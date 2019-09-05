Технологии с засадой. В каких случаях нельзя оформить ДТП через смартфон

Сегодня Правительство России утвердило правила для оформления ДТП со смартфона. Они вступят в силу в ноябре. С помощью онлайн-ассистента попавшие в ДТП водители смогут оформить аварию по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД. "Помощник ОСАГО" — так называется мобильное приложение, которое позволит оформить ДТП буквально за 10–15 минут. Разработанное мобильное приложение с ноября запустят в четырёх регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Услуга будет входить в перечень так называемых суперсервисов. Однако, как утверждают эксперты, есть ряд нюансов, которые не позволят разойтись пострадавшим в дорожной неприятности по-быстрому.

— Оформление через электронику упрощает эту процедуру до минимума. Мы не отвлекаем сотрудников ГИБДД, которые должны находиться в этот момент в местах, где действительно требуется их помощь. Я вижу в этом нововведении только одни плюсы, — заметил независимый автоэксперт Юрий Антипов. — У нас давно есть электронный документооборот. Можно только приветствовать, что в этом направлении мы движемся в нормальном цивилизованном русле. Упрощаем жизнь, по крайней мере, в этом вопросе.

Однако стоит заметить: чтобы воспользоваться новой услугой, оба пострадавших в результате ДТП должны иметь сходную точку зрения на причины и результаты аварии.

Когда воспользоваться услугой не получится?

Если автомобилисты имеют разногласия по поводу ДТП . Фото © Агентство "Москва"

Если один из пострадавших не сможет предоставить снимки последствий ДТП . Фото © Агентство "Москва"

Если один из пострадавших не зарегистрирован на сайте "Госуслуги" . Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

При травмах участников аварии . Фото © Shutterstock

Если за рулём машины оказался не её владелец . Фото © Shutterstock

Руководитель портала "Пробок.нет" Александр Шумский считает, что даже с новым приложением водителям не избежать волокиты. А будущее, по его мнению, совсем за другими технологиями.

По его словам, водителям придётся всё равно что-то заполнять, что-то оформлять. Хотя данные и будут подтягиваться автоматически — не нужно будет вписывать руками. Но в том случае, если человек зарегистрирован на "Госуслугах", а машина не его, всё равно придётся писать руками. То есть закончится это тем, что мы в электронном виде начинаем оформлять бумажным способом.

— Я жду, когда наступит следующий этап — настоящий цифровой способ оформления ДТП. Когда подобный процесс будет происходить при помощи трекеров, которые сейчас разрабатывают и внедряют в автомобили. Они автоматически фиксируют скорость, силу столкновения, расположение транспортных средств, — сказал Шумский.

Только так, по мнению эксперта, процесс оформления ДТП будет происходить вне зависимости от того, кто был за рулём. Что одновременно ускорит и процесс выплат, так как не придётся собирать документы.