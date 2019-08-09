Мистика и бизнес. Сколько зарабатывают "чёрные гиды" на могилах знаменитостей

Лайф выяснил, чьи могилы пользуются в народе наибольшей популярностью, что просят посетители у мертвецов и почему некрополи становятся "местом силы" в современном обществе.

На могилах знаменитостей кроме цветов нередко можно встретить записки, письма и подарки. Так любители экскурсий на кладбища отмечают встречи со знаменитостями. Экскурсоводы, которые специализируются на этой теме, рассказывают, что таким образом люди дают себе "последний шанс" и просят у великих усопших исполнения желаний.

Чаще такие прогулки заказывают москвичи среднего возраста, но есть и молодые люди, их примерно 15–20%. Самые востребованные запросы связаны с актёрами и писателями, среди них Владимир Высоцкий, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Андрей Миронов, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Василий Шукшин, Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Антон Чехов, Фёдор Шаляпин, Игорь Тальков, а также, как ни странно, криминальные звёзды — Сонька Золотая Ручка и Япончик.

"Помни о смерти"

Профессиональный и аккредитованный экскурсовод Юлия Косова специализируется на прогулках по Ваганьковскому кладбищу.

— У меня в арсенале около 1500 усопших, про которых я могу рассказать множество необычных историй. Большой популярностью пользуются звёзды, политики и даже их родственники. Востребованный экскурсовод некрополя может зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно иметь около 30 маршрутов, каждый день водить по четыре экскурсии и работать в режиме шесть дней в неделю.

— Самым популярным знаменитостям пишут письма, записки с просьбами и совершают ритуалы, — рассказала девушка.

Например, у Соньки Золотой Ручки принято просить удачи в криминале, но есть и совершенно безобидные просьбы — вроде "погасить ипотеку", "купить машину". Часто на её могилу приносят украшения. Экскурсоводы признаются, что эта легендарная преступница-авантюристка популярна у людей разных возрастов, профессий и статусов. А у могил Олега Даля и Владимира Высоцкого оставляют зажжённые или целые сигареты.

Юлия Косова отметила, что у Высоцкого просят содействия в творчестве, однако, как потом рассказывали Юлии её мистически настроенные клиенты, просители добиваются исполнения желаний, но часто спиваются или теряют кого-то из родных.

— А один парень приезжал из Челябинска и три летних месяца подряд жил на могиле Япончика. Он приходил утром, умывался под краником, раздевался до шорт и оттирал памятник. Ни с кем не хотел контактировать. Однажды я накормила его супом, тогда он рассказал, что приехал из Челябинска напитываться энергией, чтобы потом открыть бизнес в своём городе, — рассказала Юлия.

Религиовед Павел Костылев полагает, что многие современные люди не видят разницы между криминальной деятельностью и предпринимательством, в духе современного нью-эйдж "они готовы, к сожалению, "подпитываться энергией" и искать "места силы" и у могил известных криминальных авторитетов".

— Людей всегда тянуло к смерти и её символам. Испытать себя прогулкой на кладбище, поразмыслить о вечности в подходящем антураже — латинское memento mori ("помни о смерти") как никогда точно описывает это стремление, — говорит Костылев.

Также религиоведы не исключают и силы народных традиций, в дохристианской культуре у славян было много практик общения с умершими предками — тризны, выкликивания и другие. Поскольку даже после принятия христианства в отдалённых регионах очень долго сохранялось двоеверие, эта тяга переродилась в прогулки к усопшим.

Тематика

Сами экскурсоводы признаются, что в этом сегменте отсутствует конкуренция. Хотя экскурсоводов по столице очень много, но вот с некрополистами всё по-другому. Во всей Москве наберётся только полтора десятка хороших специалистов.

— Это специфическая тема, на любителя, так сказать, не каждый сможет (да и захочет) водить людей по кладбищам, — поделился с Лайфом ещё один могильный профи Алексей Томас-Март.

Литературный редактор Елена Черданцева проводит экскурсии на Донском кладбище. Её профиль — семьи репрессированных.

— Мне всегда было интересно найти то, о чём никто не знает. Мои слушатели — люди с высшим образованием или школьники хороших учебных заведений. Часто среди них потомки репрессированных, — отметила она.

Для неё это хобби. "За одну экскурсию меньше чем за три тысячи рублей я не пойду", — рассказала она.

Психотерапевт Денис Кожевников считает, что в России очень развито мистическое мышление. Люди хотят верить в чудеса, потому что это позволяет перекладывать ответственность за свою жизнь и деяния на других людей. Проще поверить в чудо, чем надеяться на себя. Поэтому в первую очередь люди начинают обращаться к мистическим традициям.

— Именно поэтому Сонька Золотая Ручка и Япончик ассоциируются с удачей и люди хотят ею напитаться через некое мистическое единение. Я слышал, что эти просьбы осуществляются. Механизм, когда люди пишут или озвучивают свою проблему, говорит о том, что они сами для себя признают, что им нужна помощь. Их мозг начинает работать над решением проблемы, — говорит специалист.

По его словам, часто люди видят в такой практике свой последний шанс. Поэтому идут на кладбище, концентрируются на решении этой проблемы. И тут она начинает решаться, а они получают подтверждение, что место работает. Затем они рекомендуют этот способ окружающим.