Потенциальное многожёнство. Потянут ли российские мужчины больше одной супруги

Накануне муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассуждал о многожёнстве. Якобы это способствует укреплению семьи. У экспертов на этот счёт было иное мнение. Но мы решили не вдаваться в спор, а разобрать вопрос по существу.

Много жён — много плюсов

Как правило, многожёнство появлялось в тех культурах, где мужчин становилось меньше, чем женщин. Дело тут не в падкости на женщин. А в сохранении потомства и продолжении рода. То есть речь идёт о сохранении популяции человека как вида. Нередки были случаи, когда брат брал к себе жену своего брата, если тот погибал или умирал от болезни.

Многожёнство развивалось в древние века у многих кочевых народов. Например, у мусульман, которые много времени проводили в военных походах и у которых сохранились крепкие родоплеменные связи. В некоторых мусульманских странах, которые переняли европейские ценности, многожёнство исчезло. Яркий пример — Турция. Если взглянуть на нынешнюю ситуацию в России, то, согласно ООН, здесь почти 69 миллионов мужчин и около 79 миллионов женщин. То есть женщин на 10 миллионов больше.

Много жён, ура — обрадовались было мужчины. Тем более что в классической традиции позволяется жениться до четырёх раз. Но если разобрать многожёнство как систему, то оказывается, что всё не так просто. Вот правила и запреты классического исламского многожёнства, которое практикуется во многих странах и которое, кажется, многие российские мужчины не потянут.

Много жён — много минусов

Деньги Муж должен полностью обеспечивать всех жён. Кормить, одевать, давать равное количество средств на расходы, украшения, косметику Фото © Gettyimages

Жильё Каждой жене полагается отдельное жильё. По отдельному дому. Или по комнате в большой квартире. Комнаты должны быть одинаковыми Фото © Pixabay

Время Мужчина должен уделять одинаковое количество внимания всем жёнам. В том числе в интиме. Если сводить в кино, то каждую персонально Фото © Gettyimages

Дети Это особенно оговорено. Мужчина должен каждое своё чадо любить одинаково. А сбежать и не платить алименты вряд ли получится Фото © Pixabay

Когда можно и нельзя заводить много жён Можно: для продолжения рода и усиления социального статуса. Нельзя: при мужском бесплодии и отсутствии денег Фото © Gettyimages

Как видно из правил многожёнства, звучат они просто и весело лишь в теории. Очень маловероятно, что большинство мужчин возьмут на себя все сопутствующие им тяготы.

А как насчёт многомужества?

Судя по тенденциям, которые набирают силу, в обществе очень скоро этот вопрос может звучать уже не столь комично.

Феминизм, скандалы вокруг харассмента, сокращение финансового разрыва между мужской и женской половиной населения страны. Количество матерей-одиночек. Женщины и живут в среднем на десять лет дольше. Очень может быть, что вопрос о нескольких мужьях нужно более серьёзно обсудить и проработать.