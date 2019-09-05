Волосатое счастье. В чём преимущество бородатых мужчин

Мужчины продолжают носить бороды несмотря на то, что они теряют популярность у женщин. В чём секрет? Как борода влияет на характер мужчин, их успешность в семье и раскрепощённость в плотских утехах?

Исследование ВЦИОМа показало, что россиянки предпочитают гладко выбритых мужчин. 69% российских женщин отдают предпочтение мужчинам без бороды, и только каждой пятой нравятся представители сильного пола с лёгкой щетиной. Однако борода скрывает массу полезных качеств мужчин. Некоторые из них весьма пикантные. Лайф выяснил, почему женщинам всё же стоит обратить внимание на бородачей.

Тестостерон Успех в спальне Фото © Shutterstock

Борода — лакмусовая бумажка сексуальности. Она говорит о высоком уровне тестостерона у мужчины. Он вырабатывается в том числе и во время частых занятий сексом. Именно этот гормон отвечает за обилие растительности на лице… и за успех в спальне.

Ролевые игры Простор для фантазии Фото © Shutterstock

Борода может стать отличным поводом разнообразить личную жизнь. Дед Мороз, викинг, рабочий, добрый волшебник — это лишь короткий список тех, кем может стать бородатый мужчина в спальне. Всё ограничивается только фантазией.

Борода — идеальный инструмент прелюдий . Фото © Shutterstock

У каждой дамы есть свои зоны чувствительности. Лёгкий массаж шеи, ушей, ключицы или спины с включением в него бороды и усов может стать идеальной прелюдией для страстной ночи.

Бородач — отличный папа Признак зрелости Фото © Pexels

В исследованиях западных психологов нередко упоминается, что мужчины с бородой — чуткие и заботливые отцы. Борода — признак зрелости, а соответственно, и готовности к созданию семьи и отцовству.

Ухоженная борода — ухоженный мужчина Фото © Pixabay

Конечно, значительная доля бородачей носит бороду от нежелания бриться. По данным того же ВЦИОМа, таких мужчин — 35%. Однако те, кто носит шикарные бороды, тратят на них немало времени. По мнению психологов, это говорит о том, что такой мужчина способен следить за собой. Если дорогой костюм дополняет ухоженная борода — под костюмом чаще всего будет скрываться красивое тело.

Обязательные мужчины . Фото © Pexels

По данным исследования учёных из Университета Квинсленда (University of Queensland) в Австралии, опубликованного в издании "Журнал эволюционной биологии" (Journal of Evolutionary Biology), борода говорит об обязательности мужчины, будь это покупка квартиры или воспитание детей.

Красивая борода — признак достатка . Фото © Pixabay

Не все задумываются, сколько стоит отрастить красивую бороду. Чтобы волосы были мягкими и не раздражали нежную кожу спутницы, мужчинам приходится по-настоящему вкладываться в своё "ворсистое состояние". Средства по уходу за бородой и усами, машинки для стрижки или услуги в барбершопах стоят не одну тысячу рублей, а пользоваться ими нужно с завидной регулярностью.

Сильные личности Многое о хозяине может рассказать тип бороды, считают специалисты Фото © Shutterstock

Редкая женщина не захочет видеть рядом с собой сильного мужчину. И борода — зачастую признак сильной личности. Люди отращивают бороды для того, чтобы подчеркнуть те или иные сильные стороны, утверждают физиогномисты. Например, борода, как у Ленина или Троцкого, подчёркивает умение убеждать. Борода, как у Линкольна, — признак человека, который "сам себя сделал", а "борода крестьянина" или "дровосека", столь популярная сегодня, говорит об основательности и фундаментальности личности.