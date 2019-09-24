Стильно и недорого. Как одеться в офис за 1500 рублей

В хмурую осень просто необходимо выглядеть ярко, особенно в офисе. Совсем необязательно для этого надевать одежду кислотных цветов — достаточно подобрать 3–5 стильных образов, которые будут подчёркивать фигуру и позволят чувствовать себя эффектной. И для этого не требуется много денег — Лайф собрал пять образов, каждый из которых не дороже 1500 рублей.

Все в пастель!

Нежные оттенки подчёркивают женственность, придают оттенку кожи свежесть, а главное — выглядят дорого, хотя на самом деле могут стоить копейки. К примеру, пудровая юбка в масс-маркете может стоить до 500 рублей. Мы нашли за 359 рублей юбку фирмы Mango.

Пастельный тотал-лук необязательно должен быть однотонным. Можно сочетать разные текстуры и рисунки. Например, блузку в полоску от бренда Tally Weijl за 499 рублей. В такой спокойный образ требуется что-то яркое — золотистые туфли за 599 рублей.

Ещё один пастельный вариант — белые брюки за 489 рублей и пыльно-розовая блуза за 529 рублей. Плиссировка на рукавах делает образ нескучным и скрашивает строгость брюк. Дополнить лук можно бежевыми лаковыми ботинками, которые модники называют оксфордами, за 629 рублей. Вечером плоскую подошву можно сменить на золотистые лодочки из прошлого лука — подойдёт для романтического свидания или встречи с подружками в кафе.

Строгие ноги

Эксперт моды Ксения Македонская рекомендует выбирать струящиеся брюки с высокой талией, что позволяет визуально удлинить ноги. За счёт того, что брюки широкие, можно спрятать недостатки фигуры и выглядеть стройнее без диет и утягивающего белья. Винный оттенок смотрится дорого, хотя стоят эти штаны всего 799 рублей.

Для такого объёмного низа подойдёт обтягивающий верх — задающий изящность силуэту. Бадлон обойдётся в 159 рублей. Туфли можно использовать из предыдущего образа.

Для любителей в обтяжку

Продемонстрировать фигуру, которую так старательно создавали к лету, можно и осенью, если надеть юбку-карандаш с бахромой по краю. Стоит она 699 рублей. Верх лучше подобрать объёмный: кофта из шерсти насыщенно красных тонов стоит 399 рублей. Туфли-лодочки на невысокой шпильке лучше подобрать в цвет одной из вещиц. Нам удалось найти чёрные за 719 рублей.

К этой же обуви подойдёт платье-футляр в клетку за 599 рублей. Сборка по правому краю создаёт плавные складки, позволяющие скрыть недостатки фигуры. Сложный рисунок также убирает недочёты в талии и на бёдрах. Поскольку платье сшито из шерстяного материала, лучше подобрать плотные колготки в тон туфель за 219 рублей.

Нам пришлось провести в магазине около двух часов. Полтора часа ушло на поиски и подбор одежды. В тысячах платьев, рубашек, брюк и туфель сложно найти что-то подходящее по стилю, соответствующее трендам и не бьющее по кошельку. Но, если постараться, можно выглядеть дорого и модно за небольшие деньги.