Обман на еде. Каким образом туристов заставляют переплачивать в кафе

Лайф выяснил, на какие хитрости идут курортные кафе и рестораны, чтобы побольше заработать и превратить ужин на берегу моря в удар по карману туриста.

Купленные рекомендации

Отдыхающие на черноморских курортах зачастую не знают, в каком заведении лучше поесть: слишком много лавочек, кафе и дорогих ресторанов на любой вкус. Владельцы точек общепита, чтобы привлечь клиентов, покупают рекламу в туристических буклетах, которые лежат в аэропорту, и сами себе ставят отметку "рекомендовано".

Человек берёт этот информационный проспект, где собраны лучшие достопримечательности города, и рядом с ними логотип ресторана да ещё и "рекомендовано" — надо идти. Хотя никто, кроме владельцев, это заведение, возможно, и не посоветует.

Некоторые рестораторы подкупают таксистов, которые привозят курортников в "нужные заведения". "Вкусно, недорого, сам там три раза в день ем и юбилей свой там же отмечал, и свадьбу дочери, владелец мне, как брат" — распространённый маркетинговый ход водителей такси. За такую рекламу он получает либо процент от стоимости ужина, либо может есть в заведении сам бесплатно и иногда приводить своих друзей. Но некоторые рестораторы отмечают, что таксисты часто, чтобы сохранить свои "бонусы", возят знакомых и многочисленных родственников, которые заказывают чай и салатик и прибыли заведению не приносят.

Рекомендации в экскурсионных автобусах тоже не всегда правдивы — водитель и гид получают свой процент и бесплатную еду от заведения за то, что привезли целую группу туристов.

Важен каждый грамм

Самый распространённый способ обмана посетителей — недовес блюд. Голодный человек вряд ли будет требовать контрольного взвешивания шашлыка или стейка из рыбы. Цена, как правило, указывается за 100 граммов блюда. Если клиент заказал, например, 300 граммов свинины, ему запросто могут принести 250 г и украсить это яркой зеленью, чтобы блюдо казалось объёмнее.

— Есть ресторанная хитрость. Допустим, вы заказали килограмм шашлыка. И сразу попросили счёт. Как только вы рассчитаетесь, претензии к заведению предъявлять уже не сможете. Поэтому вместо килограмма могут быть 700–800 граммов мяса и помидор с укропом на закуску, — рассказал Лайфу повар из Дагомыса Валентин Б. — Поэтому, если хотите обезопасить себя от обмана, лучше рассчитывайтесь после того, как поедите. И не бойтесь требовать взвешивания блюда при вас, если вас смущает размер порции.

"Свой" алкоголь

Первую партию алкоголя для заведения рестораны закупают по всем правилам: у известных поставщиков, с сопроводительными документами и акцизными марками. Клиенты напитки употребляют, а бутылки кафе не выбрасывает — в них потом наливают алкоголь, привезённый из Казахстана или Северной Осетии.

— Иногда осторожно переклеиваются акцизные марки и этикетки. Правда, некоторые клиенты сегодня освоили Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) и просят показать им бутылку, чтобы проверить подлинность алкоголя. И за последние два-три года всё чаще появляются посетители, которые говорят: "Я знаю вкус настоящего рома этой марки, то, что вы мне принесли, — дрянь, а не ром". То есть люди стали разбираться в хороших напитках, их сложнее обмануть, — отметил бармен одного из заведений Анапы.

Напои и обмани

Если в заведение приходит компания, которая делает большой заказ: и закуски, и горячее, и алкоголь — официанты быстро приносят напитки, но не торопятся выносить блюда, давая гостям возможность "дойти до кондиции". Когда клиенты хмелеют, сотрудники специально не уносят пустые тарелки и добавляют к заказу ещё несколько позиций.

Пьяные клиенты не глядя рассчитываются, а на следующий день выясняют, что переплатили за то, чего изначально не заказывали. Разобраться с заведением можно только с помощью камер видеонаблюдения — если они установлены в ресторане и записывают всё происходящее, можно доказать свою правоту и вернуть переплату.

"Мягкие" чеки

Устанавливать онлайн-кассу в курортном заведении обязывает закон, но многие рестораны ссылаются на "технические неполадки" оплаты по безналу и приносят вместо кассового чека бумажку, на которой от руки написаны блюда и их стоимость.

На таких "документах" может быть неразборчивый почерк, или между строк вписываются позиции, которые гость не заказывал. Юридической силы этот "чек" не имеет: на нём, как правило, нет ни печати кафе, ни подписи администратора. Разбираться нужно на месте, до того как клиент внёс сумму, указанную в "мягком" чеке, как называют эту бумагу сами рестораторы. Если счёт оплачен, предъявлять претензии заведению бессмысленно.

Чтобы не стать обманутым гостем, поесть по-настоящему вкусно и за приемлемые деньги, не стоит доверять рекламе, гидам и самим официантам. Их задача — заработать на курортниках, ведь туристический сезон короткий, но "кормит" он жителей прибрежных городов в течение всего года. Поспрашивайте у знакомых, которые уже отдыхали там, куда вы собираетесь, о хороших ресторанах. Почитайте форумы и отзывы в Интернете. И проверяйте чеки до того, как отдадите свои деньги официанту. Если что-то смущает — лучше уточните, чтобы не стать очередным обманутым гостем.