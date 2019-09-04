Бомба во рту. Кто и как загоняет вейперов в могилу

Лайф выяснил, кто делает деньги на "смертельном" хобби и почему вейпить начинают даже второклассники.

Впервые "безобидное" курение вейпа стало причиной смерти в американском Иллинойсе, а накануне в больницы штата поступило более 90 человек с лёгочными болезнями. Причина у всех одна — курение через электронные устройства. Молодёжь уверена, что "парить вейп" — абсолютно безопасно, ведь в Интернете — масса подтверждающих статей. Однако врачи начинают собирать статистику, ведь кома, отравление, аллергия и расстройства ЖКТ далеко не предел. Курильщики помолодели почти в два раза, теперь к докторам обращаются даже девятилетние пациенты.

Как дымят 10-летние блогеры?

Русскоязычный Интернет завален обзорами вейпов десятилетних блогеров. В закрытой группе "Фейсбука" "Mamateens: Ох уж эти подростки!" — десятки постов с историями о "шок-находках" родителей. Пользователи рассказывают, что натыкаются на электронные сигареты в карманах одежды и сумках детей. Хотя вейпы и запрещено продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста, но на практике купить такие устройства проще простого: интернет-магазины, как правило, не заглядывают в паспорт, а в городе приобрести устройство помогают старшие друзья или прохожие.

— Во всех школах парят! Ещё несколько лет назад средний возраст моих юных пациентов был 15 лет, а сейчас есть и девятилетние дети! — возмущается психиатр и нарколог Василий Шуров. — Основные последствия курения вейпа — кашель, одышка, воспаления во рту, частые ангины, дерматологические проблемы — сухость кожи, акне.

"Ютуб" переполнен роликами: "Пацан и вейп", "Как купить вейп школьнику", "Парю прямо на уроках". Причём часто они не хуже взрослых разбираются в жидкостях и устройствах для парения.

Интересно, что распространяют ролики малолетних вейперов не они сами, а их старшие товарищи. Последним интересны новая аудитория и лайки, что позволяет заработать на канале. Малолетним героям "перепадает" материал для обзора — электронные сигареты и жидкости.

Китайская смерть

Один из основателей крупных московских вейпшопов, пожелавший остаться анонимным, объяснил корреспонденту Лайфа, что с появлением дешёвой китайской продукции ситуация на рынке резко ухудшилась — появилось большое количество дешёвых и некачественных товаров, которые привлекают школьников и студентов.

— Многие наши конкуренты делали и продолжают делать деньги на продаже сетапов и жижи (жидкость для электронных сигарет. — Прим. ред.) школьникам и студентам в Интернете. Это хороший рынок, где не надо вкладываться в рекламу. Клиенты всё знают сами, потому что смотрят ролики в Сети, как собрать более мощное устройство и самостоятельно "мешать жижу". Понятно, что никто не контролирует и даже не знает, из чего готовят эти жидкости. А собрать хороший сетап самостоятельно — отдельное искусство. Поэтому и новости о взрывах появляются, и жижей народ травится, — объяснил эксперт.

Вечером 27 августа электронная сигарета взорвалась в машине киевлянина. Молодой человек с ожогами рук был доставлен в одну из городских больниц. Страсть попускать пар привела в прошлом году в больницу и столичную студентку Алену Нижник. Вейп взорвался у неё в руках, став причиной рваной раны подбородка.

Ещё несколько более страшных случаев произошло в США. Там после взрывов вейпов за несколько лет в коме оказалось несколько человек. Однако все эти случаи, которыми просто пестрит Сеть, не отвращают подростков от "модной" привычки.

Опасность "парения" ещё и в том, что состав жидкости зависит исключительно от фантазии производителя. Сертификация так называемой жижи для е-сигарет нацелена на подтверждение соответствия нормам ТУ. При этом получение сертификата носит добровольный характер.

