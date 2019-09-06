19 лет учёные изучали вред от газировки. Результаты шокируют

Исследование, проведённое международной командой учёных в десяти странах Европы и длившееся 19 лет, выявило чрезвычайную вредность сладких газированных напитков для человеческого организма. 3 сентября 2019 года опубликована статья, из которой следует, что употребление двух и более стаканов газировки в день значительно повышает риск возникновения онкологических заболеваний и опасность преждевременной смерти.

Из 450 тысяч человек скончались 41 тысяча человек Все добровольцы к моменту начала исследования были здоровыми людьми без симптомов рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Фото © Pixabay

Рак Даже полстакана сладкой газировки в день (100 мл) увеличивает риск появления раковых опухолей в среднем на 18%. Фото © Петр Ковалев/ТАСС

Риску подвержена женская грудь Опасность возникновения рака молочной железы для женщин повышается на 22%. Фото © Валентина Певцова/ТАСС

Жир на животе Особенно растет "подушка" на животе — висцеральный жир. Фото © Shutterstock

Он образуется вокруг органов брюшной полости, блокирует потоки крови и лимфы к внутренним органам, отсюда проблемы с печенью, сердцем, желудочно-кишечным трактом, такие заболевания как гипертония, сахарный диабет 2-го типа, гормональные нарушения, онкология.

Жир в печени Это единственный орган, который метаболизирует фруктозу и при загрузках превращает этот моносахарид в жир. Фото © Shutterstock

Сердечные приступы Те, кто выпивал по банке газировки в день, получили на 20% выше риск сердечных приступов, чем те, кто не увлекался этими напитками Фото © Pixabay

Адский голод Ученые давно утверждают, что употребление сладкой газировки тесно связано с набором веса, ведь она провоцирует чувство голода. Фото © Pixabay

Сахар может спровоцировать резистентность к лептину — гормону, который регулирует количество жира в организме, чувство голода и чувство насыщения. Вы будете постоянно хотеть есть — и это желание вызывает как раз газировка.

Кариес и плохие зубы Сахар и кислоты в газированных напитках являются катастрофой для полости рта. Фото © Pixabay

Состояние ваших зубов будет ухудшаться стремительными темпами, ведь после каждой баночки газировки (попадания в рот углекислоты и фосфорной кислоты, что особенно вредно для эмали зубов) сложно тщательно чистить и полоскать рот.

К тому же учёные всерьёз говорят о признаках ломки, когда человек на некоторый период отказывается от сахара, проверьте сами. "Шипучка" (сахар + сода) формирует устойчивое привыкание к напитку, настоящую зависимость. Сахар вызывает выброс дофамина в мозг — биологически активного химического вещества, которое отвечает за возникновение чувства удовольствия. Многочисленные исследования показывают, что сахар (и вообще обработанная нездоровая пища) в целом влияют на ваш мозг точно так же, как и сильные наркотики.