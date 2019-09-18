Купидон 19.9.19. Сохранит ли брак свадьба в красивую дату

Лайф узнал у специалистов, зависит ли счастье молодожёнов от интересного сочетания цифр в их свидетельстве о браке.

Скоро столицу ждёт очередной свадебный бум. В день "трёх девяток" — 19.09.19 — уже более 700 пар, желающих связать себя узами брака, решили расписаться. В прошлом году в день с тремя восьмёрками как символами бесконечности, 18.08.18, было создано 1179 семей.

Довольно часто пары, планируя свадьбу, стараются выбрать для самого важного дня начала совместной жизни красивую или праздничную дату. Многие верят, что особенные дни работают как талисман, защищая погоду в доме от всех невзгод.

Из-за большого количества обращений о проведении регистрации брака в так называемые красивые даты московские загсы проведут свадебные церемонии в четверг, 19 сентября. Об этом сообщает начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова. По её словам, по четвергам торжественные регистрации браков принято проводить только во дворцах бракосочетания. Из-за бума на "зеркальные" даты торжественные церемонии в этот день пройдут ещё в 28 отделах Управления ЗАГС Москвы.

Одни выбирают красивую дату, чтобы проще было её запомнить, но многие верят, что совпадение цифр принесёт им удачу.

По мнению писательницы Натальи Толстой, за века люди пришли к убеждению, что цифры имеют огромное значение в их жизни.

— Все хотят верить в чудеса, и каждый человек мечтает о чём-то волшебном, — убеждена писательница. — Пары часто считают, что если они зарегистрируют отношения в такой необычный день, то никогда не забудут о нём. Люди всегда привязывают свои надежды к волшебному. На бессознательном уровне будущие молодожёны пытаются "заякорить" печать счастья на этой дате.

Цифры не спасут

— У людей, которые выбирают красивые даты для свадьбы, слишком развито мистическое мышление, — считает психотерапевт Денис Кожевников. — Им не нужны истинные причины свадьбы — создание союза. На первом месте для них — праздничное настроение, особенно когда представляется повод. И в этом они демонстрируют свою слабину — погоню за декорациями.

По словам специалиста, красивая дата обычно сопровождается пышной свадьбой и прочими изысками, чтобы привлечь к себе внимание. Часто такие пары распадаются, потому что для них важен внешний антураж.

— Они перекладывают ответственность на цифры, говорят, что даты поддерживают брак, — отмечает психотерапевт. — Пары не обращают внимание на свои отношения и не анализируют их. Зачем? Раз цифры всё решат. Проблемы копятся и в конце приводят к катастрофе.

Энергопрактик Ольга Ангеловская подтверждает эту мысль и добавляет, что в такой идее есть разумное зерно, но оно связано с другим подходом.

— На брак необычные даты никак не влияют, — убеждена Ангеловская. — По моей статистике, чем у людей менее пышная и шумная свадьба, тем они лучше живут. При этом, действительно, есть даты, которые благоприятно влияют на проведение свадебных торжеств. Но для каждой пары — это своя отдельная дата.

Разводы вопреки расчётам

По данным СМИ, почти 20% пар, заключивших брачные союзы в Москве 07.07.07, развелись уже через несколько лет.

Ирина Муравьева, начальник Управления ЗАГС, отметила, что магическое сочетание цифр без личного старания и участия со стороны каждого члена семьи надежд не оправдает. Например, около трети браков, заключённых 7 июля 2007 года, уже распались. Примерно такая же доля разводов приходится на пары, которые оформили отношения 8 августа 2008-го и 9 сентября 2009-го.

По мнению астролога Александра Калаха, выбор красивой даты ничего не гарантирует и ни на что не влияет. Кудесник полагает, что выбор даты астрологом — полный бред. Эта дата давно записана в вашей книге судьбы.