"Весёлый" угар

У экспертов есть и ещё одно опасение: вейп может стать трамплином к более серьёзным веществам. Бардак на рынке паровых синтетических препаратов вызовет новую волну наркотизации.

— Синтетические жидкости — это же простор для "дизайнеров" наркотиков, — рассуждает нарколог Николай Колосунин. — Схема: к известному наркотику добавляется "хвостик" из новых элементов и выбрасывается на рынок. Его запрещают — готовится следующий. И продаётся не через торговцев, а через Интернет и закладки.

На форумах в Сети не только рассказывают о том, как изготовить "веселящий" пар, но и заверяют, что это самый безопасный способ курения наркотиков.

Кто и как поставил индустрию на ноги

Редкий курильщик откажется от лёгкого способа бросить курить. Именно с такой благой идеей в 2004 году вышла на рынок одна из гонконгских компаний. Годом ранее инженер Хон Лик представил изобретение, которое, как ему казалось, поможет избавить мир от самой распространённой вредной привычки. Благодаря электронной сигарете планировалось пересадить курильщиков на более безвредный медицинский никотин, вдыхаемый вместе с паром. Однако праведная идея оказалась не более чем эффективным рекламным ходом, который позволил встать на ноги одной из самых успешных сфер бизнеса — продаже электронных сигарет.

Как и любая идеальная рекламная кампания, идея о безвредном курении весьма быстро завоевала мир. Неудивительно, ведь к ней очень быстро подключились известные производители табачной продукции.

"Крупные табачные компании начали агрессивно конкурировать после 2012 года, приобретая лучшие бренды электронных сигарет и разрабатывая собственные", — говорится в исследовании американской компании. Согласно прогнозу, к 2025 году глобальный рынок электронных сигарет вырастет более чем на 47 миллиардов долларов.

На фоне столь ошеломительного роста индустрии в публичных местах начали появляться звёзды шоу-бизнеса.

Мнение врачей

Производители уверяют, что электронные сигареты наносят минимальный вред. Пропиленгликоль, глицерин, никотин, ароматизаторы и вкусовые добавки, содержащиеся в жидкости для испарителей, конечно, небезопасны, но их доза столь незначительна, что для организма практически незаметна. Врачи категорически не согласны с этим.

— Мы уже знаем о выделении токсичных и канцерогенных веществ, которые вырабатываются в результате образования пара. В скором времени следует ожидать появления случаев заболевания раком лёгких, связанных с курением вейпов, — говорит врач-пульмонолог Василий Штабницкий. —Ароматизаторы содержат бензальдегид, который раздражает бронхи. А от этого страдают органы дыхания.

Вещества из состава вейп-жидкостей также вызывают аллергические реакции, раздражение слизистых глаз и дыхательных путей, расстройства ЖКТ и дерматологические проблемы — сухость кожи и ранние морщины.

Блогер Борис Цацулин настолько заинтересовался темой вреда вейпов, что решил поставить эксперимент на собственном организме: никогда не куривший раньше, он начал "парить". Курил жидкости, содержащие от 0 до 18 граммов никотина, постепенно увеличивая крепость "жижи". Дошло до того, что закурил обычные сигареты. Для него вейп стал мостиком к обычному табаку.

— При длительном использовании крепкой жидкости я ощущал тахикардию, головную боль, у меня нарушался сон. Я стал чаще болеть респираторными заболеваниями, постоянно ощущал сухость в горле и заложенность носа. Были проблемы с ЖКТ: изжога, расстройство пищеварения. Кожа на лице стала более жирной. Единственный путь бросить курить — отказаться от всех сигарет, — рассказал Лайфу Борис.

Россияне, согласно исследованию EY от 2017 года, "парят" активнее курильщиков из других стран. Треть потребителей электронных сигарет в нашей стране — молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет. Основной мерой борьбы с вейпизацией эксперты называют разъяснение подрастающему поколению последствий "парения" модных сигарет.