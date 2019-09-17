Бой за наследство Быстрицкой. Могут ли эксгумировать тело актрисы?

Даже после смерти известных актёров их не отпускают земные дела. По данным Лайфа, тело звезды советского кино Элины Быстрицкой может быть эксгумировано. Сразу несколько человек из ближайшего окружения актрисы подали заявления в Следственный комитет России с просьбой тщательно проверить обстоятельства её смерти, которые вызывают у них очень много вопросов. Они уверены — родственники могли заморить Быстрицкую голодом, чтобы ускорить смерть и получить её богатство.

Напомним, прошло более четырёх месяцев, как не стало великой актрисы. Она скончалась в реанимации частной московской клиники 26 апреля 2019 года. С тех пор в СКР поступило несколько заявлений от близких друзей Быстрицкой с просьбой начать расследование обстоятельств её смерти.

Деньги и недвижимость Аксиньи из "Тихого Дона" стали предметом споров еще до её ухода из жизни.

Обстоятельства её смерти остаются туманными. По одной из версий, актрису могли морить голодом при жизни. По крайней мере, с просьбой провести проверку по данному факту к следователям обратились знакомые Быстрицкой, в числе которых — и её бывшая помощница по хозяйству. Они считают, что до истощения звезду кино могла довести собственная сестра — София Шегельман, которая на протяжении последнего года часто приезжала из Израиля в Москву и ухаживала за Элиной Быстрицкой. Теоретически поставить точку в этом обвинении может эксгумация, которая возможна только с разрешения родственников.

Именно сестра ещё при жизни забила тревогу по поводу состояния актрисы, правда, состояния материального. София Шегельман обвинила в хищении состояния Быстрицкой её директора и главную помощницу Ксению Рубцову. Последняя уже год находится под следствием, так как имела доступ ко всем счетам покойной.

Внести ясность могло бы завещание, но документ с последней волей актрисы исчез. Друзья покойной говорят, что в завещании Быстрицкая могла разделить своё имущество между друзьями и родственниками, в числе которых могли быть её сводная сестра Анна, которая живёт на Украине, и племянник из Донецка — Сергей Быстрицкий. Не исключено, что и они будут претендовать на наследство.

Итак, что же из активов Быстрицкой может представлять интерес для наследников?

Личный счёт

38 млн рублей, по данным заявителей, якобы похитила Ксения. Деньги звезды кино пропали со счетов, к которым та имела доступ. Ранее Ксения Рубцова была продюсером "Бурановских бабушек", а сейчас является директором ООО "Дом Людмилы Зыкиной".

Квартира в центре Москвы

Одной из главных жемчужин в наследстве Элины Быстрицкой по праву можно назвать квартиру рядом с Кремлём. Шикарные апартаменты в знаменитом доме ЖСК "Союзстандартжилстрой" в Леонтьевском переулке могут стоить не менее 200 млн рублей. В этом доме жили певец Муслим Магомаев, Татьяна Шмыга, Владимир Федосеев и много других знаменитостей. Есть информация, что эта квартира была продана ещё при жизни Быстрицкой, хотя в базах данных риелторских агентств похожего объявления Лайфу найти не удалось. Сейчас в этом доме продаётся трёхкомнатная квартира, за которую изначально просили 90 млн, а теперь готовы отдать за 60 млн.

Другая квартира Быстрицкой располагалась в доме по адресу Брюсов переулок, 17. Это так называемый мхатовский дом, построенный в 1927 году специально для артистов театра. Его оформили в стиле популярного тогда советского конструктивизма. В доме жили семьи знаменитостей: народный артист Василий Качалов со своей супругой Ниной Литовцевой, Леонид Леонидов, Иван Москвин с женой Любовью Гельцер, приходившейся родной сестрой известной балерине Екатерине Гельцер. Квартиры здесь продают в среднем за 90–100 млн.

Дом в Вильнюсе

В 2017 году дом в Вильнюсе, который актриса купила, чтобы быть поближе к могилам родителей, её сестра София по доверенности переписала на мужа своей внучки. Об этом в интервью СМИ заявила бывшая владелица недвижимости Анна Сенкевич. Огромный дом площадью более 400 квадратов в три с половиной этажа актриса оформила в долевую собственность — часть на себя, часть на сестру Софию, чтобы последняя не продала его, как подаренную годами ранее квартиру в Москве.

Дача в посёлке Внуково

Легендарная актриса владела скромным дачным домом в посёлке Внуково, которому было без малого 50 лет. Его можно было увидеть в программе "Дачный ответ" на НТВ в 2009 году. Среди соседей — Владимир Познер и Василий Лановой. Неудивительно, что такая дача стала лакомым кусочком для охотников за наследством.

Поговаривают, что среди богатств Элины Быстрицкой была уникальная коллекция антиквариата. Самой красивой женщине Советского Союза ни в чём не отказывал супруг — сотрудник советского Министерства внешней торговли. Она позволяла себе коллекционировать живопись и старинный фарфор. Какие именно сокровища были в этой коллекции, доподлинно неизвестно, но даже единичные экземпляры — к примеру, знаменитого Кузнецовского фарфора — могут стоить не одну тысячу рублей.