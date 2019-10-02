Битва поколений. Как представителям X-, Y- и Z-эпохи ужиться в большом городе

В 90-х годах прошлого века американскими учёными была создана теория поколений. Согласно ей, примерно каждые 15–20 лет в мире рождается новое поколение людей. Они похожи привычками и характерами. Правда ли, что поколения отличаются кардинально, а каждое следующее — осознаннее и совершеннее?

Лайф пообщался с представителями трёх поколений (X, Y, Z), которые живут в Москве. Узнали, почему им сложно понять друг друга, готовы ли они к общению и считают ли Z наиболее прогрессивными людьми.

Валерию Ганкову 54 года. Он относится к поколению людей, рождённых с 1965 по 1981 год. Валерий — давно состоявшийся бизнесмен, владеет частным охранным предприятием и после работы стремится домой к жене, с которой в браке больше 20 лет. Он застал эпоху застоя в СССР, которая сопровождалась снижением темпа роста экономики и товарным дефицитом, был пионером и комсомольцем, писал письма от руки и всё ещё помнит, что такое пейджер. Зато он понятия не имеет, что такое сториз в "Инстаграме", и разочарован поколением Z.

Другой наш герой — Валерий Овечкин — из поколения людей, родившихся в период с 1982 по 1995 год. Он застал распад СССР и "лихие 90-е". Валерию 29 лет, он успешный предприниматель, занимается госзакупками, арендуя офис в "Москве-Сити" за 300 тысяч рублей. Как только в его жизни появился компьютер, он сразу нашёл для себя способ заработка. Ему далеко не чужды новые технологии, но он уже сейчас чувствует разрыв с поколением Z, представителей которого называет романтиками.

А вот Катя Фабрици из поколения Z. Это те люди, кто родился в период с 1995 по 2010 год. Ей всего 19 лет, но уже с седьмого класса она задумывается о своей карьере. От неё далеки разговоры о пейджерах и телефонах с полифонией, её не интересует работа в офисе, а своим временем она хочет управлять сама, поэтому выбрала фриланс. Девушка считает, что институт брака изжил себя и стремиться замуж — это "олдскул".