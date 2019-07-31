Модные нищие. Сколько зарабатывают попрошайки в центре Москвы?

Грязным босоногим детям и дурно пахнущим алкоголикам с протянутой рукой на улицах помогают уже не так часто, как несколько лет назад. Люди привыкли, что это "мафия", которая зарабатывает на сердобольных гражданах. Современные попрошайки выглядят стильно и выбирают дорогие районы мегаполисов, чтобы "заработать" себе на жизнь. Лайф выяснил, какие мошеннические схемы используют новые "нищие" и сколько они зарабатывают.

Хочу домой

Сюзанна стоит возле Московского вокзала в центре Санкт-Петербурга на шпильках, в обтягивающих легинсах. На плакате сообщается, что у девушки украли деньги, поэтому она не может уехать домой.

— Знаете, что такое настоящее невезение? Я вот живу возле Московского вокзала и каждую пятницу вижу эту девушку. На протяжении года у неё воруют билеты, но она не раскисает и не сдаётся. Она хорошо накрашена и отлично выглядит. И ей вообще наплевать. Если бы у меня в течение года каждую неделю воровали билеты, я бы уже сдался, — шутит пользователь в соцсетях под фотографией Сюзанны. У девушки открытая страничка в соцсетях, но на вопросы Лайфа на момент публикации материала она не ответила.

В центре города, в элитных жилых районах, в метро, возле вокзалов и аэропортов стоят люди в чистой приличной одежде, с чемоданами или рюкзаками. В руках лист бумаги или картона с надписью: "Помогите добраться до дома". Легенды всегда похожи — деньги и билеты человек либо потерял, либо у него всё украли.

По словам "коллеги" Сюзанны из столичных Чистых прудов, именно презентабельный внешний вид помогает сегодня собирать больше денег. Попрошайкам в метро уже никто не доверяет. А вот стильному юноше или симпатичной девушке, по которым видно, что деньги пойдут не на алкоголь и не на наркотики, люди готовы помогать. В день можно собрать по шесть-семь тысяч рублей в людных местах.

— В пятницу и субботу в центре Москвы можно и до 15 тысяч "поднять", особенно когда много туристов. Поэтому многие пишут на табличках и по-русски, и по-английски, — говорит молодой человек с Чистых прудов.

Профессиональные попрошайки отмечают, что точное описание на плакате, для чего якобы требуются деньги, помогает собирать больше. И главное — почаще менять легенду. В прошлом месяце нужен был билет в Екатеринбург, а в этом, например, — в Севастополь.

— Некоторые люди узнают "нуждающегося" и начинают задавать вопросы: "А как давно вы тут стоите? Вы же мошенник! Я вас в мае тут видел, как же так?" Я с каменным лицом отвечаю, что человек меня с кем-то путает. Что я три дня назад приехал с Нижнего Новгорода или Ижевска и очень хочу домой, — объясняет столичный попрошайка.

В Москве за месяц молодой человек зарабатывает около 100 тысяч рублей, если стоит с пятницы по воскресенье с 14 до 22 часов. Если прохожие предлагают купить билет целиком или вызвать полицию, попрошайка должен как можно скорее ретироваться, иначе будут проблемы.

Мужики поймут

Дорогой автомобиль, стильная одежда, приятная улыбка и растерянный взгляд — так выглядят попрошайки с автотрасс. Они ставят машину на аварийку, ловят проезжающую машину и говорят, что у них что-то сломалось или кончился бензин, поэтому нужно вызывать эвакуатор, а денег с собой нет и карта заблокирована.

— Эвакуатор стоит четыре-пять тысяч рублей. В водителе просыпается сострадание: ведь такое с каждым могло случиться, да и не выглядит человек на хорошей машине попрошайкой. Поэтому деньги просящий получает, а через пару часов меняет локацию и "окучивает" свежих добрых автомобилистов, — рассказал Лайфу один из пострадавших от мошенников-попрошаек.

В Сети аналогичные истории встречаются довольно часто. Кого-то попросили помочь возле супермаркета, кого-то — на заправке или на парковке. Мошенники старательно записывают номер телефона добродетеля и обещают вечером скинуть деньги на карту. Естественно, это обман.

Автоюристы советуют в таких случаях брать расписку. Если у попрошайки не оказывается с собой паспорта, права у него должны быть — сфотографируйте его документ и самого человека на свой смартфон. К вечеру сумма не вернулась на карту — обращайтесь в полицию.

Детские просьбы

— На днях зашла в супермаркет перед работой, а там мальчик лет восьми. Опрятно одет, лицо и руки чистые, попросил купить ему чипсы. Говорит, ему на них не хватает. Мне не жалко купить малышу лакомство, но куда смотрят его родители? — возмущается жительница Екатеринбурга Марина.

Девушка живёт в элитном районе города. В ресторанах, супермаркетах и даже в аптеке стала часто встречать детей младшего школьного возраста, которые просят старших что-то им купить.

Соседи Марины говорят, что это новая детская игра — "Мама не разрешает есть вредное, тогда "разведи" других взрослых". Никакого жуткого мошенничества здесь нет, но, если дети просят денег, а не еды, тогда помогать им точно не нужно. Возможно, малышей подговорили взрослые профессиональные попрошайки: деньги пойдут на вредные привычки старших, а не на вкусности для детей.

Подростки заигрывают с попрошайничеством, когда выходят на улицы с плакатами "Помогите на билет до Марса!" или "Не хватает на смузи!". Прохожие с улыбкой кладут им деньги в шляпы. Как сказал Лайфу уличный музыкант, шутники-попрошайки в день могут заработать до восьми-десяти тысяч рублей. Особенно они любят бродить по пятничным пробкам, а за отдельную доплату соглашаются протереть фары машин.

Сегодня в России нет санкций против попрошаек. Только в случае оскорбительного приставания к гражданам человеку может быть выписан штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток. За вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество наказание будет более серьёзным — лишение свободы на срок до четырёх лет.

В 2018 году в Госдуме обсуждался законопроект против попрошаек, но, пока он не принят, гражданам следует быть более внимательными и помогать рублём тем, кому действительно это необходимо. Юристы советуют заниматься благотворительностью через проверенные фонды, а не на улице, как бы презентабельно ни выглядел попрошайка. Скорее всего, он не нуждающийся, а обычный мошенник.