пробки, неисправность транспорта, на котором запланировано добраться, или ошибка при составлении маршрута.

Как не опоздать: Нужно планировать перемещение заранее, просчитывать возможные форс-мажоры. Это удобно делать с помощью онлайн-карт, которые предлагают несколько вариантов маршрута и указывают время в пути, в том числе и с учётом заторов на дорогах.

Забытые вещи

Возвращаться домой — всегда потеря драгоценного времени.

Как не опоздать: Составить список того, что хочется взять с собой, и собрать всё заранее — это поможет ничего не забыть. А выходя из дома, нужно проверить наличие самого главного — денег и документов. Без остального можно обойтись или приобрести уже в путешествии.

Путаница во времени

Это может случиться из-за забывчивости или разницы в часовых поясах.

Как не опоздать: Поставить напоминание на день выезда. А чтобы не запутаться в смене часовых поясов, важно помнить, что в билете всегда указано местное время отправления. Гаджеты порой тоже ошибаются, показывая на экране неверное время: если возникли сомнения, уточнить его можно в Интернете.

Неверное место отправления

В крупных городах, где несколько аэропортов или вокзалов, их легко перепутать. Как правило, все они находятся далеко друг от друга, поэтому ошибка может стать фатальной.

Как не опоздать: Если посмотреть маршрут заранее, то, скорее всего, пункт назначения точно запомнится. А транспорт, на котором планировали доехать, вряд ли уедет не туда. В любом случае не лишним будет свериться с билетом перед выходом. Сделать это рекомендуется, даже если маршрут путешествия всегда один и тот же: есть вероятность, что на этот раз отправление будет происходить не из привычной локации.

По словам психолога, неумение выстраивать временные рамки и приводит к опозданиям.

— Чтобы научиться себя организовывать, нужно для начала завести ежедневник и записывать свои дела, — рекомендует Бурмака. — Так человек сможет просчитать, сколько времени понадобится ему, чтобы всё успеть. И понемногу, шаг за шагом, привычка опаздывать исчезнет.

Дорожите своим временем и наслаждайтесь запланированными поездками.