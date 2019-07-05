Месяцы-убийцы. В какое время сердечникам живётся легче и как сберечь силы

Лайф выяснил, как людям с больным сердцем подготовиться к опасному сезону, в какое время начинаются обострения и возрастает риск инфарктов.

Самое большое количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний происходит в мае и январе. Об этом заявили учёные из НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) РАН, которые проанализировали влияние погодных условий на больных людей. Были проанализированы данные о более чем девяти тысячах случаев инфаркта миокарда, зарегистрированных в Томске за последние десять лет.

Январь и май В эти месяцы, по статистике, почти на 12% больше случаев возникновения патологий, чем в целом за год Фото © Public Domain Pictures

Кардиологи связывают увеличение случаев инфарктов с климатическими изменениями и резкими перепадами температуры и давления.

По словам профессора Томского НИМЦ Алексея Репина, резкие перепады температуры могут спровоцировать скачки артериального давления и привести к приступу стенокардии. Особенно капризы погоды в январе и мае опасны для тех, у кого уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ноябрь На этот комфортный для сердечников месяц пришёлся минимум коронарных катастроф — ниже среднегодового уровня на 7,8%

По словам специалистов, метеозависимые и склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям люди смогут "расслабиться" только в ноябре. Этот месяц томские исследователи назвали самым безопасным по числу сердечных патологий.

Как летом подготовить сердце к опасным периодам

Бросайте курить Никотин повышает склеиваемость тромбоцитов, что чревато образованием тромбов в сосудах, которые и становятся причиной инфарктов Фото © Picryl

Кроме того, вредная привычка совсем не успокаивает нервы, а действует прямо противоположно, так как никотин сильно повышает в крови уровень гормона стресса (кортизола) и "плохого" холестерина , что также увеличивает вероятность наступления инфаркта. О влиянии курения на развитие инфаркта миокарда говорилось не в одном исследовании: сердечно-сосудистые заболевания у курящих встречаются в четыре-пять раз чаще, чем рак лёгких.

Больше ходите Старайтесь не бегать, а именно ходить, причём ежедневно Фото © Pixabay

Ежедневная 30-минутная ходьба в умеренном темпе, которая одновременно и успокаивает, и тренирует сосуды, по мнению кардиолога Ольги Молчановой, станет лучшей профилактикой острых сердечных патологий в летние дни.

Пейте воду В жару или перед полётом важно соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания, которое отрицательно действует на сосуды Фото © Pexels

Без достаточного количества жидкости кровь сгущается, из-за этого нарушается работа сердечной мышцы и сосудов. Возрастает риск инфаркта, инсульта и образования тромбов.

Чай и травы Для профилактики опасных нарушений работы сердца заведите привычку пить травяной чай вместо кофе Фото © Pixabay

По словам врачей, особенно хороша мята. Она обладает успокаивающим действием и способствует расслаблению сосудов.

Дыхание Выучите несколько упражнений дыхательной гимнастики для снятия нежелательных негативных эмоций Фото © Pexels

Из-за нервного напряжения сужаются сосуды. Раз в час делайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно с закрытыми глазами, чтобы переключиться с работы на какие-то свои мысли.

Эксперты напоминают, что если внимательно следить за своим здоровьем, то в любое время года будете чувствовать себя хорошо.