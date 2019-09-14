Сам себе болезнь. Как мнительность разрушает здоровье

Мысли и тело неразделимо влияют друг на друга. Психологи рассказали Лайфу, как связаны наши недуги и пессимизм.

Специалисты давно заметили тесную связь психики и тела. Как только у человека всплывает старая наболевшая проблема, тут же находится её отголосок в теле в виде обострения хронического заболевания. Такое явление называют психосоматикой (от древнегреческого — душа и тело). Это направление в медицине и психологии изучает влияние психологических факторов на возникновение болезней. Переживания, стресс, агрессия находят своё отражение не только в области отношений, но и, как считают специалисты, сказываются на физическом здоровье.

Психологи считают, что даже лишний вес — это не только следствие переедания и малоподвижного образа жизни. Причины его появления гораздо глубже, они прячутся во внутренних переживаниях человека.

— Тело человека начинает полнеть, особенно в области живота, в условиях психологического стресса. Это своеобразный случай психологической защиты, когда человек пытается закрыться от мира. Страх, что обидят, и желание убежать приводят к перееданию, — рассказывает психолог Евгения Ходыкина. — Аллергии, кожные болезни — это тоже непринятие себя, страх, желание привлечь внимание.

В рамках новой работы с участием более 325 тысяч человек специалисты из Уппсальского университета (Швеция) выяснили, что глубинный жир особенно опасен для женщин. Брюшной жир грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других недугов.

Так, к травмам и болезням груди у женщин, как правило, приводит обида на мужчин, с которыми они расстались или которыми недовольны.

— Это сильный внутренний конфликт, стресс, переживания, подавленные эмоции, обиды на мужчин, родителей, душевные травмы, мысли агрессивного характера, и, как проекция, это всё отражается и переносится на тело в виде заболевания, — объясняет Ходыкина.

Грудь и рак Рак груди, который так распространён у женщин в последнее время, — это обиды на мужчин Фото © Shutterstock

— В последние несколько лет число заболеваний раком груди увеличилось на 25%, — рассказывает психотравматолог Антонина Лапунова. — Безусловно, питание и экология влияют на этот негативный фактор. Но всё больше психологов и других специалистов склонны считать, что дело в обидах, неоправданных ожиданиях и рухнувших надеждах заболевших.

Органы дыхания Невысказанность, подавленный гнев выходят через органы дыхания, порождая бронхиты, астму и другие заболевания Фото © Shutterstock

— Ребёнок начинает обижаться примерно к году жизни. Родители что-то делают не так, ребёнок обижается. И если родители реагируют неправильно: стыдят, унижают, определяют поведение как недостойное, у ребёнка формируется чувство обиды, — объясняет психотравматолог.

Сердце В дальнейшем обиды могут перейти в заболевание сердца (возникнут панические атаки, клаустрофобии, тахикардия) Фото © Public Domain Pictures

ЖКТ Гастрит желудка возникает тогда, когда человек "не переваривает" то, что произошло с ним в жизни Фото © Pixabay

— Чем больше у больного представлений о том, какие должны быть люди, мужья, жёны, начальство, тем сильнее он эмоционально реагирует на происходящее. И это отражается в виде болезни желудка, — объясняет психолог.

Спина, позвоночник Человек гиперответственный всё взваливает на себя, он считает, что должен помогать всем, так начинает болеть спина Фото © Shutterstock

— Возьми на себя только свою ответственность. Слишком много не выдержит позвоночник, — рекомендует Ходыкина.

Голова Головная боль часто возникает, когда человек постоянно критикует всё, включая себя. Недовольство миром выражается через мигрени Фото © Pixabay

— Мы часто блокируем свои реакции. Невыраженная эмоция остаётся в теле и со временем проявляется, "выходит" через болезни, — предупреждает клинический психолог Анна Адамова.

По её словам, если уметь давать разрядку напряжению, даже контролируя себя, то проблем со здоровьем не будет.