Доступная роскошь. В Подмосковье строится уникальный жилой комплекс

Новое престижное направление Подмосковья — Новорижское шоссе. Хорошая экология, транспортная доступность и уникальная архитектурная концепция — это ЖК "Новая Рига".

Атмосфера загородной жизни

Современный, уютный и стильный ЖК расположился в уникальном месте — всего в 10 км от МКАД по Новорижскому шоссе в деревне Глухово. На живописной территории в 37,6 га появятся 9 жилых домов от 5 до 8 этажей, что гарантирует низкую плотность застройки и позволит сохранить атмосферу загородной жизни.

ГК "Гранель" сделала невозможное и вывела в продажу принципиально новый проект — строительство жилого комплекса "Новая Рига".

Никаких пробок

Новорижское шоссе — единственная трасса, которую по праву можно назвать скоростной — на ней отсутствуют светофоры, переезды и пересечения с другими магистралями на одном уровне.

Благодаря отличной транспортной доступности сохраняется и отличный экологический микроклимат в прилегающих населённых пунктах, ведь трасса идёт в обход них.

Красота истории

Всего в нескольких минутах от ЖК "Новая Рига" располагаются объекты национального культурного наследия: усадьба "Архангельское", которая принадлежала в разное время небезызвестным российским семьям — Голицыным и Юсуповым, усадьба "Ильинское", подаренная императором Александром II своей супруге. Изучать родную историю и наслаждаться свежим воздухом здесь можно практически везде.

Внутри природы

Рядом с новым ЖК находится заповедник "Лохин остров". Благодаря статусу особо охраняемой зоны на его территории запрещена любая хозяйственная деятельность — никакой охоты, разведения костров и вырубки деревьев.

Никого не оставит равнодушным старица Москвы-реки, на берегу которой располагается ЖК "Новая Рига". Любители активного отдыха оценят разнообразие спортивных объектов: недалеко находятся горнолыжный комплекс "Снежком", теннисный центр "Жуковка", автодром Moscow Raceway, спортивно-развлекательный центр "Каток.ру", академия бокса, развивающие и гимнастические центры.

Инфраструктура для всех

В самом жилом комплексе предполагается полное благоустройство придомовых пространств с уникальным ландшафтным дизайном, детскими и спортивными площадками для игр и отдыха, пешеходными бульварами и бесчисленным количеством мест для досуга. Всё это было бы невозможно без реализации концепции "двор без машин" — под стоянку для автомобилей отведены многоуровневые паркинги на 2900 машино-мест.

Внутри комплекса ГК "Гранель" возведёт всю необходимую социальную инфраструктуру. Для самых маленьких жителей предусмотрены два детских сада общей вместимостью 550 мест. Запроектирована общеобразовательная школа на 1150 мест, а поликлиника на 150 посещений в смену окажет необходимую помощь всем жителям ЖК "Новая Рига".

Также здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс с офисным блоком и многофункциональным центром. На первых этажах домов будут расположены магазины, отделения банков, салоны красоты и другие необходимые объекты, чтобы обеспечить жителям максимальный комфорт.

Для тех, кто хочет насладиться вкусной кухней, открыты рестораны, бургерные и кофейни, которые находятся непосредственно в деревне Глухово и рядом с одним из крупнейших в Европе комплексов "Главкино", а за покупками можно смело отправиться в ТРК "VEGAS Крокус Сити".

Лучше поторопиться

Здесь каждый найдёт квартиру по вкусу, желанию и бюджету — в комплексе более 40 видов планировочных решений. В продаже есть студии, одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 22,16 до 73,08 кв.м. Сейчас, на старте, приобрести квартиры в ЖК "Новая Рига" можно по цене от 2,1 млн рублей.

Проект уже аккредитован в АО "Банк ДОМ.РФ", ставки по программам которого начинаются от 10,3%, срок кредитования — от 3 до 30 лет с первоначальным взносом от 15%. При существующих ценах на жильё в проектах конкурентного окружения стартовые цены в ЖК "Новая Рига" привлекательнее "соседей" на 15%.

Стоимость жилья в новом комплексе, по данным экспертов, в ближайший год может вырасти до 10%. На уровень цен в перспективе повлияет и строительство станции метро "Ильинская" Рублёво-Архангельской линии метро, которое расположится всего в 10 минутах от ЖК "Новая Рига".

Первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию в четвёртом квартале 2021 года, а весь жилой комплекс планируется полностью завершить в 2027 году.