Встреча с запашком. Какие продукты нельзя есть перед свиданием

Лайф собрал советы диетологов и выяснил, какая еда может спасти встречу от любовного краха.

Некоторые продукты могут провоцировать неприятный запах тела, заявили учёные. По их словам, в этот список входят не только мясо и рыба, но и некоторые овощи. Если вы планируете свидание или важную деловую встречу, задумайтесь о том, что съесть на ужин накануне. Врач и телеведущая Ирина Першина объяснила связь между запахом тела и диетой.

— Да, еда вызывает неприятные запахи. Всё потому, что в некоторых продуктах содержатся эфирные, летучие вещества. Наш организм — это сложная биохимическая система. В процессе переработки пищи выделяются химические вещества, которые попадают в биологические жидкости организма и становятся причиной дурного запаха, — пояснила Першина.

Другими словами, выдать ваше излюбленное меню может запах пота. В состоянии даже лёгкого стресса температура тела повышается и потовые железы активируются. И тут весь химический состав съеденного, как говорится, налицо. Виновниками неприятного запаха могут оказаться даже полезные продукты питания.

Мясо

Медленно перевариваясь в желудке, мясо заставляет организм выделять целый ряд пищеварительных ферментов. Продукты расщепления белка через кишечник попадают в плазму крови, а затем выделяются с потом.

Чтобы снизить негативный эффект, нужно есть мясо с гречкой и большим количеством зелени — это продукты-нейтрализаторы. Они значительно снизят потоотделение и помогут устранить неприятные запахи.

Рыба

Синдром рыбного запаха, или, по-научному, триметиламинурия, — специфический кислый или даже тухлый запах, исходящий от тела. Его вызывает у некоторых людей рыба, богатая холином (витамин В) и витамином А. В этом случае предательский неприятный запах содержится не только в поту, но и в выдыхаемом воздухе.

Как в этом случае освежить дыхание? Ешьте вместе с рыбой орехи. А кардамон, имбирь и калган, добавленные в виде специй во время готовки, усилят эффект нейтрализации запахов.

Сыр и молочные продукты

Сыр и кисломолочные продукты сами по себе имеют запах, который многие люди считают неприятным. Всё из-за ферментирующих бактерий и грибков. Даже употребление обычного молока может стать причиной запаха, похожего на аромат кислой капусты или кленового сиропа. Это значит, что организм не может разрушить лейцин, изолейцин, валин и лактозу, входящие в молочные продукты.

В этом случае поможет приём специальных ферментов.

Овощи

Не только продукты животного происхождения могут стать причиной неприятного запаха. Капуста — брокколи, цветная и даже обычная — помимо огромного количества полезных веществ содержит также много серы. Её избыток придаст телу специфический аромат и может стать причиной метеоризма. Активному выделению кишечных газов также способствует спаржа. При переваривании она выделяет метантиол — бесцветный ядовитый газ с отвратительным запахом.

Совет — ешьте капусту в тушёном или варёном виде, это значительно снизит негативный эффект. Кроме того, блюда из капусты и спаржи полезно закусывать яблоком — оно нейтрализует запах.

Что же делать, если любимые блюда входят в стоп-лист дурно пахнущих? Ограничивать себя не стоит — считает врач-диетолог Марина Аплетаева. Достаточно регулярно употреблять определённые продукты- нейтрализаторы.

— Любые ягоды, любые фрукты, содержащие пектиновые вещества, — это растворимые пищевые волокна. Те, которые образуют своеобразный желейный раствор в нашем желудочно-кишечном тракте, собирают на себя все токсины, — пояснила Марина Аплетаева. — Сортируют и выводят наружу. Это лучшая профилактика неприятного запаха, связанного с пищей.

Для того чтобы придать телу приятный запах, по словам врача, полезно употреблять травяные отвары мяты, шалфея, мелиссы и корня дягиля.