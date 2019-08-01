Барахолка онлайн. Как быстро продавать вещи в Интернете

Избавиться от ненужных вещей, продать то, чем давно не пользуетесь, и на вырученные средства купить то, что действительно необходимо, можно с помощью сайтов объявлений и социальных сетей. Главное — правильно составить объявление о продаже.

Понятное название Потенциальный покупатель из заголовка должен понимать, что ему предлагают Фото © Pixabay

Объявление "Домик для малышки" родители могут понять как игрушечный домик для ребёнка, а любители собак решат, что речь идёт о конуре. Креатив в заголовке не работает на сайтах объявлений, но может привлечь внимание в соцсетях: например, слова "продам любимую" в названии объявления о продаже машины, возможно, найдут отклик покупателей.

И ещё — в заголовке не должно быть орфографических ошибок, отмечает интернет-маркетолог Илья Пузырёв. Тогда ваше объявление покупатель сможет найти по прямому поисковому запросу.

Больше информации Расскажите подробно о товаре, укажите причину продажи Фото © Shutterstock

Не нужно ограничиваться фразой "в хорошем состоянии". Лучше рассказать о преимуществах продаваемого предмета, его внешнем виде, размерах, возможном использовании.

Когда потенциальный покупатель читает объявление, в котором товар нахваливают, возникает вопрос: разве не жалко? Как отмечает риелтор Виктория Головина, в объявлении лучше указать причину продажи: переезд, обновление интерьера, ипотека или "в связи с ненадобностью".

Честная цена Изучите цены на аналогичные товары и поставьте среднюю цену Фото © Photo ITAR-TASS

Некоторые пользователи ставят цену десять рублей, чтобы при применении фильтра "от самых дешёвых" их объявления занимали первые строчки. Настоящую цену товара покупатель может узнать либо в описании, либо по звонку продавцу — то есть от клиента требуются дополнительные действия, которые раздражают и отталкивают.

Красивая картинка Фото на старый смартфон не сработает, лучше сделать красивую иллюстрацию или найти картинку аналогичного товара в Интернете Фото © Pixabay

Сайты объявлений позволяют прикреплять несколько фотографий. Пусть первой будет красивая картинка из Интернета или фотография хорошего качества. Когда покупатель откроет ваше объявление, он сможет полистать остальные изображения товара, которые, на ваш взгляд, не отпугнут пользователя.

Обновляйте Можно купить автоматическое обновление на сайте, но лучше перезагружать объявление раз в 10 дней Фото © Shutterstock

В новостной ленте соцсетей и на сайтах объявлений ваше предложение может затеряться среди других постов, поэтому необходимо его обновлять. Лучше в обновлениях менять текст и фотографии, чтобы привлечь не только новых покупателей, а напомнить о себе тем, кто смотрел предыдущую версию предложения, но так и не совершил покупку.

Не бойтесь отказа Если с вами торгуются, а вы не хотите снижать цену, не бойтесь говорить нет Фото © shutterstock

Если бы вы хотели избавиться от своей вещи — отдали бы её даром. Но вам нужна выгода, поэтому продавать нужно с полной уверенностью — это лучший товар в мире, он достоин тех денег, которых я за него прошу. Лучше сказать нет, чем жалеть, что продешевили. Как отмечает психотерапевт Анна Таипова, хорошие продажники — люди, которые убеждены в том, что их товар уникален, и они убеждают в этом других людей, превращая их в покупателей.

И не забывайте указывать свои контактные данные в объявлениях: телефон, почту, мессенджеры, которыми пользуетесь. Ведь, чтобы продать что-то через Интернет, необходимо самому быть в режиме онлайн.