Персональный заказ. Кто охотится за вашей кредитной историей

Банки без ведома людей делают запросы об их финансовой биографии в бюро кредитных историй. Это незаконно и чревато проблемами. Почему так происходит и как защитить свои персональные данные, выяснял Лайф.

Кредитная история — дело серьёзное. Когда в ней есть сведения о многочисленных просрочках, то следующего кредита, скорее всего, такому заёмщику не видать. Более того, работодатели имеют право с согласия потенциального сотрудника проверять его кредитую биографию. И если там окажется много кредитов, к тому же плохо обслуживаемых, вряд ли двери нового офиса распахнутся для должника. Кредитная история содержит сведения довольно приватные. Например, паспортные данные заёмщика и адрес его регистрации.

Банки-вуайеристы

Всю эту персональную информацию надо беречь как зеницу ока. Но на практике ваши тайны никто не охраняет и банки, когда захотят, заглядывают в любые истории.

В Интернете много жалоб на то, как кредитные истории людей изучают организации, в которые эти граждане никогда даже не заходили. Выясняется такое просто — из кредитного отчёта, который легко можно получить в кредитных бюро. Там кроме информации о долгах и платежах указано, кто интересовался вашей кредитной историей.

Я тоже решила узнать, не следит ли за мной Большой брат. Оказалось, послеживает. В кредитном отчёте было два любопытных незнакомца — ВТБ и "Открытие". В них я никогда не обращалась за услугами и уж тем более не наделяла правом шпионить.

— Согласно закону, банк может запрашивать полную кредитную историю клиента только при наличии его согласия. Согласие даётся на шесть месяцев. Если взяли кредит, то оно будет действовать весь срок кредитного договора. Без согласия банк может запросить только информационную часть кредитной истории в том случае, если клиент обращался к нему за кредитом. Если обращения не было, значит, у банка не было оснований для запроса кредитной истории, — информирует пресс-секретарь Объединённого кредитного бюро Екатерина Котова.

Кредитные бюро не должны следить за доступом посторонних к своим базам. За получение согласия от клиента отвечает только банк. При направлении запроса в бюро кредитор подтверждает, что такое согласие имеется, но это никто не проверяет.

— Своё право на проверку наличия согласия граждан на получение их кредитных историй бюро реализуют путём выборочных проверок, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Втянуть в историю

— Доступ к информации из бюро кредитных историй должен быть не у всех сотрудников банков. Но в небольших кредитных организациях данные процедуры могут быть не очень забюрократизированы и кто угодно по кому угодно может запросить эту информацию. Есть БКИ, которые дают смотреть банкам отчёты и не отражают эти запросы в историях, — сообщил Лайфу на условиях анонимности знакомый с ситуацией банкир.

Если недобросовестные менеджеры получат доступ к персональным данным человека, то потом они могут их использовать так, как хотят. Например, позвонить вам, представившись сотрудником банка, назвать точный размер ваших долговых обязательств и другие финансовые сюжеты. Мало кто не поверит такому осведомлённому товарищу. В таком случае шанс развести жертву на деньги повышается в разы.

Это крайний вариант. Более распространённый: запросы кредитной истории повлияют на неё не самым лучшим образом.

В Объединённом кредитном бюро рассказали, что если историю заёмщика часто запрашивают разные банки, то это может ухудшить его скоринговый балл: то есть снизить шансы на получение кредита по нормальной ставке и в принципе на его получение. Особенно плохо, если разные кредиторы делают запросы чаще раза в месяц.

— Число просмотров — один из множества факторов, которые могут влиять на банк при принятии им решения о выдаче кредита. Большое количество этих просмотров может навести потенциального кредитора на мысль о том, что гражданину очень нужны кредитные средства, поэтому он и обращается ко многим кредиторам. Это может быть, в конце концов, просто подозрительно, — комментирует Алексей Волков.

Добро пожаловаться

В информационной части кредитной истории, которую можно получать без согласия человека, содержится информация о его обращениях за кредитом, отказах и просрочках. Но вот засада: в кредитном отчёте не видно, какую часть истории смотрели банки. Там указан просто сам факт этого. А значит, ткнуть банк в букву закона будет нелегко. ЦБ вам в помощь.

— Можно направить жалобу в Центральный банк. По каждому обращению регулятор проводит детальную проверку, запрашивая необходимые документы у банка и БКИ. При установлении нарушений к банкам применяются меры надзорного реагирования, в том числе в соответствии с КоАП, — сообщали в пресс-службе Банка России.

Искать правды в самих банках — дело, судя по всему, бесполезное. В банке "Открытие" сказали, что никакой информацией о том, с чего это вдруг им понадобилось моё кредитное досье, они не располагают. Предложили нести письменное заявление в офис. В ВТБ я сделала письменный запрос. Там сообщили, что надо подождать месяц, может, ответят.

Тайна, которой не было

Свою историю надо время от времени проверять, чтобы видеть, когда что-то пошло не так, и сразу реагировать. Два раза в год можно бесплатно получить кредитный отчёт в каждом бюро, где он хранится.

— Единой базы данных кредитных историй нет. Узнать, в каких бюро она хранится, можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru, — сказали в ОКБ.

Получить отчёт можно дистанционно, оставив заявку по Интернету, а также лично в офисе кредитного бюро. Всё делается довольно быстро и просто. Ну а дальше читать и исправлять при необходимости. Пока забота о банковской тайне остаётся делом того, чья эта тайна. Хотя есть ли она?