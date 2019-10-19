Онлайн-безумие? Как "психологи" из "Инстаграма" доводят до психоза и анорексии

Разобраться самостоятельно с проблемами в личной жизни, на работе, с детскими травмами и собственными "тараканами" не всегда получается. Лучше обратиться к психологу. Но в соцсетях их стало слишком много. И квалифицированных специалистов среди них — единицы. Лайф выяснил, как психодилетанты вредят обращающимся к ним людям и почему плохой специалист может стать проблемой, а не решением.

Блогер и комик Наташа Краснова выпустила книгу "1000 и 1 день без секса". В ней "бьюти-богиня" рассказывает о своей жизни и делится советами с женщинами, которые ей писали о своих проблемах. Наташа по образованию педагог, 10 лет проработала в школе, преподавала английский язык. В 2013 году стала учителем года. У неё два развода и 2,2 миллиона подписчиков в "Инстаграме". Психологического образования у Красновой нет.

"Иногда моих знаний не хватало для адекватного ответа и я звонила знакомым специалистам, чтобы найти эти самые ответы. Я листала книги и сайты в Интернете. Так что многие мои ответы — это странный симбиоз из мнений различных психологов, сексологов, моих собственных знаний и какого-никакого, но опыта", — пишет блогер во введении своей книги.

Сотни женщин и десятки мужчин продолжают отправлять ей свои вопросы в надежде найти психологическую помощь. За книги Краснова деньги берёт, а советы в "Инстаграме" раздаёт бесплатно. Но многие "инста-психологи" за свои рекомендации и консультации назначают цены.

К примеру, Шамиль Абдулаев из Екатеринбурга "помогает" разобраться в личных отношениях за 9900 рублей, а в отношениях с родителями — за 4990. Образования у Шамиля нет. Как он пишет сам в своём инстаграм-аккаунте: "Слава богу".

— А когда ко мне приходят люди после врачей-психотерапевтов, думаю: "Ну и какого чёрта я там потерял, если у нас невозможно обучаться в вузах?" — отмечает "эксперт".

В своих соцсетях юноша выкладывает отзывы клиентов, которые начали "кайфовать", перестали "грузиться" и стали "проще общаться". И "пациенты" Шамиля, и он сам общаются непринуждённо, с матом и резкими выражениями. Но, судя по отзывам, далеко не всегда это работает. Свои провалы Абдулаев называет "неудавшимися кейсами", у себя в соцсетях о них не рассказывает, но некоторые его клиенты жалуются в публичных сообществах на некомпетентность и хамство псевдопсихолога.

Другой пример — Дарья Бондарь. С 2015 года девушка начала вести свои "психологические соцсети". В 2017 году во "ВКонтакте" разлетелся пост о том, как Бондарь опубликовала историю своей клиентки со скринами переписок. Причина поступка — клиентка отказалась от терапии у этого "психолога". У девушки был нервный срыв, поэтому она решила предостеречь потенциальных пациентов от визита к Бондарь. Оказалось, что недовольных клиенток уже очень много.

Они создавали петицию с требованием принять меры в отношении оскорбительного поведения Бондарь, писали в Московский гештальт-институт (МГИ), где в 2017 году только начала обучаться "психолог". Дарья в ответ написала пост с извинениями и продолжила практику. Своими плюсами она называет уютный кабинет, роскошного кота и цену в три тысячи рублей за 50 минут сеанса.

Сегодня она не только принимает клиентов без специального образования, но ещё и даёт курсы по питанию — девушка весит 49 кг при росте 168 см и за 1900 может научить, как похудеть до костей и "приобрести" анорексичную внешность.

— Психика человека — очень тонкий инструмент, — отмечает психотерапевт Юлия Павлова. — Некомпетентные психологи усредняют всех клиентов, работают по принципу "всему заводу подошло, и тебе поможет", что приводит к куче травм, незакрытых переживаний и к стыду "на всех работает, а на мне нет — значит, я какой-то не такой".

По словам профессиональных психологов, в терапии ответственность за процесс и результат делится пополам между клиентом и врачом. Непрофессионалы никакой ответственности не берут, берут только деньги.

В России отсутствует правовое поле в психотерапии и психологии. Поэтому, прежде чем обращаться к разрекламированным экспертам через "Инстаграм", лучше почитать отзывы, проверить, есть ли этот "специалист" в профессиональных сообществах и ассоциациях.

— Важно обращать внимание на то, какое образование у специалиста. Попросите его показать диплом о высшем психологическом образовании и о повышении квалификации. У образовательных учреждений должна быть аккредитация, — добавляет психотерапевт Анна Таипова.

Если психолог обещает решить все проблемы за неделю или месяц — это крайне сомнительно. "Инстаграм" и другие соцсети являются платформами для рекламы и общения, а не профессиональными сайтами, которым можно доверять. И даже если навредить псевдопсихолог не сможет, то пользы от него точно не будет. Но деньги возьмёт.