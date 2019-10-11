"Педофилов на рею". Политики и телеведущие требуют возвращения смертной казни

Лайф собрал реакцию депутатов и телеведущих на убийство ребёнка педофилом в Саратове.

После шокировавшего всю Россию убийства девятилетней Лизы Киселёвой из Саратова и задержания педофила-рецедивиста в соцсетях, телеграм-каналах и в эфире СМИ зазвучали требования о возвращении смертной казни.

Ночью жители города пытались устроить самосуд и линчевать преступника. Они требовали от полицейских отдать его людям на расправу. Сегодня к месту трагедии все неравнодушные несут игрушки и цветы.

Многие политики, телеведущие и лидеры общественного мнения призвали снять мораторий на смертную казнь. Среди них депутат Госдумы Евгений Примаков и телеведущий Владимир Соловьёв.

Нужно вернуть смертную казнь написал в "Фейсбуке" депутат Госдумы Евгений Примаков

Позднее он добавил, что не будет комментировать этот пост никому из СМИ. Того, что он сказал, достаточно: "Больше мне добавить нечего".

По его словам, сейчас нужно "поддержать семью Лизы, выразить им наше общее и личное — каждого — сочувствие и поддержку. Сейчас нужна работа психологов, друзей, близких, чтобы не оставить их наедине с их страшной болью".

Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах Евгений Примаков

Такой же позиции придерживается телеведущий Владимир Соловьёв. В своём телеграм-канале он написал следующее:

Да, я за смертную казнь. Это моя точка зрения, которую я отстаиваю много лет. И много передач провёл на эту тему. И хорошо знаком как с доводами за, так и против. И остаюсь убеждённым сторонником смертной казни Владимир Соловьев

Однако главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что смертную казнь нужно заменить пожизненным заключением. "Железное пожизненное, без всяких УДО и прочих хитростей", — пишет она в своём телеграм-канале, напоминая, что в США больше 4% приговорённых к смертной казни впоследствии оказываются невиновны. "Представьте себя на месте этого каждого 25-го, просто случайно проходившего мимо. Абсолютно, ни капельки, вообще ни в чём не виноватого. Казнённого только потому, что общество одобряет смертную казнь", — вопрошает телеведущая.

Телеграм-канал "Акитлопп" с аудиторией более 22 тысяч человек привёл в пример США, где давно внедрена практика внесения насильников в специальный реестр, но, оказывается, и этого часто бывает недостаточно. Речь идёт о педофиле Фрэнке Смите, который был осуждён за более чем 200 эпизодов сексуального насилия и прославился тем, что "согласился на химическую кастрацию в обмен на УДО, переехал в другой штат, где перестал принимать препараты и изнасиловал десятки несовершеннолетних девочек".

Педофилов на рею! Телеграм-канал "Акитлопп"

"Педофилов на рею!" — призывает паблик и выражает солидарность коллеге Соловьёву и другим каналам, которые придерживаются такой же точки зрения.