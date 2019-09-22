Дети на учёте. С фиктивными прививками будет бороться электронная база

В Москве создали онлайн-реестр прививок для детей. В базу внесены данные свыше 1,9 миллиона детских прививочных карт. Власти столицы собираются открыть родителям доступ к электронной карте прививок детей. Среди заявленных преимуществ выделяют возможности хранения информации о прививках, она не потеряется, её не придётся восстанавливать в случае прикрепления ребёнка к другой поликлинике. Система поможет врачам видеть более полную картину и точнее планировать прививочные кампании. Кроме того, когда на приём придёт непривитый ребёнок, врач сможет сначала предложить родителям сделать вакцинацию. Позднее родителям откроют доступ к электронной карте, сейчас данные доступны только врачам поликлиник.

Медики отмечают, что, с одной стороны, эта новелла упростит доступ к информации о прививочных кампаниях и каждом ребёнке, а с другой стороны— станет дополнительной нагрузкой для медсестёр.

— Никто не отменял 63-ю форму справок. Так называется медицинский документ, куда вручную шариковой ручкой заносятся все данные о вакцинации ребёнка и взрослого, — объясняет педиатр Екатерина Потеряева. — Это обязательная к исполнению форма записи, как и детская карта.

Мнения родителей

— Создаётся большая база данных, не вижу в этом ничего хорошего. Есть дети, которых не прививают. Многие покупают справки о проделанных прививках, чтобы в школе, садике не было проблем, — сказала Лайфу Ася Низамова, мама первоклассника.

В комментариях к посту на сайте градоначальника можно увидеть разные мнения и вопросы по теме.

"Меня интересует, кто отвечает за хранение данных в электронной медицинской карте? Зашифрованы они или нет? Где гарантия, что данные не будут передаваться третьим лицам без ведома родителя ребёнка?" — задают вопросы родители.

"Мне понравилась электронная карта детских прививок , можно будет самой изучить всё, а не узнавать у врачей постоянно", — пишет Жанна Авдеева.

Безопасность данных

Генеральный директор компании по кибербезопасности Zecurion Алексей Раевский считает, что в эпоху больших данных любая утечка — это бомба, которая может сработать в будущем.

— Сейчас технологии сопоставления информации достигли такого уровня, что позволяют из набора совершенно безопасных фактов о человеке, не несущих никакой смысловой нагрузки, извлекать новые знания, — рассказывает Раевский. — Анекдотический пример: в США сеть розничных магазинов вычислила, что девушка забеременела, до того, как об этом узнали её родители. Ей стали отправлять предложения для беременных, тогда в семье возник скандал и выяснилось, что это правда.

По его словам, любую систему можно взломать. При этом утечки информации происходят не по вине внешних взломщиков, а из-за сотрудников, у которых есть легальный доступ к данным.

— Среди потенциальных угроз может быть и такая: по тому, каких у человека нет прививок, можно узнать о его заболеваниях.

По мнению руководителя рабочей группы по защите детей и семей при Мосгордуме Николая Мишустина, защиты персональных медицинских данных не может быть, если эти сведения передаются в Интернете и открытым доступом.

— Людей, которые прикрепляются к поликлинике, заставляют подписывать согласие на сбор и обработку персональных данных. Родители не давали своего разрешения на заведение этих прививочных карт, где используется личная информация.

Как говорит специалист, согласно 24-й статье Конституции РФ, любая обработка персональных данных должна быть только по согласию лица. По ФЗ-152 его согласие должно быть конкретным, информированным и обоснованным.

— Отсюда вопрос: каким образом были созданы эти 1,9 миллиона карт, где согласие этих родителей? Значит, по умолчанию были использованы старые согласия, выдавленные из родителей под угрозой неоказания медуслуг либо неприкрепления к поликлинике, — говорит Мишустин. — Нигде не было прописано согласие о передаче данных третьим лицам. Фактически это афера года в медицинских учреждениях.

Специалисты напоминают, что медицинская информация относится к категории наиболее охраняемых, потому что затрагивает личную жизнь людей, а право тайны частной жизни гарантируется Конституцией РФ.