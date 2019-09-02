Мы сойдём с ума? Что будет с людьми после отмены лайков в "Инстаграме"

"Инстаграм", "Твиттер" и "ВКонтакте" начали экспериментировать и скрывать счётчик лайков под публикациями. Эксперты рассказали Лайфу, как будут жить пользователи социальных сетей без одобрения подписчиков и кому выгодна отмена "сердечек".

В 2009 году Facebook впервые добавили кнопку "Мне нравится" к постам пользователей. Изначально глава компании Марк Цукерберг был против данного нововведения — боялся, что лайки заменят комментарии и репосты и активность людей снизится. Но всё-таки "классы" появились.

— Недавно у меня была подруга, которая написала записку о своём первом марафоне, а другая подруга загрузила фотографии своего нового ребёнка. В обоих случаях они получили более 30 комментариев, все из которых говорили: "Потрясающе!", "Поздравляю!" Агрегация настроения "Мне нравится это" оставляет место в разделе комментариев для более продолжительных похвал, — прокомментировала разработчица Лея Перелман.

"Умная лента" поднимала самые облайканные посты выше остальных. Люди стали охотнее писать, выкладывать фотографии, чтобы получить социальное одобрение от своих интернет-друзей.

В "нулевых" лайки появились во всех социальных сетях. Ими пользовались все, кто ведёт активную жизнь в Интернете, следит за своими друзьями и собирает подписчиков. Но не так давно "Твиттер", "Инстаграм" и "ВКонтакте" начали скрывать счётчики "Мне нравится". Фейсбук перестал составлять "умную ленту" на основе лайков — теперь учитывается количество комментариев под постом.

— Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей, ― отметили в пресс-службе "ВКонтакте".

"Инстаграм" убрал счётчики в Канаде, Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. Как отмечает интернет-маркетолог Илья Пузырёв, для приложения это выгодно, потому что люди будут больше постить и не ждать оценок от подписчиков. У них не будет возможности сравнивать себя с другими людьми.

Что будет с лайкозависимыми?

Когда публикация набирает большое количество лайков, в мозгу выделяется дофамин, создающий чувство удовлетворения, как после выполненной работы или приёма вкусной пищи. Как отмечает эндокринолог Анна Гончарова, дофамин мотивирует наш организм действовать по такому же алгоритму, чтобы чувство удовлетворения появлялось снова. Так люди становятся лайкозависимыми.

Если в соцсетях перестанут работать счётчики "сердечек", у людей появится потребность в социальном одобрении, которое легко получить, не прикладывая особых усилий.

— Лайк выражает стремление современного человека тратить как можно меньше усилий, чтобы выражать эмоции одним кликом. Ты просто нажимаешь одну кнопку, но ты уже обозначил своё присутствие и свою оценку. Для социально пассивных людей это удобно. Наверное, если отменят лайки, пользователи будут с тоски придумывать им замену. Определённый невроз общественный от этого начнётся, — отмечает социальный психолог Алексей Рощин.

Возможно, пользователи начнут биться за количество просмотров, комментарии. Как отмечает гештальт-психотерапевт Анна Таипова, вряд ли взрослые люди будут прыгать с моста, если у них больше не будет лайков. С подростками ситуация сложнее. Ведь, как показали исследования американских учёных, 40% детей в соцсетях нуждаются в большом количестве лайков под своими постами. Поэтому юным пользователям придётся привыкать к новой реальности, где люди смогут просто наблюдать за ними и иногда высказывать своё мнение комментариями.

— Мы живём в эпоху "нарциссов", когда всё, что делает человек, он пропускает через призму общественного мнения. То есть делает не для себя, а для других. Поэтому для нас так важны соцсети, комментарии, посты — нами руководят бессознательные механизмы, мы не отдаём себе отчёта в зависимости от внимания окружающих, — добавляет психотерапевт.

По мнению экспертов, отмена лайков может сказаться на некоторых пользователях, которые сильно зависимы от соцсетей. Если вокруг них строить жизнь и, прежде чем завтракать, выкладывать новый пост, можно сойти с ума. Но сколько бы ни призывали психологи и социологи вернуться в реальную жизнь и говорить друг другу комплименты вместо того, чтобы ставить бездушные "сердечки", пока что это невозможно — "Инстаграм", "Твиттер", "ВКонтакте" имеют слишком сильное влияние на общество. Возможно, отмена лайков сделает людей чуточку смелее в постах либо прекратит эту гонку за вниманием со стороны подписчиков. Но и это всё зависит от действий социальных сетей: что они предложат нам вместо лайков?